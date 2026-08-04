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LEGISLATURA UNICAMERAL

Motosierra en Buenos Aires: Sebastián Pareja quiere eliminar el Senado bonaerense

El diputado y coronel de Karina Milei en la provincia propone usar esos recursos para seguridad, salud y educación. Impulsa una reforma de la Constitución.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires.

Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires.

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Juan Rubinacci

Pareja expresó su posición a través de sus redes sociales, donde señaló que “la sociedad quiere a la casta afuera” y cuestionó que el Estado provincial sostiene bancas y contratos políticos mientras, según su planteo, abandona funciones esenciales.

El dirigente libertario, hombre de confianza de Karina Milei, explicó que la eliminación de la cámara alta provincial forma parte de una reforma más amplia. La iniciativa fue sostenida por distintos referentes libertarios desde principios de año, cuando comenzaron a plantear cambios sobre el funcionamiento institucional de la provincia.

La propuesta de una Legislatura unicameral

El exintendente de Bahía Blanca y diputado provincial Héctor Gay fue uno de los primeros dirigentes del espacio en plantear que una eventual gestión libertaria en 2027 impulsaría una reforma constitucional integral. Entre los cambios propuestos incluyó el reemplazo del sistema bicameral por uno unicameral.

La idea fue replicada luego por otros integrantes de la bancada libertaria en la Legislatura bonaerense. El planteo apunta a concentrar el funcionamiento parlamentario en una sola cámara y eliminar la estructura actual compuesta por diputados y senadores.

Sebastián Pareja quiere eliminar el Senado bonaerense.

Sebastián Pareja quiere eliminar el Senado bonaerense.

En ese marco, el bloque de diputados libertarios presentó durante el año un proyecto de ley para que la Legislatura provincial pasara a funcionar bajo un sistema unicameral. La iniciativa recuperó una discusión que distintos sectores de la oposición habían impulsado en otras oportunidades, aunque nunca llegó a ser tratada en el recinto.

No obstante, el planteo no se limita a LLA. Hay legisladores del PRO, la UCR e incluso sectores del peronismo que admiten que el sistema bicameral debe ser revisado y que la provincia podría avanzar hacia un esquema similar al de la Ciudad de Buenos Aires o al de otras jurisdicciones con Legislaturas unicamerales.

El debate por el sistema legislativo bonaerense

A nivel nacional, hay 16 distritos que cuentan con legislaturas unicamerales, entre ellos 15 provincias y CABA. En contraste, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Salta, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe mantienen una estructura legislativa con cámaras de Diputados y Senadores.

La discusión sobre la unicameralidad está vinculada a una cuestión de representación: LLA sabe que hay discusiones que no puede dar hasta que no tenga un número aún mayor en la Legislatura bonaerense. Entienden que eso podría darse el año que viene, si gana la provincia. De ese modo, el proyecto podría incluirse en una eventual reforma constitucional de Buenos Aires.

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