Facundo Manes y Schiaretti saltaron a la cancha bonaerense "contra los populismos de izquierda y de derecha"

#LaPlata Manes y Schiaretti encabezan un conversatorio con dirigentes de la UCR, ex- PRO, intendentes peronistas no K y dirigentes vecinalistas que buscan una alternativa a los gobiernos de Milei y Kicillof @JuanRubinacci pic.twitter.com/gh5rKYXdEK

La referencia fue al esquema de Juntos por el Cambio que ganó las elecciones de 2021 con casi todo el radicalismo unido detrás de la figura del neurocientífico y el aparato electoral y territorial del comité provincial que entonces conducía el senador Maximiliano Abad. En aquellos comicios Manes perdió las PASO con Diego Santilli, del PRO, e ingresó a la Cámara de Diputados con más de 1.200.000 votos en Buenos Aires.

Las figuritas del armado en Buenos Aires

En la primera fila de la actividad, que se denominó "Hacia un Modelo de Desarrollo, Sustentable y Federal", estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el exalcalde de Hurlingham, Juan Zabaleta. Junto a ellos se sentaron Pablo Juliano y Danya Tavela, compañeros de bloque de Manes en el Congreso, y la tropa legislativa bonaerense con Matías Civale y Claudio Frangul.

Civale Frangul.jpeg Matías Civale y Claudio Frangul, diputados bonaerenses.

Hasta La Plata también llegó el extitular del ANSES Diego Bossio, el exdiputado del PRO Daniel Lipovetzki e intendentes del radicalismo como Salvador Serenal (Lincoln) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino) y el presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti.

Varios de los presentes reconociero, off the record, que están avanzadas las negociaciones con la plana del PRO que responde al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Esa tropa gobierna Vicente López, Junín, Nueve de Julio y Pergamino, distritos fuertes que pueden inclinar la balanza en las elecciones seccionales. No se descarta que antes del 9 de julio, fecha en la que se cierran los plazos para presentar las alianzas, el jorgemacrismo esté incluido en este frente.

Mientras Manes y Schiaretti dialogaban en el escenario del auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en el casco fundacional de la capital bonaerense, cuarenta cuadras al norte, en el barrio platense de Gonnet, el presidente Milei cerraba el acto con el que La Libertad Avanza ponía primera en la campaña electoral en la madre de todas las batallas.

En efecto, fue el lanzamiento libertario en suelo bonaerense, en el que el Presidente dio una señal de acompañamiento y compromiso con la estructura electoral que conduce su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y donde se confirmó que José Luis Espert será el candidato del Gobierno para los comicios de octubre en Buenos Aires.