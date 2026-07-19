Gobernar La Pampa y Boca: subidos al furor de la Scaloneta, los Mc Allister van por todo

Los Mac Allister en pleno: Alexis, el jugador de La Pampa y la Patagonia en la Selección, junto a su papá, "El Colo" Carlos Javier Mac Allister y su tía Marita Mac Allister, con la camiseta azul.

Este domingo, Alexis Mac Allister volverá a ir por todo. Nacido en La Pampa , es el único jugador de la Selección mundialista con referencia directa en la Patagonia . Como en 2022, la final futbolera lo encuentra en ese lugar de privilegio que es el verde césped donde se define el destino de la gloria.

Carlos Javier Mac Allister , su papá, sabe bien que todo mundial es político . Así le gusta definirlo: “como dice Pancho Ibáñez , todo tiene que ver todo”. El Colo Mac Allister es jefe del PRO de La Pampa y tiene en su radar ir por la conducción de Boca , a favor de los vientos que sopla Mauricio Macri y en contra de Juan Román Riquelme .

El éxito de La Scaloneta también sube las acciones de María Alejanda Mac Allister , hermana de El Colo y tía de Alexis. Marita ya blanqueó su sueño de ser candidata a gobernadora. Es la presidenta del Tribunal de Cuentas que controla en La Pampa las cuentas públicas con fama de mano de hierro pero relación de respeto con el sistema político.

Alexis había hecho un culto de su idea de no meterse en política . La cara de los Mac Allister, en estas semanas, había ganado visibilidad a través de una publicidad de hamburguesas, en la que el Colo discute en la ficción con Enrique Macaya Márquez y se mantenía lejos de cualquier otro conflicto.

Pero, dinámica de lo impensado, cada recorrido es de un hombre y sus circunstancias. Como todo el plantel argentino, Alexis quedó envuelto en los dimes y diretes de la bandera por Malvinas , con el agregado de que él juega en Inglaterra .

Alexis Mac Allister, junto a Lionel Messi y los jugadores argentinos con la bandera que reivindicó la lucha por Malvinas.

Fiel a su estilo, fue medido cuando habló de la carga de ese partido y las reminiscencias de la guerra. “Somos superargentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la Selección de la mejor manera”, dijo. El DT Leonel Scaloni también dijo que el choque con Inglaterra era “un partido de fútbol”. Y después ardió Troya y quedó a cielo abierto la politización que iba por dentro.

Alexis tiene fresco el recuerdo de 2022, cuando llegó como campeón del mundo a Santa Rosa, la capital pampeana en la que nació. Lo recibieron con admiración, se preparó una caravana en la que saludó desde lo alto a la comunidad que lo recibió con loas.

2022: desde el balcón de la Casa de Gobierno de Santa Rosa, La Pampa, Alexis Mac Allister festeja la Copa del Mundo.

El gobernador peronista Sergio Ziliotto no quiso figurar, le abrió la Casa de Gobierno para que el mediocampista diera una conferencia y les prohibió a sus funcionarios que se acercaran a pescar alguna foto. Otra vez, todo mundial es político, siempre.

Un contrapunto con Juan Román Riquelme

Por alguna razón, Alexis Mac Allister elevó en el último año su perfil político en distintas dimensiones. Tuvo sus chisporroteos con el propio presidente de AFA, Chiqui Tapia, cuando se discutió por la frustrada finalísima. Después hubo fumata e hicieron las paces.

Ya campeón del mundo y autor del gol que convirtió al Liverpool en campeón inglés, empoderado, Alexis sí se animó a lanzar algunas críticas a la conducción de Boca. Puntualmente, reprochó el modo en que tuvo que irse del club. “Sentí que no me valoraron, la persona que tomó la decisión fue mi ídolo, Riquelme”, disparó. Sin lugar para dobles lecturas.

Esos planteos se intensificaron hacia fines del año pasado, en coincidencia con la aparición de El Colo alineado en la oposición al presidente xeneize. Desde ese lugar, el exlateral izquierdo dice que Riquelme es el peor presidente de la historia.

El nombre de carlos Javier Mac Allister resuena en los pasillos de la Bombonera como un candidato potable desde la oposición. Ante la consulta de Letra P, y aunque es parte de la construcción opositora, dice terminante que la presidencia “no le interesa hoy”. La aclaración temporal siempre es importante.

Cercanías y lejanías con Chiqui Tapia

Mac Allister padre fue diputado nacional y hoy monitorea la vida política del PRO en La Pampa, pero asoma como retirado de los cargos electorales.

