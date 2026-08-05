Fernando Espinoza cruzó a Javier Milei por el proyecto de tierras y habló de "otras Malvinas"

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cruzó al gobierno de Javier Milei por el proyecto de extranjerización de tierras que impulsa en el Congreso. El dirigente comparó la iniciativa con la pérdida de recursos en Malvinas y advirtió sobre la cesión de litio y agua a intereses extranjeros.
Espinoza sostuvo que la iniciativa equipara al país entero con un enclave extranjero. "Milei quiere llenar de 'otras Malvinas' todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras", afirmó. El intendente atribuyó el proyecto a intereses ajenos al país: "Javier Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras 'Malvinas'", enclaves donde, según su descripción, los ocupantes "se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales".
Contra el proyecto de Javier Milei
El intendente detalló los recursos que, a su entender, quedarían expuestos con la nueva normativa. "Quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial", sostuvo, en referencia al Gobierno nacional. Espinoza sumó otros bienes a la lista: "el 2do puesto mundial de shale gas, la 2da reserva de agua dulce del planeta, el 4to potencial de shale oil, 3era en producción de maíz, la 4ta producción de soja de todo el mundo".
El titular de la FAM cerró su descargo con una comparación directa entre el proyecto oficial y la situación de las islas del Atlántico Sur. "Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos", advirtió Espinoza, quien difundió sus declaraciones a través de su cuenta en la red social X.