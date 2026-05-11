El PRO de La Pampa armó otra cumbre para marcarle la cancha a Ravier y a La Libertad Avanza

Una nueva cumbre, esta vez en el noroeste de La Pampa , y una serie de gestos de advertencia y provocación le sirvieron al PRO oficial para hacer otra demostración de fuerza en su intención de hacerse valer y mojarle la oreja a La Libertad Avanza , plantando bandera de cara a la discusión 2027.

La pata pampeana del partido amarillo organizó un encuentro en la localidad de Victorica , desde donde se jactó de su “vigencia y potencialidad”, aunque volvió a dejar al descubierto las grietas internas que lo mantienen en tensión.

La movida es un mensaje para el diputado Adrián Ravier , quien como referencia central del gobierno de Javier Milei en la provincia trabaja para convertirse en candidato a gobernador de un rejunte antiperonista que pretende terminar con el invicto que tiene el PJ desde 1983.

No es azaroso que los nuevos movimientos del PRO de La Pampa se den en sintonía con los nuevos coqueteos entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich , que toman relativa distancia del gobierno nacional. Todo es parte del plan "Proximo paso", que el expresidente lanzó en Parque Norte hace apenas un par de meses.

Las jugadas del PRO tienen contradicciones, ambigüedades y distintos estilos y tonos según los dirigentes o facciones de que se trate. Un encuentro similar en la localidad de Catriló ya hizo foco en la vigencia del espacio en la provincia y la idea es desperdigar el mensaje en la provincia para dejar en evidencia la falta de territorio y estructura de La Libertada Avanza.

patricia-bullrich-tambien-viajo-a-la-pampa-para-respaldar-la-candidatura-a-gobernador-de-martin-maquieyra-del-pro-foto-pro-XPIX2ZVFMNDYPPZUDOJYW4IFAA Foto de archivo del PRO de La Pampa, con protagonistas actuales en distintos roles: el diputado provincial Enrique Juan, la senadora Victoria Huala, Martín Maquieyra (director de YPF), la senadora Patricia Bullrich y el diputado nacional Martín Ardohain.

En la semana previa a la nueva cumbre, la conducción de los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister hizo sonar varios gestos en busca de visibilizarse como un espacio que se alió con La Libertad Avanza para las legislativas del año pasado, pero que no por eso pierde autonomía.

Después de que Ravier fuera a buscar su “entendimiento” con los Tierno que tiene el sello de Comunidad Organizada, el PRO dejó solos a los diputados de ese partido en la votación por la licitación de Medanito.

El bloque que comanda Laura Trapaglia votó unificado y dejó en el rincón ultraopositor exclusivamente a Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga. En uno de los discursos, el diputado amarillo Enrique Juan les apuntó tácitamente cuando dijo que oponerse al proyecto para la reactivación del área era como “ponerle una lápida” a la producción pampeana.

El intendente más importante vuelve al redil del PRO

Al amparo de esa salida que se le encontró al negocio energético, el que reapareció con buena onda hacia el PRO fue Leonel Monsalve, intendente de la petrolera 25 de Mayo, en el suroeste pampeano.

Monsalve es el intendente más importante que tiene el espacio, aunque ya son un clásico sus vaivenes. Se dice independiente, llegó al gobierno por Juntos por el Cambio, en la previa de la legislativa del año pasado coqueteó con el peronismo y arrancó el 2026 poniéndose la camiseta violácea.

ravier monsalve y marina alvarez Leonel Monsalve y su viceintendenta tienen identidad política inestable: coquetearon con La Libertad Avanza del diputado nacional Adrián Ravier, pero ahora vuelven a tomar distancia.

Mantuvo un encuentro fallido con Patricia Bullrich y su mano derecha local, Martín “El Facha” Matzkin, pero después se alegró de una cumbre con Ravier y el ministro del Interior Diego Santilli. Por ahora, le llegaron más promesas que recursos.

En ese camino suyo, vuelve a arrimarse al fueguito del PRO. Se queja de que no hay obras nacionales y también saluda el “consenso” para la ley que pone en juego 400 puestos laborales en su comuna. “El PRO cumplió con su palabra”, agradeció y le abrió la puerta a una pelea por la reelección.

El PRO amarillo vs. el PRO violeta

En otra de las leyes por Medanito que se votaron ese día, el PRO no pudo evitar sus enfrentamientos internos. Las diputadas Celeste Rivas y Noelia Viara no avalaron la breve transición que sobre el área tendrá la estatal Pampetrol. No quisieron volver sobre sus pasos y se enfrentaron al resto del bloque.

Es la manifestación de las maniobras que teje Martín Maquieyra, el exdiputado nacional que fue designado por el gobierno libertario como director de YPF, y que por ahora con más ausencias que pataleos desafía a la conducción de los Mac Allister.

trapaglia y los mac allister Laura Trapaglia, presidenta del bloque, junto a Carlos Javier Mac Allister y Marita Mac Allister: representantes de un ala del PRO de La Pampa, que se siente más amarillo que violeta.

Su team otra vez estuvo ausente en la cumbre partidaria de Victorica, donde Marita Mac Allister bajó línea para que cada localidad con representación arme equipos de elaboración de plataformas.

El PRO también mostró diferencias en el Congreso. Ante la Ley de Glaciares, y aunque en principio forman parte del mismo bando interno, la senadora Victoria Huala y el diputado Martín Ardohain, el primo de Pampita, votaron diferente. Huala se opuso a las reformas, Ardohan siguió teñido de violeta.

Contra la eliminación de las PASO

La situación de Medanito no fue el único mensaje que sonó entre campamentos que representan al espacio no peronista de La Pampa. Justamente Huala hizo una sonora aparición mediática para anunciar que votará en contra de la eliminación de las PASO que propone el espacio libertario.

“Reducir los costos de la política, sí, vamos en ese sentido, pero sin degradar la democracia. Algunos tratan de decir que la democracia es igual a gasto. No comparto para nada eso”, dijo Huala. En la misma tónica ya se manifestó el senador radical Daniel Kroneberger.

Huala viene mostrando algún juego propio desde hace tiempo. Su comportamiento en el Senado es a veces imprevisible, pero disfruta de decirse completamente amarilla. Ha mostrado independencia en algunas votaciones y respeta el liderazgo de Macri.

kroneberger_huala (1) La senadora Victoria Huala junto a Daniel Kroneberger. Ambos son de una pequeña localidad de La Pampa: Colonia Barón.

La senadora también le salió al cruce a Ravier luego de que el referente de la Fundación Faro dijera que “no hay crisis económica”. Advirtió que “no se puede minimizar la realidad ni tapar el sol con un dedo porque mucha gente la está pasando mal”.

Además, en estas horas, la legisladora desempolvó con energía la idea del proyecto de Ficha Limpia, que vuelve a ser tema en el Congreso. Esa iniciativa, que a nivel nacional ya tuvo múltiples vaivenes, también fue agitada por el PRO en la provincia.

Si se pusiera en vigencia, uno de los pocos alcanzados directos sería tan luego el nuevo amigo de Ravier, Juan Carlos Tierno, condenado por abuso de autoridad.