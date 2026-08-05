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DISCUSIÓN 2027

Candidatura en suspenso: Máximo Kirchner sale de gira por las provincias con la consigna "Cristina jefa"

El diputado diseña un cronograma de recorridas por el país y le habla al peronismo a la espera de la resolución de la ONU. Paños fríos a la pelea con Kicillof.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Máximo Kirchner.

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“Cristina jefa” es la nueva consigna que llevará el diputado a diferentes ciudades, en las que tiene previsto hacer actividades similares a las que hizo el fin de semana en La Rioja, donde viajó para participar del acto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, invitado por el gobernador Ricardo Quintela.

En esa ocasión, Kirchner también aprovechó para visitar una planta de calzado cerrada, ubicada en Santagasta, una fábrica de nueces y la Fundación Vamos a Andar, un espacio comunitario donde compartió un locro con vecinos. La actividad cerró con el canto “Cristina presidenta”, que empujaron los militantes que conduce la diputada Beba Aguirre de Soria.

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Kirchner no habló sobre la eventual candidatura de Cristina, pero sí sobre la construcción para 2027. “Si tenemos un presidente como Javier Milei es porque hemos cometido muchos errores y la gente dejó de escucharnos. Reflexionar sobre lo que nos trajo hasta acá también nos tiene que servir para construir una victoria. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo.

Kirchner, que actúa como un delegado directo de Cristina, continuará con su gira en los próximos días. La agenda todavía no está definida, pero el propósito es claro. El diputado busca llevar un mensaje al sector del peronismo que se siente representado por la expresidenta, todavía reconoce su jefatura política y sueña con su candidatura.

El cristinismo se ilusiona con revertir la inhabilitación electoral a partir de la comunicación que la expresidenta hizo el 13 de julio en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que denunció los vicios del proceso judicial que terminó en su condena, en la causa Vialidad. El equipo de abogados de Cristina entiende que la resolución podría salir en octubre, y cree que será favorable a la expresidenta.

Si bien la eventual candidatura presidencial dependerá de lo que después resuelva la Justicia argentina, la decisión del Comité de la ONU alterará el tablero del peronismo, donde madura la construcción electoral de Axel Kicillof. Sin embargo, en el entorno de la expresidenta no dan por sentado que CFK busque competir en las elecciones en caso de obtener una resolución favorable. “Eso se verá después. Cristina quiere mostrar que estuvo mal juzgada. No es una cuestión electoralista”, explican.

Mientras, en las últimas horas, el cristinismo hizo algunos intentos por bajar la tensión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que evitó la foto con Kirchner en La Rioja. En diálogo con C5N, el hijo de la expresidenta dijo que no tiene diferencias ideológicas ni programáticas con Kicillof y que no están "en veredas opuestas".

Se trata de una novedad, a la luz de los duros cruces que hubo entre los dos sectores de los últimos meses, y de una decisión deliberada del cristinismo de calmar las aguas cuando ya se avecina el proceso electoral. Kirchner también buscará llevar el mensaje a los distritos, donde gobernadores y dirigentes territoriales esquivan las fotos con los dos sectores para evitar meterse en la interna.

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