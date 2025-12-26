DESPUÉS DEL PRESUPUESTO

La Casa Rosada diseña su agenda legislativa 2026: pliegos de la Corte, reforma laboral y glaciares

La cúpula libertaria quiere retomar la impronta política en marzo. Milei insistirá con proyectos que compensen el costo fiscal de las leyes que no pudo derogar.

Letra P | Pablo Lapuente
Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei y Gabriel Bornoroni, a cargo de la gestión del Gobierno en el Congreso.&nbsp;

Tras haber desechado la idea de introducir cambios en el Presupuesto 2026, para evitar empantanar el debate legislativo, la mesa política de la Casa Rosada está confiada en sancionarlo este mismo viernes en el Senado. De esta forma, podrá dar vuelta de página con un nuevo paquete de proyectos que enviará al Congreso para el periodo de sesiones ordinarias: los pliegos de la Corte Suprema, la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares.

Además, por pedido del presidente Javier Milei, la cúpula de la administración libertaria enviará en marzo distintos proyectos para compensar el costo fiscal de las leyes de Discapacidad y emergencia universitaria, que el Gobierno no logró derogarlas en el texto original de la ley de leyes que trató la Cámara de Diputados.

Los proyectos que impulsará la Casa Rosada en 2026

Pese a que la tropa libertaria no intentarán introducir en el debate el capítulo 11, que fue rechazado por los bloques que responden a algunos gobernadores aliados como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, buscará la reasignación de partidas para cumplir con el "equilibrio fiscal", el principal leit motiv de la administración de la La Libertad Avanza.

Gustavo Sáenz Manuel Adorni Diego Santilli
Gustavo Sáenz con Manuel Adorni y Diego Santilli en la Casa Rosada.

"En el Senado todo puede pasar, pero si logramos la sanción definitiva ya tenemos que empezar a pensar en marzo", amplió la misma fuente de diálogo cotidiano con los hermanos Milei.

La frase hace referencia a que en marzo el Ejecutivo retomará el debate por la reforma laboral, que fue frenada por la presión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y algunos sectores opositores. De hecho, en el gobierno están pensando en que Patricia Bullrich, la jefa del bloque de LLA en la cámara alta, convoque a la cúpula sindical para debatir punto por punto la reforma.

La reforma que pretende modificar los vínculos entre el sector privado y los trabajadores no será el único tema sensible en la agenda de Milei. En la Casa Rosada ya están pensando en retomar las negociaciones para ocupar las dos vacantes que existen en la Corte Suprema, después del fallido operativo para sumar al juez Ariel Lijo y al catedrático y Manuel García-Mansilla, que renunció luego de que el Senado rechazara su pliego, luego de asumir por decreto.

A diferencia de lo que sucedió con el Presupuesto y el paquete de reformas, que estuvieron a cargo de Diego Santilli, Martín Menem y Bullrich, se espera que los temas judiciales queden nuevamente a cargo de Santiago Caputo, a través de su principal hombre en el Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.

Manuel García-Mansilla.jpg

La modificación a la ley de glaciares, sancionada en 2010, es la tercera apuesta parlamentaria de Milei. "Bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país", se quejó la Oficina del Presidente al presentar la propuesta, que, como contó Letra P, busca empoderar a los mandatarios provinciales y favorecer a las empresas que preparan proyectos para producir cobre.

Operativo: recomponer con el PRO

Que el Presupuesto no regrese a Diputados le permitirá al Gobierno ganar, también, tiempo para intentar recomponer el vínculo con el PRO, sobre todo con el diputado Cristian Ritondo, que quedó herido en el reparto de las vacantes en la Auditoría General de la Nación.

Tal como dio cuenta este medio, el oficialismo ya se encuentra en ese proceso de reconciliación. El viernes pasado, Ritondo fue el anfitrión de un encuentro con Santilli y Menem, donde charlaron de este tema y de la agenda legislativa para el próximo año.

Si bien el encuentro se desarrolló en buenos términos, el vínculo no volvió a ser el mismo. De todos modos, en la Casa Rosada creen que volverán a contar con el PRO para la nueva agenda de proyectos: "LLA y el PRO son una misma cosa, comparten ideas y electorados, vamos a seguir trabajando juntos", auguran.

