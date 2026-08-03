La Pampa: Kroneberger se anota para pelearle a Berhongaray la candidatura radical a la gobernación

La Pampa: en las legisaltivas de 2021, Kroneberger encabezó las listas al Senado que vencieron a oficialismo encabezado por Bensusan.

El senador Daniel Kroneberger se acomodó, en silencio, en las gateras desde las que se larga la carrera para la candidatura 2027 en la UCR de La Pampa . Su expectativa es arrastrar detrás suyo al rejunte opositor que termine con el invicto peronista en la provincia. El movimiento interprela directamente a Martín Berhongaray , hasta ahora en relativa quietud.

El exdiputado venía trabajando como si fuera el candidato natural del espacio boinablanca, pero el nuevo interés de Kroneberger lo obligó a salir de la relativa quietud en la que descansaba para apretar el acelerador en la búsqueda de fidelidades entre la treintena de intendencias radicales distribuidas por la provincia. Justo en las últimas horas, además, trascendió la tesis de que Karina Milei está dispuesta a un acuerdo con Berhongaray liderando la boleta si es que eso grantiza una victoria ante el PJ .

Los tropezones de Adrián Ravier como vocero presidencial agitaron las ambiciones de distintos campamentos radicales. Con el aspirante lógico de La Libertad Avanza en duda, aparecen ánimos activos que se ilusionan con liderar la boleta el año que viene.

Kroneberger no tiene intenciones de escupirle el asado a Berhongaray, pero en las últimas semanas empezó a escuchar los manijazos que le llegaron desde dirigentes históricamente enfrentados al espacio Celeste que representa el exdiputado nacional.

Berhongaray asoma como candidato potable del radicalismo . Es el presidente del partido, reúne consenso (no unánime) entre las jefaturas comunales, el año pasado se cuidó sacándole el cuerpo a las legislativas y en su mano a mano contra el peronista Sergio Ziliotto en 2023 estuvo a poco más de cinco puntos de frustrarle la reelección.

Martín Berhongaray fue candidato en 2023 y estuvo a cinco puntos de evitar la reelección de Ziliotto. FOTO: www.radiokermes.com

Pero así como tiene adoradores, dentro de la UCR siempre le llovieron cuestionamientos. El sector Azul, liderado históricamente por Francisco Torroba, siempre fue refractario a su crecimiento. Con Torroba en retirada, los herederos en el liderazgo del espacio son su hijo Javier Torroba, diputado provincial, y el intendente de la sureña General Acha, Abel Sabarots.

Kroneberger siempre mantuvo puentes con esa ala de la UCR. El senador ha formado parte de distintos espacios a lo largo de su trayectoria y cuando le hizo falta se comportó como un auténtico radical libre.

El recorrido de Kroneberger en la UCR

Kroneberger saca chapa con el último éxito electoral pleno del radicalismo. En las legislativas nacionales de 2021, cuando fue candidato a senador, se quedó con la victoria nada menos que frente al peronista Daniel “Pali” Bensusán, el preferido del gobernador Ziliotto cuando se habla de su sucesión.

Para llegar a ese punto, Kroneberger pactó con Martín Maquieyra, del PRO, y dejó de lado a las listas que se armaron con dirigentes radicales puros en el seno de la alianza Juntos por el Cambio. Eso le granjeó críticas dentro de la UCR, pero se apagaron cuando obtuvo la victoria.

El senador Daniel Kroneberger tiene buena onda con el espacio Azul que es refractario a Berhongaray. En la foto, junto a Federico Guidugli, Francisco Torroba (exdiputado) y Javier Torroba (actual diputado).

Kroneberger es oriundo de la norteña localidad de Colonia Barón, donde fue electo intendente en tres oportunidades. Gobernó entre 1995 y 2005, cuando dejó el cargo para ser diputado. Fue candidato a gobernador en 2019, sacó el 31,8% y perdió con Ziliotto después de vencer en una interna a Carlos Javier Mac Allister, del PRO.

Se quedó con la sangre en el ojo, porque además en 2023, cuando se definía la postulación para volver a enfrentar a Ziliotto, dio un portazo molesto con las interminables idas y vueltas entre los popes para determinar cuál era el mejor nombre.

De La Pampa para el país

En cercanías del senador admiten que es posible su intención de competir, pero no va a patear el tablero ni a hacer temblar la estructura radical de La Pampa en medio de las negociaciones para formar el rejunte opositor.

Tiene buenas relaciones con dirigentes de todos los colores, incluyendo a Berhongaray. También talla alto en el armado de la UCR nacional. Eligió alinearse en Provincias Unidas y su contacto principal es con el correntino Gustavo Valdez. La Pampa es mirada por la dirigencia nacional como una de las provincias en que se puede ganar. El presidente del partido, Leonel Chiarella, es uno de los que piensa eso. De hecho, estuvo en la asunción de Berhongaray como jefe territorial.

El presidente de la UCR nacional Leonel Chiarella junto a Daniel Kroneberger y Martín Berhongaray, en La Pampa.

La candidatura de Berhongaray es presentada como “natural”, sobre todo, por el armador Poli Altolaguirre, jefe del bloque radical en la Legislatura. El que le salió al cruce fue Torroba (hijo), que ya rompió esa bancada durante el conflictivo proceso de tratamiento de Medanito. Advirtió que Berhongaray “no es el único candidato” y mencionó de manera concreta la posible postulación de Kroneberger.

“En todo frente o coalición electoral es bueno que haya muchos candidatos y muchas alternativas, todos de peso y competitivos. Eso es lo mejor que le puede pasar”, agregó. También se quejó de que las principales referencias de los distintos partidos opositores no están armando equipos ni proyectos.

Martín Berhongaray cuida su quintita

Ante las jugadas y comentarios de las últimas semanas, Berhongaray decidió moverse. Por un lado, agitó la teoría de que la propia Casa Rosada ya analiza pactar con él como candidato para tener más posibilidades de vencer al PJ. Por otro, armó una cumbre con intendentes que le dejó una foto poderosa para mostrar.

La lectura que pretende el espacio celeste es que esos jefes comunales bancan al exdiputado sin medias tintas y sin dudar. Fue una reunión en la sureña Alpachiri, donde hizo de anfitrión Iván Fuhr.

Martín Berhongaray armó foto con la mayoría de las intendencias de la UCR, para ratificar que tiene ese aval.

Estuvieron las referencias de las ciudades más pobladas que gobierna la UCR: Sabarots, Mónica Curuchet (de la norteña Eduardo Castex), Hugo Kenny (de la oesteña Victorica), Agustina García (de Intendente Alvear, en el norte) y Martín Mujica (de Macachín, en el sur).

También dieron el presente Mónica Stadler (Colonia Barón), Francisco Tassone (Quemú Quemú), Federico Moro (La Adela), Hernán Gaggioli (Alta Italia), Gustavo Salvadori (Ingeniero Luiggi) y Silvia Pepino (Miguel Cané). Además pusieron el cuerpo y la imagen para la foto Juan Cruz Vega (Ceballos), Raúl Weimann (Colonia Santa Teresa), Dante Manglus (Abramo), Gustavo Barreiro (Ataliva Roca) y Damián Leone Escuredo (Parera).