Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL JUEGO DE LA SILLA

"Son casta": Maximiliano Pullaro usa el fallo a favor de las jubilaciones de privilegio para correr a la Corte

La Casa Gris defiende la reforma previsional y acusa a la vieja guardia del tribunal de proteger sus propios intereses a riesgo de desfinanciar el sistema.

Letra P | Bruno Correa
Por Bruno Correa
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Notas Relacionadas
Santa Fe: la vieja guardia de la Corte volteó el tope a las jubilaciones de privilegio que impuso Pullaro
EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe: la vieja guardia de la Corte volteó el tope a las jubilaciones de privilegio que impulsó Pullaro

Por  Letra P | Periodismo Político

"Quienes votaron a favor de considerar que eso era inconstitucional probablemente están cuidando sus propios intereses, porque son quienes se van a jubilar y consideran que 12 millones de pesos es poco dinero y ahora pueden tener jubilaciones de 14, 18, 20 millones de pesos por mes que van a sostener todos los santafesinos", lanzaron off the record fuentes de la Casa Gris a Letra P en las últimas horas del lunes.

La flecha venenosa apunta a los cuatro jueces de la Corte que este lunes -extrañamente apurados, ya que las acordadas suelen hacerse los martes- definieron que el tope a los haberes jubilatorios máximos definido por la Ley de Emergencia Previsional que empujó Pullaro en su primer año de gestión es inconstitucional: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Roberto Falistocco.

Rafael Gutiérrez vs. Maximiliano Pullaro: ¿último round?

Como contó este medio este lunes, la votación de la inconstitucionalidad del tope a las jubilaciones de privilegio, una de las banderas de la reforma previsional, parece ser una de las últimas estocadas de la vieja guardia de la Corte Suprema de Justicia en su tenso vínculo con el gobernador.

El gobernador encontró un enemigo módico, sin apoyo popular, contra el que avanzar. Y avanzó. De a uno, los magistrados que se excedían en la edad tope para ocupar el cargo se fueron despidiendo: Mario Netri y María Angélica Gastaldi fueron los primeros. Sus cargos fueron rápidamente cubiertos por Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego se sumó Rubén Weder, elevando de seis a siete los asientos.

La tensión, sin embargo, no cejó. A fines de 2025, Spuler, Falistocco y el inoxidable Gutiérrez finalmente confirmaron sus salidas, aunque solo el primero le puso fecha cierta: 1 de septiembre de 2026. El actual presidente de la Corte, en su juego de tensiones con Pullaro, no termina de confirmar cuándo se destornillará de su poltrona.

La casta

Cerca de Pullaro no saben cuántas batallas le quedan a esta guerra fría con Gutiérrez y la vieja guardia de la Corte, pero desdramatizan este último episodio. “No es un ataque al gobierno, es un ataque a lo que se entiende que es ético, moral o razonable en el marco de una sociedad que necesita ejemplaridad", deslizaron a este medio.

Para la Casa Gris, el fallo empujado por la vieja guardia de la corte es un caramelo de esos que al principio parecen ácidos, pero a medida que se van degustando, terminan siendo dulces. Una resolución adversa para el gobernador puede ser, a la vez, un inesperado hueco para instalar la discusión en los términos incómodos de esta época: una casta que defiende sus propios intereses a costa del resto de la sociedad que mira de lejos.

Es que cuatro jueces votando, en el crepúsculo de sus carreras, la inconstitucionalidad del tope a las jubilaciones de privilegio, un beneficio al que se acogerán pronto, no necesita un esfuerzo de interpretación. Por torpeza o desinterés o porque desde lejos no se ve, los magistrados se exponen como una élite que juega para sí misma.

El costo, el beneficio

Ahí es donde la Casa Gris clava la daga. “Lo que está diciendo la Corte con este fallo es que quienes hoy están en actividad van a tener que ver cómo sostienen su caja de jubilaciones dentro de 15 o 20 años si se sigue por este camino", desgranan y añaden que se trata de un rumbo "inviable”, que motivó la necesidad de la reforma del sistema en 2024.

El gobierno machaca que la reforma previsional “tuvo como objetivo central salvar la caja, que estaba a punto de ser inviable en cuanto al nivel del déficit, que hoy sería de más de mil millones al año”.

Para el pullarismo, “hay un desinterés por quienes de alguna manera tienen incertidumbre acerca de cuál va a ser su jubilación”, en referencia a los jueces del máximo tribunal al borde de su salida. Por esa razón, “le dicen al Estado, ‘sosténgala’”.

“Le dicen no solo al Tesoro de la provincia, sino a cualquier trabajador activo que, además de pagar su propia jubilación, se la paguen a todos los que hicieron este planteo ante la Justicia y a los miembros de la Corte que seguramente van a conseguir jubilaciones sin tope, incluso superando por más del doble al sueldo del propio gobernador”, cerró la fuente.

Temas
Notas Relacionadas
Plena tormenta. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. 
EL JUEGO DE LA SILLA

Santa Fe: la Corte hace equilibrio entre el fuego cruzado de Gutiérrez y Pullaro

El presidente del tribunal tira con artillería pesada, pero se va en noviembre. Asado de transición y tres conflictos que maniobran los que quedan.
Daniel Erbetta podría convertirse en el próximo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.
EL JUEGO DE LA SILLA

Erbetta asoma como el próximo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe cuando renuncie Gutiérrez

Las salidas del actual titular y de Falistocco aceleran la sucesión: cómo se activaría. El puente entre los históricos que se van y la nueva etapa judicial.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei, presidente.
FENÓMENO REGIONAL

Milei suma millas en el exterior para consolidar un bloque de ultraderecha alineado a Trump

Por  Pablo Lapuente
Gustavo Sáenz se quedó con el PJ de Salta.
TODO ROTO

Mensaje a San José 1111: Sáenz se quedó con el Partido Justicialista de Salta

Por  Lucio Di Giuseppe
Paro docente, protesta de jubilados, marcha al Congreso y movilización de San Cayetano: una semana de protestas contra Javier Milei 
LA PROTESTA

Paro, marcha al Congreso y San Cayetano: se reactiva en la calle la protesta contra Milei

Por  José Maldonado
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
LETRA PEPE

Qué tiene Kicillof en la cabeza

Por  Gabriela Pepe