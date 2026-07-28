A pesar de los tropiezos del vocero, Karina Milei continúa respaldando a Adrián Ravier

Cada una de las cinco conferencias que brindó Adrián Ravier como vocero presidencial reveló alguna falla en la comunicación, ya sea porque tuvo explicar sus propios dichos en redes sociales o en entrevistas periodísticas o porque brindó datos imprecisos. A un mes de su asunción, pese a todo, la voz oficial del Gobierno continúa teniendo el favor político de Karina Milei .

Para la secretaria general de la Presidencia y su equipo de operadores políticos, el portavoz tropezó en términos de comunicación más de lo que hubieran deseado, sin embargo, siguen confiando en su rol. El objetivo principal que la cúpula libertaria le planteó a Ravier es recuperar la agenda pública tras las largas semanas de paralización que hubo por el escándalo de Manuel Adorni , quien continúa investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Recién empieza y tiene derecho a equivocarse. Creemos que pese a eso está haciendo un buen trabajo", sintetizó a Letra P una fuente inobjetable de la cúpula karinista. En tanto, otra voz de la mesa chica de El Jefe aseguró que a Ravier le juega en contra que todas las miradas de la política están puestas en si cumple o no con las expectativas.

"Si hay alguna molestia es por el peso que tiene su propio rol y por la impronta que busca el Gobierno sobre ese rol", comentó. En otras palabras, los funcionarios de la administración libertaria observan que el vocero cumple de manera modesta con su rol, pero esperan todavía algo más a futuro.

Este martesel vocero volvió a brindar información sesgada, al afirmar que el 40% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, un dato que fue desmentido por el vicepresidente de la institución académica, Emiliano Yacobitti .

“Hay un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros”, dijo el vocero en la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada. Luego, tuvo un cruce fuera de micrófono con el periodista Jonhatan Heguier y arriesgó que el porcentaje de extranjeros llega “hasta un prácticamente un 40%”.

Más tarde, a través de las redes sociales, Yacobitti aseguró que los datos proporcionados por el vocero erran falsos y publicó una serie de estadísticas oficiales de la institución de altos estudios correspondientes al ciclo lectivo en curso para evidenciar el error del funcionario. Según precisó el representante de la UBA, sobre un universo superior a los 70.000 ingresantes que registró la universidad en 2026, los ciudadanos extranjeros con condición de residencia precaria, transitoria o temporal configuran apenas el 2,5% del total general.

Importante. Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, y para responder a las consultas de los periodistas, comparto nuevamente esta información



En 2026, de los más de 70.000 ingresantes… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) July 28, 2026

Los otros traspiés del vocero presidencial

No es la primera vez que el encargado de la comunicación oficial comete un error. Su augurio sobre un dólar a 1800 pesos para los próximos meses, el mismo día que Toto Caputo lanzó Inocencia Fiscal II con el objetivo de que los ahorristas saquen sus billetes verdes debajo del colchón, generó malestar en el oficialismo. En la Casa Rosada esperan de él menos opiniones que podrían incomodar a los mercados e inversores y más repasos sobre los logros de la gestión libertaria.

“Pienso que la expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto", explicó este martes, otra vez acusando una supuesta tergiversación de los medios.

En la primera conferencia de prensa defendió los aumentos de tarifas con una frase que había utilizado Mauricio Macri durante su gestión, al decir que era mejor abrigarse antes que prender el gas de la estufa. Dos semanas después, también desde el atril, Ravier culpó a la clase media por endeudarse con bancos y aplicaciones de créditos para cubrir gastos corrientes: "La gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", dijo.

"En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije”, tuvo que explicar un tuit en el que, a pesar de su reproche, textualmente decía: "Siendo un país bananero".

Candidato puesto de La Libertad Avanza

Estos errores, por ahora, están lejos de desestabilizar a Ravier en su cargo. Es que, en la cúpula libertaria coinciden en que haberlo reemplazado por Adorni fue la mejor decisión que pudieron tomar, sumado a que todo el proceso de cambios en el gabinete fue fiscalizado en persona por la hermana del jefe de Estado.

"Toda la política y los cambios los maneja Karina", comentó a este medio un hombre con uno de los despachos más importantes del oficialismo, en referencia a que la secretaria general de la Presidencia no tiene intenciones - al menos por ahora - de dar marcha atrás con su decisión.

Aunque en el karinismo no lo digan de manera explícita, con estas definiciones dan a entender que esperan que Ravier se aleje del ecosistema caputista, que lo formó y lo ayudó a dar sus primeros pasos, y se alinee a la conductora de La Libertad Avanza. "Vamos a tener un gran candidato a gobernador en La Pampa", comentan, quizá, con cierto todo de persuasión. La interna en el triángulo de hierro vuelve a meterse en la comunicación oficial.