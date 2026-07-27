Adrián Ravier quedó en el ojo de la tormenta y complica el futuro de La Libertad Avanza en La Pampa

Adrián Ravier, el vocero presidencial en el ojo de la tormenta que amenaza el armado libertario de La Pampa.

Adrián Ravier atravesó un primer mes crítico como vocero. El malestar que se disparó por sus dichos en torno a la posibilidad de un dólar a $1800 empujó los cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza en La Pampa y el ruido sobre su capacidad para consolidar el proyecto libertario en la provincia empezó a resonar. La interna ya estudia planes alternativos.

La llegada del economista a la política pampeana respondió a una decisión directa de la conducción nacional libertaria. El objetivo consistió en instalar una figura con reconocimiento académico que pudiera transformarse en la principal referencia del espacio en la provincia con vistas a 2027.

La estrategia contó con el respaldo del presidente Javier Milei y quedó bajo la coordinación política de Karina Milei y Lule Menem . Para ejecutar ese plan fue designado Juan Pablo Patterer , quien tuvo a su cargo la organización partidaria, la regularización administrativa y la construcción de una estructura territorial.

El esquema original buscó combinar el perfil técnico de Ravier con una conducción política alineada con la Casa Rosada . Sin embargo, durante la campaña electoral el economista decidió asumir personalmente la dirección de su estrategia y tomó distancia de los lineamientos fijados para los candidatos libertarios.

Ese cambio encendió las primeras señales de alerta dentro de la escuadra violeta, que advirtió sobre la situación a las autoridades nacionales. Según distintas fuentes del espacio, el problema no estuvo vinculado con la falta de estructura, ya que el armado territorial, la documentación partidaria y los equipos de trabajo ya se encontraban organizados antes de su desembarco.

A pesar de esas diferencias, Ravier aprovechó la ola libertaria y consiguió acceder a la Cámara de Diputados. Hasta ese momento, las limitaciones vinculadas a la construcción política permanecieron en un segundo plano, mientras su perfil como economista concentró la mayor parte de la atención pública. Cuando levantó el perfil, la estructura empezó a crujir.

Las dificultades territoriales en La Pampa

El escenario cambió tras su designación como vocero presidencial, luego de la salida de Manuel Adorni. La nueva responsabilidad incrementó su exposición y dejó en evidencia dificultades comunicacionales que comenzaron a generar cuestionamientos dentro del propio espacio libertario.

En los círculos no ravieristas advierten que sólo el núcleo más cercano de la mesa política conocía que la fortaleza del candidato pampeano estaba concentrada en el debate económico y legislativo. "El salto hacia la política exigía otras capacidades que nunca logró alcanzar", disparan.

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En paralelo, crecieron las dudas sobre el desarrollo territorial en La Pampa. En una provincia integrada por 80 localidades, la presencia del dirigente durante la campaña resultó inferior a la esperada para quien debía convertirse en la principal referencia política libertaria. En el mileísmo pampeano también le cuestionan que la actividad académica continuó ocupando parte central de su agenda, pese a que sus obligaciones como referente partidario exigían otra cosa.

El intento de replicar la denominada "gira de la gratitud" realizada por Milei tampoco alcanzó el impacto previsto. Las recorridas abarcaron pocas localidades y no lograron consolidar una presencia sostenida ni fortalecer la instalación política del espacio. De hecho, los cuestionamientos a los posicionamientos públicos del libertario empezaron a sucederse y todos el espacio sintió los temblores.

La discusión 2027 y el futuro del vocero

Otro de los puntos que genera preocupación es el funcionamiento interno de La Libertad Avanza en la provincia. Desde que Ravier asumió la conducción partidaria, el consejo ejecutivo no celebró reuniones y tampoco consiguió establecer una agenda política permanente. Desde que fue designado vocero presidencial, además, sus activdades se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y alejan al titular del partido del día a día de la provincia.

Adrián Ravier en su rol como vocero presidencial.

Con todo, dentro del espacio comenzaron a admitir que el proyecto atraviesa su etapa más delicada. La preocupación no se limita al desempeño del vocero presidencial, sino que también alcanzó al tiempo político perdido en una provincia donde la Casa Rosada consideraba posible consolidar una estructura competitiva. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador Sergio Ziliotto no puede ser reelecto y enfrenta una interna por su sucesión que la oposición podría capitalizar a su favor.

Con apenas seis meses por delante para una nueva elección provincial, la principal incógnita que tiene la dirigencia violeta en La Pampa es si Lule Menem, responsable nacional del armado, podrá acomodar las piezas para reencauzar la dirección en la provincia. La discusión, saben todos, dejó de centrarse únicamente en la figura de Ravier y pasó a enfocarse en la necesidad de definir si el proyecto original todavía tiene margen de recuperación o si resultaría inevitable explorar alternativas para sostener el crecimiento libertario en La Pampa.