El Colo juega en otras ligas. Fue secretario de Deportes en la presidencia de Macri y sigue recorriendo el país por asuntos deportivos. Con Chiqui Tapia tuvieron su trabajo en conjunto cuando integraron el dispositivo institucional de la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial 2030. El resultado fue positivo.

"El Colo" Mac Allister mecha su actividad política con su participación en los negocios del deporte.

Hoy se miden a la distancia. El Colo conserva altos contactos nacionales e internacionales. Por ahora, dice, los viajes lo alejan del "Mundo Boca". Además de Alexis, la carrera de sus otros hijos también lo carga de trabajo y de viajes. Francis juega en La Serena de Chile, Kevin se desempeñó en el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica y se negocia su paso a la Premier League.

El Colo es vicepresidente del Club Deportivo Mac Allister de La Pampa. El presidente es su hermano Patricio. La entidad ya tiene 28 años de existencia y es la marca de la familia. “Una escuela de vida”, la define.

En las últimas semanas, la institución quedó bajo la lupa porque cobró trascendencia un documental "Fábrica de Sueños", de ESPN, sobre abusos en el fútbol infantil y de inferiores que reactivó el caso del entrenador Héctor “Patilla” Kruber, un histórico protegido de los Mac Allister, que fue condenado a prisión. La respuesta pública fue que se trató de una operación política.

Los tironeos con La Libertad Avanza

En el pago chico de La Pampa, el ala macrista de los Mac Allister defiende su identidad de color amarillo. Por eso, la posible alianza con La Libertad Avanza y el vocero presidencial Adrián Ravier es compleja.

Marita Mac Allister, que ya tiene un recorrido en la política y asoma como la contracara de Ravier, se lanzó a la gobernación en ese contexto. Se la reconoce como una dirigente que conoce la administración desde adentro, que llegó a su cargo actual por concurso y que defiende el rol del Estado. En los papeles, una postura bastante alejada de la que defiende el vocero presidencial.

Marita Mac Allister es la presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa y vicepresidenta de la Asamblea del PRO. FOTO: www.radiokermes.com

Por su propio rol, choca con dirigentes de otros partidos, pero hay una mutua consideración. Los Mac Allister, que siempre van por todo, no disimulan su molestia con dirigentes del PRO que se recuestan hacia el violeta y hoy ni van a los encuentros partidarios. El más visible de ese team es el director de YPF Martín Maquieyra.

En el PRO macrista local también dicen que el partido ha sido el sostén de la institucionalidad del país. “Aunque en muchas cosas no estamos de acuerdo”, aclaran.

El Colo incluso se puso malvinero para tomar distancia de las últimas movidas del gobierno libertario frente a la polémica por la bandera mundialista. “Termina saliendo el trapo cuando termina el partido porque no era un partido más, era especial, como siempre, por la historia, lo que ha pasado, lo que hemos vivido, y no es por haber participado en política, sino por ser argentino”, se paró.

“Fue muy fuerte, porque hay mucha gente que dice que el partido no tenía nada que ver con nada, pero como dijo Pancho Ibáñez hace 30 años, que todo tiene que ver con todo”, redondeó.

Jura que mide sus palabras. "A veces tengo miedo de decir algo que perjudique a algún hijo mío”, alega.

El deporte como salida

Los Mac Allister siempre le ponen muchas fichas al deporte. “Los gobiernos, incluso el que yo participé, no han entendido la dimensión que tiene el deporte en la vida de los argentinos”, dice El Colo. Va más allá y considera que “el fútbol es el arma más importante que tiene la Argentina para generar lazos en el mundo”. Como ejemplo, en una entrevista con el programa de streaming Modo Colo, refrescó hace poco un encuentro con el líder chino Xi Jinping, que hizo acuerdos con Argentina “para encontrar al Messi chino”.

La familia Mac Allister después del triunfo ante Inglaterra: una reivindicación de la bandera por Malvinas.

“Detrás del futbolista admirado, está el ser humano argentino admirado, el resiliente que nunca se entrega”, cuenta Mac Allister, que piensa en él mismo, que terminó el secundario gracias al Plan Fines, a los 50 años, cuando ya era secretario de Deportes.

Por eso, mirando a Boca de reojo, el que avisa no traiciona. “Estoy 0 kilómetro, con muchas ganas de trabajar en deporte en todas las provincias, aprender un poco más y seguir ligado a la política”, anticipa.