Mayo en veremos: Sergio Ziliotto hace cálculos y repiensa sin apuro el calendario electoral en La Pampa

Vota el gobernador Sergio Ziliotto: en 2019 y 2023 las internas de La Pampa fueron en febrero y las generales en mayo.

Sergio Ziliotto , repiensa sin apuro el calendario electoral en La Pampa . Ese recálculo implica poner en duda las fechas que el sistema político local estaba dando por descontadas: no está garantizado que la convocatoria a votar sea en mayo, como ocurrió en los cronogramas de 2019 y 2023.

El gobierno provincial considera que todavía correrá mucha agua bajo el puente y Ziliotto está tan empeñado en mostrar hechos de gestión que no quiere lucir apurado por cuestiones electoralistas en un contexto en el que la ciudadanía mira de reojo los tejes y manejes de las candidaturas.

Además, La Pampa esperará sin urgencias que se defina el sistema de votación nacional, y más concretamente si hay PASO o no. A partir de allí decanten alineamientos, alianzas y armados que pueden terminar derramando en la provincia. A la vez, ese tiempo le puede servir al peronismo para alinear sus planetas internos y espiar cuál es el armado del campamento opositor.

El gobierno quiere enfrentar el período preelectoral con paciencia. También es un modo de plantarse ante el apuro que mostraron después del Mundial de Fútbol los sectores internos que no son parte del ziliottismo.

Como contó Letra P , el peronismo blue de Fuerza Pampa y el espacio que comanda Carlos Verna hicieron movidas para posicionarse frente a lo que viene. Ziliotto considera que es temprano para lanzar postulaciones o definir un calendario.

La vicegobernadora ultravernista Alicia Mayoral junto al exgobernador Carlos Verna: foto como mensaje para la interna.

Ese tiempo tiene aristas políticas y más administrativas. En principio, hay una convivencia de dos sistemas electorales diferentes porque las elecciones nacionales, por ahora con PASO y con Boleta Única en Papel, difieren del sistema pampeano, que usa la boleta tradicional y otro mecanismo de internas.

Elecciones 2027, cuestiones formales y políticas

La expectativa era que esas internas de los partidos, no obligatorias para el electorado, pudieran convocarse en el mes de febrero, como ocurrió en los últimos años. Pero hay dudas porque Ziliotto también prefiere esperar cuál es el rumbo que toman el PJ nacional y “el canibalismo bonaerense” que enfrenta al kirchnerismo con Axel Kicillof.

Además, el tiempo puede ser un aliado si el oficialismo pretende ordenar en paz una interna que a veces amenaza con desmadrarse, en la que están jugando a fondo no solo los principales líderes sino también los intendentes de las principales ciudades, Luciano di Nápoli desde Santa Rosa y Fernanda Alonso desde General Pico. La Pampa es la provincia donde todo se pone en juego en las elecciones de 2027 y el gobernador sabe que debe repensar cada movimiento.

Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa, y Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, líderes naturales del sector "no alineado". A sus espaldas, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto.

Ziliotto baja línea en el gabinete y desde la presidencia del PJ. Con el manual en la mano dice que para las elecciones “falta una eternidad" y que "no es un tema que le interese a la gente". También remarca que "el principal activo del peronismo es la gestión, y eso es lo que hay que cuidar y sostener para garantizar la continuidad".

Breve historia de las elecciones en La Pampa

La Pampa se acostumbró a elegir sus autoridades en forma desdoblada de las elecciones nacionales desde 2019, cuando el entonces gobernador Verna dispuso diferenciar la disputa local de la confrontación presidencial que en aquel momento tuvieron Mauricio Macri y Daniel Scioli.

Fue un modo de marcar la cancha por parte del PJ pampeano, que siempre se golpeó el pecho con su autonomía y evitó dejarse influenciar por las decisiones del entramado nacional. El peronismo ganó cómo con Ziliotto como candidato a gobernador.

Cuatro años después, Ziliotto imitó la medida. En 2023, La Pampa votó en el mes de mayo, que fue también una forma de quitarse el salvavidas de plomo que en ese momento representaba la gestión nacional de Alberto Fernández.

La extendida sensación era que esos cronogramas iban a imitarse en esta ocasión. Pero ahora el gobierno repiensa la costumbre y analiza otras alternativas y estrategias. La ley provincial también impone las internas de las alianzas para definir sus candidatos: ese mecanismo generó en 2023 el enfrentamiento entre Martín Maquieyra, por el PRO, y Martín Berhongaray, por la UCR.

El ojo del peronismo sobre la oposición

El PJ pampeano también necesita tiempo para otear si se hace realidad el rejunte antiperonista que vienen tramando las fuerzas de la oposición, pero que está empantanado y no avanza mucho más allá de expresiones de deseos.

El radicalismo y La Libertad Avanza dicen cuando pueden que tienen intenciones de ir en una alianza a las elecciones provinciales, porque sería el único modo de ganarle al PJ, pero a la vez se sacan los ojos en la pelea para ver quién encabezaría la fórmula por la Gobernación.

La propuesta de un rejunte opositor en La Pampa es compleja y difícil de atar: el PRO y la UCR ya tienen un matrimonio complicado y pretenden un poliamor político con LLA y Comunidad Organizada. FOTO: www.radiokermes.com

La dirigencia de la UCR tiene claro que no propiciará una coalición con el resto de los sellos partidarios si no tiene en sus manos al premio principal. Dependerá de la voluntad negociadora de la Casa Rosada sumarse a una alianza en esas condiciones.

Las tensiones del rejunte opositor de La Pampa

A la vez, hasta hace un par de meses Adrián Ravier aparecía como la figurita lógica del espacio libertario, pero sus defecciones desde que pasó de diputado nacional a vocero presidencial le llenan el armado de preguntas al espacio violeta.

El PRO lanzó virtualmente a María Alejandra Mac Allister como su candidata preferida a la gobernación y sostiene una grieta interna entre quienes bancan teñirse de violeta y quienes prefieren una identidad más amarilla. Por un lado, coquetea con la La Libertad Avanza el team de Martín Maquieyra, actual director de YPF; por el otro, los hermanos Marita y Carlos Javier Mac Allister prefieren más autonomía respecto de los hermanos Javier y Karina Milei.

El otro teórico jugador de ese espacio es Comunidad Organizada, que es en sí mismo una piedra en el zapato de la UCR. La dirigencia boinablanca ha sido históricamente refractaria a amucharse con el partido que comanda el manodura Juan Carlos Tierno, que ahora dice que ya tiene un “entendimiento” con Ravier, como antes integró el PJ, coqueteó con Patricia Bullrich o se plegó a Juan Schiaretti.