Entre Ríos: la UCR patea otra vez su interna y elige la fecha para acomodar la disputa por las listas de 2027

La plana mayor de la UCR de Entre Ríos en el encuentro realizado en la ciudad de Villa Elisa .

Alicia Oviedo , la presidenta de la UCR de Entre Ríos , le había propuesto al Comité provincial acortar su mandato para que la renovación de autoridades partidarias no coincidiera con el año electoral. En ese plan, las elecciones deberían haber sucedido en el primer semestre de 2026. No ocurrió.

En las últimas semanas esa postura fue revisada y finalmente la intendenta de Federal y titular del radicalismo cumplirá los dos años de su mandato partidario. Ahora, resta definir si los comicios internos serán a fin de año o en febrero de 2027. Es una de las decisiones que podría adoptar el congreso partidario que se reunirá a fines de este mes o a principios de septiembre.

Es el próximo paso del partido centenario. El siguiente será pensar en las candidaturas. Francisco Azcué , el intendente de Concordia , sigue con ganas de presidir la UCR, pero pretende arribar a un consenso para su postulación. A Atilio Benedetti nadie lo descarta. También está en la mesa de arena el ministro de Economía, Fabián Boleas , una figura en ascenso en el gobierno entrerriano. Sin embargo, podría primar la idea de un segundo mandato de Oviedo, esta vez con una resolución expresa del congreso radical para que su mandato dure solo un año y, luego sí, volver a la tradición de elegir autoridades en años pares.

La dirigencia de las principales tribus del radicalismo cree conveniente que en el próximo congreso partidario se defina el llamado a elecciones internas. La opción de que dicha convocatoria se produzca en febrero de 2027 podría entreverar los tantos en el caso de que Frigerio adelantara los comicios provinciales, a junio. Al mismo tiempo, les daría margen para posicionar al partido con autoridades legitimadas en la rosca por las listas, una negociación que podría complejizarse si finalmente se suspenden las PASO provinciales.

El paso siguiente del congreso es que en el mismo acto estipule que quien asuma la presidencia lo haga por un mandato acotado. La motivación es evitar impugnaciones de sectores minoritarios beligerantes. Entre ellos cuentan a la UCR Activa y a electrones libres como Alejandro Carbó , un histórico abogado radical que con sus escritos ante la junta electoral partidaria y ante la Justicia hizo caer la candidatura de Azcué en 2025.

Los nombres en danza

“No muchos quieren cargar en brazos al radicalismo”, definió un dirigente la situación del futuro inmediato del partido. De todos modos, analizan opciones de consenso para la presidencia.

Azcué quedó con ganas después de que le frustraran su candidatura. Cerca suyo aseguran que “está listo para asumir esa responsabilidad”. Incluso destacan que el gobernador Rogelio Frigerio ve con buenos ojos que tome la posta del radicalismo. Sin embargo, en su entorno avisan que no está dispuesto a forzar las cosas. Quiere que haya acuerdo y su nombre tenga el acompañamiento de las principales voces del partido. Además, está abocado a reordenar la tropa en Concordia para retener la intendencia.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, junto al gobernador Rogelio Frigerio.

Otros especulan con que el hombre ideal para conducir el partido es Boleas, pero con el momento delicado que vive la economía del país no creen que sea lo más oportuno. Benedetti, que funge de mediador entre la UCR y la gestión gubernamental, es otra opción. No obstante, su cercanía con la Corriente Illia le resta puntos.

En ese contexto, aparece la posibilidad de que Oviedo prolongue su mandato hasta 2028. Para apuntalarla, aseguran que habrá una foto de la mesa política con Frigerio incluido. Por otro lado, si, como contó Letra P, deja la intendencia de Federal para postularse a la Legislatura tendrá las manos más libres para ocuparse de la UCR.

Las chances de Alicia Oviedo

En distintos sectores del radicalismo ven a Oviedo como una dirigente que pudo lidiar con el partido luego de que le cayera en suerte la presidencia, cuando la Justicia decidió impugnar la postulación de Azcué. Le reconocen humildad para aceptar opiniones de la dirigencia de todos los sectores, pero también muñeca para dejar conformes a casi todos sin perder identidad.

Como ejemplo de esta lectura, un funcionario boinablanca con oficina en la Casa Gris apunta que la reunión de radicales en Villa Elisa, donde los distintos sectores del partido pausaron la interna en marzo pasado para mostrarse con Frigerio, refleja una síntesis ajustada de su mandato. También le reconocen haber reunido el 70% de los votos detrás de sus posturas en los dos últimos congresos del radicalismo.

Alicia Oviedo, presidenta de la UCR de Entre Ríos, flanqueada por Atilio Bendetti (Corriente Illia= y por Darío Schneider (Construir), a pocos días de asumir el cargo máximo del radicalismo. Acompaña el diputado provincial Bruno Sarubi (Evolución).

Oviedo participó de la construcción política que comandó Pedro Galimberti. Aun así, tanto desde la intendencia de Federal como desde la comandancia de la UCR, tejió una buena relación con Frigerio, quien ve con buenos ojos su continuidad en la cima del radicalismo. “Para Rogelio es importante que el sello más relevante de la alianza esté ordenado”, sintetizó ante Letra P una fuente del partido.