La Pampa: en el centro del ring, Luciano di Nápoli resiste una embestida de la UCR y el PRO

Como un espejo de la puja provincial entre el oficialismo peronista y la alianza opositora inorgánica , la batalla promete extenderse hasta octubre si el gobierno de Santa Rosa no da el brazo a torcer: esa es la fecha estipulada para la puesta en vigencia de una herramienta tan omnipresente en la capital que ya es tema de conversación en concejos deliberantes de otras ciudades y pueblos.

Mientras su gestión se mantiene fiel a su estilo de no recular ni para tomar envión, Di Nápoli por ahora no ha tenido necesidad de exponerse directa y personalmente: monitorea la situación en el terreno legal, que ya tiene plazos estipulados, y deja que en el barro público dé la cara su escudera preferida, Carmina Besga , secretaria de Gobierno, jefa política y además compañera de vida del intendente.

luciano carmina sz.jpg Di Nápoli, Ziliotto y Carmina Besga, secretaria de Gobierno, comandante política del municipio y pareja del jefe comunal.

La confrontación con los partidos no peronistas le puede servir a Copete Di Nápoli para meter bajo la alfombra o pasar a segundo plano los dimes y diretes del filoperonismo. Además, pone expectativas en que la oposición no tiene volumen político en el municipio: no hay figuras de peso provincial en los bloques y la mayoría de quienes integran esos espacios son referencias de escasa trayectoria o baja visibilidad.

Igual, el intendente no la tiene fácil: su vice, Romina Montes de Oca, que viene del palo sindical, tuvo que intervenir en el Concejo para desempatar varios temas, porque el PJ tiene seis bancas contra el mismo número de la oposición. Hay tres de la UCR, dos del PRO y una del tiernismo de Comunidad Organizada. Esos números también le habilitan al rejunte opositor el sueño de ganar las próximas elecciones.

Un conflicto sin solución en la capital de La Pampa

¿Por qué la RTO está en el centro de la escena en Santa Rosa? Un combo de situaciones facilita su aparición en primer plano. La capital de La Pampa es una de las ciudades que tiene el mayor parque automotor en el país si se mide el promedio de vehículo por habitante. Por lo tanto, el tránsito es un tema recurrente desde hace años, al que no se le encuentran las soluciones. Di Nápoli avanzó en un nuevo sistema de estacionamiento medido y ahora aplica la radarización y las cámaras de videovigilancia.

di napoli con estrellas aarillas.jpg Di Nápoli en un encuentro con Estrellas Amarillas, la prestigiosa fundación que trabaja con familiares de víctimas de siniestros viales.

A ese combo se le suman algunas contras: por un lado, numerosas calles de Santa Rosa presentan condiciones deficientes, baches, pozos y roturas. La oposición afirma que un Estado que brinda tan mal ese servicio no puede pretender que los vehículos estén en las mejores condiciones.

Besga desempolva una realidad para la chicana: reporta que la Gestión Di Nápoli hizo 1.068 cuadras de asfalto, contra el Asfalto Cero de la anterior administración, la del radical Leandro Altolaguirre. “Lo único que quieren es sacar rédito político y por eso manipulan con payasadas y charlas de peluquería”, acusa la secretaria.

di napoli asfalkto.jpg El intendente de Santa Rosa afirma que hizo 1.068 cuadras de asfalto contra ninguna de su antecesor, el radical Leandro Altolaguirre.

La oposición dice, con razón y/o con demagogia, que la ciudadanía no está en condiciones, justo en este momento, de afrontar económicamente el pago de la RTO: conseguir la oblea que certifica que el vehículo está en condiciones de circular cuesta entre $32.000 y $90.000 según el móvil.

Luciano di Nápoli en el centro: ¿éxito o fracaso?

El gran argumento le quedó a la oposición servido en bandeja: la licitación que se hizo para cumplimentar los controles quedó en manos de un único taller, Técnica Sur, propiedad de Fernando Quintero. El monopolio disparó sospechas. Más cuando se descubrió que estaba flojo de papeles ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que dijo que todavía no le había otorgado la habilitación.

La Municipalidad respondió que el poder de policía de la RTO es municipal y, por lo tanto, es la comuna la que habilita el taller, y nada tiene que ver el cumplimiento ante la ANSV, que en todo caso maneja otra herramienta, la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El gobierno local también prometió abrir la puerta para que haya otros talleres que brinden el mismo servicio. Mientras tanto, se hacen las verificaciones y controles y se entregan las obleas.

Las posturas dispararon cruces pirotécnicos e intimaciones, cartas documento y una juntada de firmas para suspender la RTO. En esa lucha en el barro, Carmina fue más allá: acusó a la oposición en conjunto de desinteresarse por la seguridad vial y puso como ejemplo que el nuevo titular de la ANSES local sea el libertario Nicolás Boschi. “Es tal el desdén que tienen que ponen en un organismo nacional a un hombre que borracho al volante generó una muerte en Santa Rosa”, disparó.

no a la rto.webp La oposición junta firmas para que no se ponga en vigencia la RTO: detrás del objetivo están la UCR, el PRO y Comunidad Organizada de Santa Rosa y de La Pampa.

Semejante ruido en Santa Rosa también abrió el debate en otros puntos de la provincia y eso puso a Di Nápoli en el centro de la escena, ya sea para un éxito o para un fracaso.

El conflicto por la RTO es el punto más caliente de la gestión en este momento, luego de que sorteara con éxito el conflicto que se había disparado con el Sindicato de Camioneros. En ese caso, también Carmina fue la que condujo a una conciliación obligatoria que reestableció la paz en la recolección de residuos y el barrido y limpieza de la ciudad.

Esa confrontación fue picantísima: había comenzado como un reclamo por el pago de horas extras y derivó en tres despidos, a la postre aceptados por el Sindicato, y una denuncia por amenazas. Besga acusó al delegado Jorge Velásquez de que le advirtió textualmente: “te voy a prender fuego”.