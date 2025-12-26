El verano de Axel Kicillof: agenda territorial intensiva en una temporada con viento en contra en Buenos Aires

Según pudo saber Letra P, la primera reunión productiva del verano será en Villa Gesell, distrito gobernado por el kicillofista Gustavo Barrera. Se calcula que arrancará en la segunda semana de enero. Después seguirá Chascomús, San Pedro, Necochea y Quequén, Lobos y, se evalúa, algún destino del sur como Carmen de Patagones. El esquema es el conocido: una semana, conferencia de prensa; otra semana, reunión productiva. Los objetivos y la agenda se van ajustando cada quince días.
Es el modelo que viene aplicando desde hace varias temporadas. Las visitas a centros turísticos le permiten reunirse con sectores productivos locales, hacer anuncios de gestión y, al mismo tiempo, marcar presencia territorial en un momento de alta exposición mediática. Las conferencias de prensa desde la Costa Atlántica, las sierras o los lagos se convirtieron en una postal de los verano de Kicillof.
Pero este año el contexto es peor que en las tempordas pasadas, creen en La Plata. El tipo de cambio atrasado y la fuerte caída del consumo complican el panorama. Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo dijeron en los últimos días. "Es más barato irse a comprar ropa o vacacionar afuera que consumir lo que producimos acá. Eso es una sentencia de muerte para la industria nacional y para el turismo en nuestras ciudades", dijo el gobernador.
La apuesta de Axel Kicillof
La apuesta del gobierno bonaerense pasa por motrar que desde la provincia intentan sostener la inversión en la temporada pese a la crisis. Con el lema "mientras vos descansás, nosotros trabajamos para cuidarte", el Operativo de Sol a Sol desplegará más de 20.000 policías, con 200 nuevos patrulleros y 60 motos en 60 municipios, además de los controles en las rutas.
Además, en salud habrá 35 ambulancias de refuerzo, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa Marea Sanitaria. Los paradores ReCreo en Villa Gesell y Miramar ofrecerán desde el 3 de enero más de 700 actividades sin costo.
El Banco Provincia también acompañará con préstamos de hasta dos millones de pesos para servicios turísticos, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y promociones a través de Cuenta DNI, uno de los caballitos de batalla de Kicillof. En infraestructura, el gobierno anunció en el lanzamiento de la temporada que se licitará una obra clave: la transformación en autovía del tramo Mar de Ajó-Pinamar de la ruta 11 .
El verano tendrá como telón de fondo la interna peronista, que se recalentó en diciembre. La decisión consensuada de ir a elecciones en el PJ bonaerense el 15 de marzo le puso fecha a un enfrentamiento entre Kicillof y el kirchnerismo que recorrerá todo el verano. La presencia en el territorio es, también, una forma de acumular capital político frente a la pulseada con La Cámpora.
Al mismo tiempo, el gobernador busca dar pasos en su armado federal. El Movimiento Derecho al Futuro, relanzado hace pocos días en Ensenada, aspira a convertirse en una alternativa nacional con epicentro en Buenos Aires. Las reuniones con gobernadores de otras provincias, los encuentros con referentes sindicales de la CGT y los viajes al interior del país forman parte de una estrategia que mira más allá de las fronteras bonaerenses.