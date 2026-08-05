Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA OPOSICIÓN

Fernando Espinoza cruzó a Javier Milei por el proyecto de tierras y habló de "otras Malvinas"

El intendente de La Matanza advirtió que la iniciativa que se discute en el Senado de la Nación expone litio, gas y agua a la apropiación extranjera.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza&nbsp;

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza 

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cruzó al gobierno de Javier Milei por el proyecto de extranjerización de tierras que impulsa en el Congreso. El dirigente comparó la iniciativa con la pérdida de recursos en Malvinas y advirtió sobre la cesión de litio y agua a intereses extranjeros.

Notas Relacionadas
Más de 100 organizaciones piden al Senado rechazar la ley de tierras y el súper-RIGI
ANTES DE LA SESIÓN

Más de 100 organizaciones piden al Senado rechazar la ley de tierras y el súper-RIGI

Por  Letra P | Periodismo Político

Espinoza sostuvo que la iniciativa equipara al país entero con un enclave extranjero. "Milei quiere llenar de 'otras Malvinas' todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras", afirmó. El intendente atribuyó el proyecto a intereses ajenos al país: "Javier Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras 'Malvinas'", enclaves donde, según su descripción, los ocupantes "se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales".

Contra el proyecto de Javier Milei

El intendente detalló los recursos que, a su entender, quedarían expuestos con la nueva normativa. "Quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial", sostuvo, en referencia al Gobierno nacional. Espinoza sumó otros bienes a la lista: "el 2do puesto mundial de shale gas, la 2da reserva de agua dulce del planeta, el 4to potencial de shale oil, 3era en producción de maíz, la 4ta producción de soja de todo el mundo".

El titular de la FAM cerró su descargo con una comparación directa entre el proyecto oficial y la situación de las islas del Atlántico Sur. "Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos", advirtió Espinoza, quien difundió sus declaraciones a través de su cuenta en la red social X.

Temas
Notas Relacionadas
Un centenar de organizaciones elevan la presión sobre el Senado por la ley de tierras y el Súper-RIGI
ANTES DE LA SESIÓN

Un centenar de organizaciones elevan la presión sobre el Senado por la ley de tierras y el Súper-RIGI

Un documento presentado al Senado sostiene que ambas iniciativas reducen controles sobre tierras e inversiones y reclama rechazarlas en conjunto.
El Senado debatirá la ley y la extranjerización de las tierras en Argentina
OPINIÓN

Extranjerización de la tierra: la soberanía no se delega

El proyecto oficialista se tratará este jueves en la cámara baja. Los antecedentes del debate y lo que esconde el texto, que elaboró Federico Sturzenneger .

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Federico Sturzenegger frenó el comercio exterior por un conflicto con los prácticos (Imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

La batalla naval del Coloso

Por  Esteban Rafele
Con o sin los votos, Axel Kicillof avanzará a fondo con las reelecciones
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Kicillof avanza con las reelecciones de intendentes para apuntalar la pelea nacional

Por  Macarena Ramírez
El impuesto a las Ganancias mejoró la coparticipación federal, pero crece la incertidumbre de los gobernadores
¿ARRANCA O NO ARRANCA?

La coparticipación de Ganancias alivió a las provincias, pero siguen las dudas sobre el reparto de recursos

Por  Lorena Hak
Festeja Gustavo Sáenz: la junta electoral bajó a Rivarola y Moisés se queda con el PJ de Jujuy
TODO ROTO

Festeja Sáenz: la junta electoral bajó a Rivarola y Moisés se queda con el PJ de Jujuy

Por  Enrique Gebauer