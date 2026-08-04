Ley de tierras: Patricia Bullrich anunció que hay acuerdo para subir el tope a 25%, pero sigue la negociación

Patricia Bullrich anunció un acuerdo para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con otra versión del capítulo tres, que aumenta los límites para la compra de tierras por parte de personas extranjeras. La jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado confirmó que subirán el tope al 25% de la superficie total de cada provincia.

No habrá límites por departamento ni por persona, que hasta ahora era de 1000 hectáreas. El texto también tiene correcciones para proteger las fronteras, que fue un pedido de la exdiputada Elisa Carrió . Bullrich confía en tener el aval de los aliados cuando se reanude la sesión, el jueves a las 12. Sin embargo, durante su conferencia de prensa que brindó en la cámara alta no sentó a un senador de otra bancada.

La exministra aseguró que el consenso se alcanzó con el PRO, la UCR y partidos provinciales de tres provincias: Neuquén, Salta y Tucumán. Los voceros del radicalismo no confirmaron el acuerdo y se trata de una bancada decisiva, porque tiene diez miembros. Retomarán su discusión interna este miércoles. Hay varios que están en duda y esperarán a leer la última versión para definir.

“Hemos consensuado con todos aquellos que han aportado y hemos llegado a un dictamen común que pone un límite del 25% Nos asemeja a Brasil, por lo cual vamos a crecer lo que crecieron ellos”, sostuvo la senadora y también le envió un mensaje a la Casa Rosada. “Las leyes no son los proyectos, sino las que salen”, en clara alusión al Gabinete nacional.

Bullrich inició su discurso con dos conceptos: la soberanía y la verdad. “En cada parte de la gestión hemos defendido la Nación y la Patria”, se jactó. Luego hizo un recorrido histórico con dos destinatarios: el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner , a quienes, en modo electoral, apuntó por la legislación vigente.

Al hijo de CFK lo acusó de haber “evitado la inversión” y permitir el enriquecimiento de “sus amigos”, como el excontratista público Lázaro Báez. “Tenía un Falcón modelo 72 y terminó con 4015 hectáreas”, rememoró en un claro mensaje a los aliados que aún dudan de acompañar el proyecto.

La exministra de Seguridad destacó que, con la ley de límite a la extranjerización de tierras, aprobada en 2011, las hectáreas en Argentina pasaron de 14.500 a 17 mil dólares por hectárea. Y en Canadá el precio partió de la misma base y llegó a 48 mil dólares. “Perdimos 266 mil millones”, calculó.

Bullrich destacó que en la actualidad el 5% de la superficie total están en manos foráneas y en algunas provincias, como Santa Cruz, el porcentaje es mayor. Marcó que el 25% es el límite que tiene Brasil, mientras que otros países vecinos, como Uruguay, Chile y Paraguay, no tienen restricciones.

Además, habrá “un doble conforme”, que es el acuerdo entre la provincia y la Nación que será necesario para avalar la compra de tierras por parte de extranjeros. “Y lo hará un secretario de Estado y no un director, como es ahora, que no se entera nadie”, destacó.

La pelea por la soberanía

Bullrich, que estuvo acompañada de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, usó su media hora de discurso para afirmar, una y otra vez, que vender tierras a residentes en el exterior no le implicar a un país ceder soberanía.

“El título está registrado en Argentina y la tierra no se la van a llevar. La propiedad no es soberanía: es un contrato. La soberanía es la capacidad de cumplir la ley en todo un territorio. Un extranjero que compra la ley. Es ridículo pensar que perdemos soberanía”, gritó la senadora.

Aseguró que no hay margen de que los futuros propietarios se adueñan de los recursos naturales por adquirir parcelas. “El artículo 124 y el 41 de la Constitución Nacional se respetan. Si un campo es encerrado por otros cambios, es obligatorio abrir un camino”.

Consultada por la prensa, aclaró luego que los recursos, como el agua, deben ser protegidos por los gobiernos locales. Confirmó además que otros Estados no podrán obtener ninguna hectárea y puso como ejemplo la base aérea de China que funciona en Neuquén.

El resto del proyecto

Bullrich anunció otros cambios al proyecto en los otros cinco capítulos, que son los menos polémicos. Uno limita las expropiaciones de los Estados. “Por primera vez, quien decide hacerlo, pagará. Somos el segundo país en el mundo con expropiaciones mal hechas. Perdimos el 85% de los juicios y pagamos 10 mil millones de dólares. Hay 816 expedientes abiertos”, enumeró.

Además, quienes pierdan su propiedad podrán actualizar sus valores a precios de mercado con una fórmula. Se agilizan los procedimientos para desalojar propiedades. “En la provincia de Buenos Aires hay 17 mil hectáreas usurpadas y un juicio tarda seis años”, dijo la senadora.

En cuanto a la frontera, el proyecto que el oficialismo intentará votar el jueves requiere autorización de la provincia para las compras en esa región y “sigue prohibido el uso de testaferros”.

Otro cambio es en la ley de manejo del fuego. Se elimina la norma impulsada por Máximo Kirchner, para impedir cambiar el destino de una tierra incendiada durante 60 años. Sólo quedarán a salvo los bosques nativos. “No se perdona al que prende fuego. Terminamos con la doble condena a su productor inocente”, se molestó. El último cambio es sobre el Registro de Propiedad, para ir a un sistema digital.

Los números

Bullrich aseguró que el acuerdo suma a los 44 senadores que sumó en la conferencia incluye a todos los aliados, siete más que la mayoría simple. Pero el número por ahora está lejos. De hecho, confirmó los votos de los partidos provinciales que hasta ahora habían comprometido su apoyo y lo deben ratificar este miércoles.

Por Salta está Flavia Royón, por Neuquén Julieta Corroza; y en Tucumán, Beatriz Ávila. La jefa del oficialismo no descarta sumar a la tucumana Sandra Mendoza, aunque por ahora no tiene garantías. Royón puso su voto en duda este martes, a la espera de la conferencia.

De la UCR, sigue a la espera de tres confirmaciones: Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, quien no votará el capítulo de tierras. Podría faltar a la sesión.

El resto de los aliados por ahora no confirmó el respaldo al capítulo tres, que, de esta manera, no llega con los 37 votos necesarios para garantizar la mayoría en estos artículos.

Bullrich se fue de la conferencia convencida de llegar a la aprobación, aunque en el bloque LLA no todos compartían su confianza y más de uno prefería quitar el tema tierras antes de perderlo en el recinto. Los números finales estarán el jueves. No antes.