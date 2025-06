Los dueños del Lollapalooza se quedaron con el Luna Park y la Iglesia canta aleluya

La ampliación y modernización del Luna Park está en marcha. El empresario Diego Finkelstein , de DF-Entertainment , y su socia la productora global Live Nation invertirán u$s 34 millones para reabrirlo a fines de 2027. Le ganaron la compulsa a otro gigante del negocio del la música en vivo, ASM Global , socios del diario La Nación en el Movistar Arena .

“Actualmente, con el dólar barato Argentina es un paraíso para la música. Vienen todos, pero cambia el dólar y toca Soledad. Pensá que son dos años de obras y después pagar a los sindicatos, el marketing, a Sadaic que se lleva el 12% sin hacer nada”, detalló a Letra P un empresario del sector y agregó: “Es un negocio de largo plazo, no es una mina de oro”.

Finkelstein, que está radicado en Uruguay, es un pulpo de la industria del entretenimiento nacional, también es socio del magnate Eduardo Elsztain en el Live Arena, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y en la administración del predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo.

DF Entertainment-Live Nation firmaron un contrato para hacer 20 recitales en el Estadio Monumental de River en 2025.

El Luna Park, Movistar Arena y Live Arena concentran la oferta para albergar conciertos y shows en vivo en el radio de Ciudad de Buenos Aires, a los que se podría agregar el estadio de Obras Sanitarias, que tiene capacidad para 4.700 y que, según fuentes del sector, también estaría en marcha un proyecto para ampliarlo en 2027.

El negocio de los recitales La música genera experiencias y desarrolla una industria a su alrededor

"La música es mucho más que un arte: se convirtió en una industria multimillonaria", afirma el economista Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market en un informe sobre el dinero que cuestan los recitales en el país. El consultor asegura que "en épocas de recuperación económica, después de una crisis, el consumo de entretenimiento se dispara".

La Iglesia canta el Aleluya

Desde 2013, el espacio tradicional de Corrientes y Bouchard es propiedad de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y Cáritas, representada por el Arzobispado de Buenos Aires. La Iglesia se quedó con el Luna Park a raíz de la donación que dejó en su testamento Ernestina Devecchi de Lectoure, tía de Tito Lectoure y dueña del estadio. Desde que lo recibieron, las autoridades eclesiásticas buscaron alguna forma de cederlo en concesión, dado que no podía ser vendido, por lo que celebraron el cierre de esta operación comercial.

DF y Live Nation emergieron victoriosos ante 12 proyectos que se presentaron para gerenciar el Luna Park. La competencia por el estadio incluyó el robo de un expediente de la oficina de la consultora internacional que evaluó los proyectos.

De allí surgieron versiones con advertencias sobre que la remodelación arquitectónica implicaría “la cuasi demolición” del Luna Park que, en 2007, fue declarado patrimonio histórico, por lo que tiene protección estructural. Es decir, que no se puede tocar la fachada ni elevar su techo de la altura original.

El comunicado oficial de DF-Live Nation no tiene ninguna precisión respecto de los cambios estructurales que se le van a hacer al Luna. “La obra incrementará su capacidad y conservará su fachada emblemática y elementos arquitectónicos originales, reafirmando su identidad como uno de los venues más reconocidos del mundo”, expresaron.

“La propuesta seleccionada fue la más sólida y beneficiosa para el estadio. Es una inversión de decenas de millones de dólares. No hay una cifra cerrada porque los costos son dinámicos y es probable que el monto final supere el presupuesto inicial”, explicaron a Letra P fuentes de la curia porteña a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva.

“La retribución económica para Cáritas Buenos Aires es una suma significativa, pero no determinante para sostener las obras caritativas de la Iglesia en la Ciudad”, afirmó la fuente.

misa-carlos-mugicajpg.jpg Última celebración de la Iglesia en el Luna Park

Las versiones indican que el canon es de un millón de dólares por año. Tampoco nadie especificó la extensión del contrato. Se habló de 20 años y una opción de renovación por el igual período.

Una fuente eclesiástica aseguró que el papa Francisco siguió de cerca todo el proceso. "Conocía perfectamente cada detalle de la oferta seleccionada y de todas las demás. Nos impulso a mantener el proceso de transparencia", afirmó.

Peligro de demolición, acervo cultural y ruidos molestos

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que depende de la Secretaría de Cultura, cuyo titular es el productor teatral Leandro Cifelli, terminó aprobando el proyecto de remodelación en trámite muy veloz, respecto del tiempo que requiere habitualmente.

"El acervo tangible y el intangible del Luna tienen un mismo carácter entre nómade y efímero, hechos de superposiciones y contrastes que lo hacen un tanto inasible e inclasificable, al tiempo que es difícil de gobernar patrimonial y funcionalmente", describió el arquitecto Alberto Petrina, vicepresidente de la Comisión.

El paraguas argumentativo de Petrina encaja directamente con la descripción de Finkelstein sobre la remodelación del edificio: "El proyecto fue diseñado respetando y revalorizando el edificio original, cuya construcción se realizó por etapas y ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo del tiempo".

El show debe continuar. "Por lo menos el Luna está sobre dos avenidas y no tortura a los vecinos de Villa Crespo, como el Movistar Arena", dijo alguien con 20 años en el negocio.

“La productora DF presentó al menos dos proyectos y no está claro cuál quedó aprobado”, dijo una vocera de la ONG Basta de Demoler y recordó que el resguardo de la ley especifica “sólo se permiten modificaciones que no alteren su volumen ni superficie. No le pueden agregar un techo más alto que se vea”.