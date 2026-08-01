Rutas de La Pampa: Ziliotto trama un peaje para el transporte a Vaca Muerta y le mete presión a Santilli

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, exige que Nación transfiera el mantenimiento de las rutas nacionales, pero con recursos.

El gobierno de Sergio Ziliotto en La Pampa ya tiene armado el borrador de un proyecto para que el transporte pesado que atraviesa el territorio por las rutas provinciales hacia Vaca Muerta , tenga que afrontar el pago de una suerte de peaje.

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La avanzada para cobrar esa “contribución especial” es también una forma de presión al jefe de Gabinete, Diego Santilli , que desde hace tiempo tiene encajonado el reclamo pampeano para que se traspasen a la provincia las tareas de mantenimiento y obras de las rutas nacionales, pero con recursos a cambio.

Una iniciativa similar por parte del bloque oficialista ya tenía estado legislativo. Es consecuencia de una problemática cada vez más grave que expone el estado deplorable de las rutas nacionales y obliga a los camiones que transportan arena desde Entre Ríos hacia el sur tomar por los caminos provinciales, que ya sienten ese desgaste.

La idea de Ziliotto para proteger la infraestructura vial está en manos del Ministerio de Obras Públicas , a cargo de Alfredo Intronati . La aspiración es conformar un Fondo de Desarrollo y Conservación Vial .

Esa iniciativa implicaría la implementación de una “Tasa Vial” que pagaría exclusivamente el transporte pesado, de cinco o más ejes, que destruye la trama asfáltica y se dirige hacia Vaca Muerta. El gobierno aclara que, desde ya, no está pensado que eso afecte al parque automotor local ni a la producción primaria pampeana.

El ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati, junto al gobernador Sergio Ziliotto.

Para blindar su propuesta con una mirada positiva de la oposición, el gobierno planea que el 10% de lo recaudado se distribuya entre los municipios, también con afectación directa, para la infraestructura vial de cada jurisdicción.

La expectativa original de La Pampa es que ese fondo cuente también con transferencias del gobierno central, y hacerse cargo también de la reparación de las rutas nacionales. Pero la gestión libertaria tiene el freno de mano puesto.

Sergio Ziliotto espera una respuesta de Diego Santilli

Ziliotto volvió a plantear el tema en el último encuentro con Santilli. La gestión pampeana percibe que la administración nacional no muestra con la provincia algunos signos de apertura que sí tiene con jurisdicciones que tienen gobiernos que considera “dialoguistas”.

La Pampa cree que no consigue algunas garantías básicas para sus demandas, pese a que tiene hechos deberes fundamentales. El equilibrio fiscal es histórico y la provincia está desendeudada, pero no acepta algunas pretensiones nacionales que transferirle servicios sin los recursos correspondientes.

El último encuentro entre el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el jefe de Gabinete Diego Santilli.

En ese sentido, Ziliotto refresca cada vez que puede que la Constitución establece que cuando se hagan traspasos de ese tipo se deben garantizar los fondos necesarios. Además, como han planteado reiteradamente los gobernadores, la Nación recauda vía impuesto a los combustibles, fondos específicos para atender la problemática vial, pero los destina a rentas generales para festejar su superávit.

Como contó Letra P, el otro frente parecido que tiene abierto La Pampa con Nación es el de las viviendas del ProCreAr cuyas obras quedaron abandonadas. En ese caso hay avances más reales.

Las rutas de la Patagonia

El avance del traspaso de rutas tiene distintas varas. En Río Negro, por ejemplo, el gobernador Alberto Weretilneck está esperando un llamado concreto de Casa Rosada para avanzar con dos rutas puntuales, la 22 y la 151. Ésta última es la carretera que la une con La Pampa: atraviesa la frontera. Es paradigmática del abandono nacional.

Leonel Monsalve, el intendente de la pampeana Colonia 25 de Mayo, en el suroeste, gestionó con la jefa comunal de la rionegrina Catriel, Daniela Salzotto, el arreglo inmediato de un tramo que además de ser un desastre ha sido fatal.

Esa movida, bajo el nombre de Foro de la Patagonia, incluyó encuentros con funcionarios nacionales, promesas y hasta la aparición de Adrián Ravier en la movida, cuando era diputado nacional y antes de ser vocero presidencial. Lo único concreto fue un bacheo de siete kilómetros, que duró poco y nada.

Leonel Monsalve y su viceintendenta Marina Álvarez junto con Adrián Ravier cuando era diputado nacional y prometía que ayudaría a gestionar mejoras en las rutas.

La jugada de las intendencias de la zona había tramado una salida: exigirle al gobierno nacional que reclamara fondos que salieran del negocio petrolero, mirando de reojo directamente a YPF.

“En muchos tramos, ya directamente no hay rutas. Los bacheos puntuales que se hacen resultan inútiles porque el material se levanta inmediatamente”, dijo ahora el intendente Monsalve, que llegó al cargo con la camiseta de Juntos por el Cambio. Considera “indignante” que mientras florece el negocio petrolero los pueblos y ciudades afectadas terminan pagando los platos rotos.

La Pampa va a fondo

La semana que viene puede ser clave para la unificación del proyecto del Ejecutivo con el que presentó Convergencia Peronista en la Legislatura.Desde sus bancas, Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff ya habían avanzado en ese sentido.

Espartaco Marín, diputado del peronismo, se movió inquieto por el daño que produce el transporte hacia Vaca Muerta. FOTO: www.radiokermes.com

Marín hasta se animó a poner un precio del peaje y dijo que, por el volumen de negocios de que se trata, cada camión que pase por una ruta provincial hacia Vaca Muerta podría llegar a pagar hasta 10 dólares.

La cuenta supone que cada viaje entre Paraná y Neuquén cuesta unos 10.000 dólares. La Pampa plantea que ya hay cobros de algún tipo en Trenque Lauquen y 9 de Julio, y refrescan que Neuquén está reglamentando la ley 3.439, que va en el mismo sentido.

Se calcula que unos 1.200 camiones diarios atraviesan territorio pampeano transportando arena para las tareas de fractura hidráulica en Vaca Muerta, a lo que se suman vehículos de mayor porte, como los bitrenes.

Ese flujo impacta sobre todo en corredores provinciales como las rutas 1, 14 y 18. En la Ruta Provincial 1 el tránsito pasó de 300 a casi 900 unidades por día.