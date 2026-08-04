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DISCUSIÓN 2027

Javier Milei dijo que fue "un error" elegir a Villarruel como vice y le envió un gesto de acercamiento a Macri

El Presidente buscó dejar atrás los cortocircuitos con el líder del PRO y dijo le tiene "un gran afecto". La fórmula presidencial y los elogios a Bullrich.

Javier Milei dijo que fue un error elegir a Villarruel como vice y le envió un gesto de acercamiento a Macri

Javier Milei dijo que fue "un error" elegir a Villarruel como vice y le envió un gesto de acercamiento a Macri

El presidente Javier Milei volvió a marcar sus diferencias con Victoria Villarruel, al asegurar que fue "un error" haberla elegido como compañera de fórmula en las elecciones de 2023. Además, le envió un gesto de acercamiento al líder del PRO, Mauricio Macri, de cara a los comicios del próximo año. "No tengo problemas en comer con él", afirmó el mandatario.

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"Villarruel no será de nuevo la Vice. No se me ocurre eso de incorporar en la fórmula a kirchneristas ni a partidarios de Isabel Perón. No me arrepiento. Es un error, que elegí mal, elegí mal, qué le voy a hacer", afirmó.

El gesto de acercamiento de Mauricio Macri

Por otra parte, sostuvo que el exmandatario Mauricio Macri llevó al diputado Miguel Ángel Pichetto en la fórmula en 2015, al que definió como "el protector" de Cristina Kirchner, para "polarizar" con el peronismo, aunque descartó estar enojado con el titular del PRO.

No obstante, negó estar enojado con Macri y planteó que si lo solicita volvería a recibirlo en la quinta de Olivos como estilaban durante la primera etapa de la administración. "No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco", destacó.

"Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que han sido de utilidad", remarcó Milei además en declaraciones al La Casa Streaming.

La búsqueda de su compañero de fórmula

El líder libertario volvió a revelar que tiene un conjunto de opciones para nombrar un candidato a vicepresidente en 2027, y aunque no dio nombres, se mostró elogioso de Patricia Bullrich. "Es algo que está abierto, depende de la evolución de la política", subrayó.

"Respecto de Patricia, el lugar que decida ocupar para mi va a estar bien. Tengo un gran afecto. Estuvimos reunidos ayer por temas de la agenda legislativa. Le tengo afecto y la admiro. Estoy orgulloso de que sea parte del mejor gobierno de la historia que está cambiando a la Argentina", concluyó el mandatario.

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