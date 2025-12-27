Crisis en La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires: los motivos de la distancia después de las elecciones

La sociedad entre La Libertad Avanza y el PRO en Buenos Aires atraviesa su momento más delicado, tras una serie de hechos que tensionaron la relación entre las fuerzas que compartieron un frente electoral en septiembre y octubre, con la idea de extender esa alianza para respaldar la gestión de Javier Milei y consolidarse como oposición a Axel Kicillof .

Aunque es aventurado certificar una ruptura, algunas situaciones ocurridas durante el último mes bien podrían ser motivos suficientes como para marcar, de mínima, una pronunciada distancia entre ambos partidos. En ninguna tribu se atreven a ir demasiado lejos en el análisis y tratan de evadir el tema, aunque admiten -cada una con sus argumentos- cierta bronca o recelo con su exsocio electoral, principalmente en las conducciones.

LLA considera que el PRO sostuvo un discurso alineado al Gobierno nacional durante toda la campaña electoral, pero que, una vez asumidas sus bancas el 10 de diciembre, diputados y concejales amarillos accionaron contrariamente a aquella narrativa; y por lo general, a cambio de algún puesto de poder. Hubo un capítulo clave en la Legislatura bonaerense y otros tantos en concejos deliberantes de la provincia.

El punto que desató la ira de LLA fue la votación a favor, por parte del PRO, de la ampliación del directorio del Banco Provincia y la toma de deuda del Ejecutivo provincial. Ese acuerdo que incluyó al peronismo y a la UCR, enfureció a los libertarios : estaban a días de convertirse en la mayor oposición en la provincia y la conducción del PRO, en manos de Cristian Ritondo , no consultó ni respondió a las sugerencias: logró ubicar en el directorio a Matías Ranzini , el presidente de bloque en la cámara baja que culminaba su mandato.

El jefe libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja , manifestó su enojo horas después. En un posteo que publicó a las 3.14 de la madrugada, afirmó que se trató de “otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre”. Si bien no puntualizó específicamente en un apellido, lo hizo de manera enigmática: “Se aprovechan de las últimas horas de los mandatos vigentes para hacer negocios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1996463102565498920?s=20&partner=&hide_thread=false La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires está siendo el escenario, una vez más, de lo que significan las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre. Esos mismos de siempre con tal de negociar… — Sebastián Pareja (@SPareja_) December 4, 2025

En esa tropa ven una cuestión de formas. Mientras sostienen que piensan en construir una alternativa posible de poder para ser gobierno de la provincia con una doctrina aplicada a los pensamientos de Milei, hay un partido que compartió esa narrativa en la campaña electoral pero que, en los hechos, intenta salvar la ropa consiguiendo algún cargo. Los libertarios afirman que dos sillas en el Banco Provincia no tienen representación real, pero les molesta la actitud, que no se condice con lo que explicitaba el acuerdo electoral.

La réplica en los concejos deliberantes

Esas prácticas tuvieron su correlato en algunos concejos deliberantes. El episodio que sacudió más fuerte el universo pro libertario fue el que sucedió en Bahía Blanca, cuando la concejala Gisela Caputo, que responde a Ritondo, asumió la presidencia del cuerpo con votos peronistas. Como contó Letra P, una semana antes los ediles del PRO votaron a favor del Presupuesto 2025 del intendente peronista Federico Susbielles.

Ese respaldo incluyó la Ordenanza Fiscal Impositiva con aumentos de tasas municipales, en abierta contradicción con las directivas de LLA que, mediante un comunicado firmado por Pareja, había hecho público el rechazo "categórico" a la suba de tasas y establecía que "todo concejal que haya acompañado esta medida queda automáticamente fuera de cualquier tipo de acuerdo, articulación o reconocimiento" dentro del espacio. Pese a la advertencia, el PRO votó igual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fercompagnoni/status/1998461837810028819?s=20&partner=&hide_thread=false Se repartieron cargos entre el Kirchnerismo, el Pro, y la Coalición Cívica. Lo paga todo el bahiense en el año de la inundación.

Se materializó el fraude al vecino de Bahía Blanca. pic.twitter.com/OauDRBsbqS — Fernando Compagnoni (@fercompagnoni) December 9, 2025

En el partido de La Costa, el distrito que gobierna el peronista Juan De Jesús, pasó algo parecido: la concejala Elizabet Villalba (LLA) votó en contra de su partido y facilitó que la presidencia del concejo local quedara en manos del oficialismo. En Necochea, la edil del PRO Eugenia Vallota rompió el bloque y conformó un monobloque, luego del acuerdo entre LLA y Nueva Necochea para que continúe Marcelo Schwarz en la presidencia del Concejo Deliberante.

Antes, Leila Gianni se fue del bloque libertario el mismo día que asumió en el Concejo de La Matanza, tras no aceptar las condiciones que pedía el sector que responde a Pareja. La exfuncionaria nacional (subsecretaria Legal de Capital Humano) quería presidir la bancada o una vicepresidencia del cuerpo. Se fue y armó un espacio con otro representante violeta y dos del PRO.

El enojo de Cristian Ritondo

Hace días que Ritondo no oculta su bronca con LLA. La semana pasada denunció una irregularidad en la Cámara de Diputados, mediante la cual, argumenta, el presidente del cuerpo, Martín Menem, acordó con el peronismo y el bloque de gobernadores el reparto de cargos para la AGN. El PRO postulaba a Jorge Triaca y Ritondo, luego de quedar afuera de la negociación, judicializó el hecho, que en realidad es una cuestión política. El jefe del PRO, cercano a Santiago Caputo, enfureció contra Menem, que responde a Karina Milei, al igual que Pareja.

ritondo1 Cristian Ritondo, enfurecido con Martín Menem.

El presidente del bloque amarillo -que funciona en interbloque con la UCR y otros partidos, no con LLA- cuestionó con dureza la validez del procedimiento y dijo que la designación de auditores no puede tratarse durante sesiones extraordinarias si el tema no está expresamente incluido en el decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. Hay voces en LLA que advierten la invalidez que debiera tener -y de la que Ritondo no renegó- la sesión en la que se acordó la ampliación del directorio del Banco Provincia, en la que se enviaron y aprobaron los pliegos de los postulantes antes de reglamentarse la ley.

La Libertad Avanza y el PRO, parecidos pero no iguales

Referentes de las dos fuerzas sostienen que la relación en la provincia sigue siendo igual que antes, aunque con un tema insoslayable: los comportamientos. Los violetas entienden que el ritondismo quedó expuesto con sus actitudes. La aprobación del aumento de tasas en los municipios, la creación de más cargos en puestos del Estado y la aprobación de un nuevo endeudamiento están lejos del discurso que los unió en la Alianza La Libertad Avanza, de junio a octubre.

Aquel frente tenía el objetivo de lograr la mayor cantidad de bancas con pensamientos similares, y evitar así que se siguiera implementando la presión del Estado sobre los bonaerenses. Desde aquellas votaciones, Pareja y Ritondo no volvieron a dialogar institucionalmente, como lo hacían casi a diario cuando conformaban la alianza opositora.

sebastian-pareja-y-cristian-ritondo.jpg.webp Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

Otro es el escenario con Diego Santilli, el histórico dirigente del PRO que fue premiado con el ministerio del Interior luego de la remontada que le permitió a LLA ganar la elección de octubre con él como cabeza de lista. Sus legisladores en Buenos Aires no acompañaron los proyectos de la polémica. Hay quienes dicen que en realidad, lo que se esconde detrás de estas riñas son las ambiciones de gobernar la provincia en 2027, carrera en la que Pareja, Santilli y ¿Ritondo? están anotados.