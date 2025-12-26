Entre Ríos: las tres apuestas de Rogelio Frigerio con la reelección en el horizonte

Nadie en el entorno de Rogelio Frigerio confirma en voz alta que el gobernador buscará su reelección, pero es una certeza que comparten varios en su equipo. La victoria electoral de octubre, la ausencia de una figura opositora fuerte y la buena imagen que cosecha el mandatario en los sondeos lo ponen en la línea de largada para disputar el '27 en Entre Ríos .

Para completar los pilares de esa proyección, la plataforma de apoyo será el año próximo, cuando la Casa Gris espera consolidar la gestión y avanzar con los temas pendientes de sus dos primeros años. En esa lista incluyen ordenar la Caja de Jubilaciones , poner en marcha un plan de rutas provinciales, avanzar con concesiones de rutas nacionales y que la provincia esté incluida en el pliego de licitación de la hidrovía . “Vamos a darlo todo. Tenemos que terminar rotos, eso nos pidió el gobernador”, contó a este medio un funcionario de primera línea.

Como contó Letra P la semana pasada , en la provincia se cocina un pacto de apoyo a la reelección del gobernador que incluye a sus aliados de La Libertad Avanza .

El pacto electoral que se coronó con la victoria del 26 de octubre habilitó especulaciones en ambos espacios políticos. En la troupe libertaria hay todavía paciencia y esperan del gobernador un alineamiento más radical respecto de las reformas que el gobierno nacional quiere implementar en todas las provincias.

En el equipo de trabajo de Frigerio toman nota de esas demandas, pero apuestan un pleno a la marca personal del gobernador. Se refugian en la buena imagen que les muestran las encuestas y que, según aseguran, les rindió en las legislativas de este año.

El objetivo es buscar la reelección, pero la decisión política se mantiene en voz baja, porque Frigerio prefiere mostrar agenda de gestión antes que política. De todos modos, en su entorno se percibe confianza para el encarar el proyecto. “Recién salimos de una muy buena elección. Es la cuarta que ganamos al hilo. Hay una marca ganadora en términos de las decisiones electorales”, explicó un colaborador que aporta en el diseño de las estrategias a la hora de pujar en las urnas.

Marca registrada

La proyección política del gobernador contempla, en cualquier caso, un escenario nacional. Frigerio se forjó en ese ámbito y en su equipo consideran que es una figura que no necesita posicionamiento extra. Entienden que, por su condición de exministro durante el gobierno de Mauricio Macri, su imagen ya está instalada en todo el país. Lo consideran un atributo consolidado. Como ejemplo comentan la decisión política de no abusar de su presencia en la vidriera grande. “Debe estar al final de la tabla de gobernadores que en 2025 aparecieron en medios nacionales”, afirman.

Para el proyecto 2027 se respaldan en que su figura está “constituida en la provincia”. “Tiene muy buena imagen, tiene empuje”, sostienen. En ese plan, para el año que viene apuntan a reforzar la comunicación de la gestión: mostrar qué se prometió, qué se cumplió y, también, qué faltó. “Es lógico que nuestro proyecto político sea a mediano plazo”, apuntaron.

La alianza con La Libertad Avanza

El año que se va dejó sabor a triunfo en el gobierno de Frigerio, que se alió con Javier Milei para dar la batalla legislativa en las urnas. Con la certeza de que los resultados no tienen nombre propio, apuestan a reforzar esa alianza en 2026, no sin condicionamientos. La demanda es por “un ida y vuelta”, que hasta ahora fue a cuentagotas por parte del Gobierno.

De esa empresa electoral, quedaron ganancias y pérdidas. Frigerio retuvo solo tres bancas propias en Diputados y perdió el dominio en el Senado, donde ingresaron dos figuras libertarias puras que tienen línea directa con la Casa Rosada.

En la cámara baja le responde la dupla recién asumida que componen Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR). También Francisco Morchio, con mandato hasta 2027, quien dejó Encuentro Federal para sumarse al bloque de LLA. Fue la última ofrenda de Frigerio a sus aliados: su pase permitió a la escuadra libertaria convertirse en la primera minoría en Diputados.

Gabinete 2026

De octubre también quedó la secuela de un gabinete modificado a mitad de camino. Fregonese y Scheider eran ministros desde que Frigerio asumió en diciembre de 2023.

Como adelantó Letra P, fueron reemplazados por nombres con mucho menos peso específico que sus predecesores. El gobernador priorizó en los nuevos ministros el know how por sobre el impacto político de las figuras.

El pedido de Rogelio Frigerio

En la última reunión del año, el gobernador pidió a su equipo más “autoexigencia”. “La gente nos acompaña, estamos bien, pero no nos tenemos que conformar. Dimos mucho, pero podemos dar más”, apuntó uno de los presentes. En esa línea, dijo que el gobernador pidió a sus colaboradores “que no se guarden nada”.

En ese sentido, la relación con los gremios será uno de los desafíos del año que viene. En la Casa Gris valoran que este año fue “muy pacífico”, a pesar de que hubo episodios de conflicto público cuando el gobierno provincial avanzó con la intervención de la obra social del personal estatal.

En el balance, entienden que fue un acierto haber cerrado a principios de año una paritaria anual con los gremios docentes, lo que garantizó clases todo el año. Los paros fueron pocos y relacionados a medidas de los sindicatos nacionales.

En los últimos días de diciembre, el gobierno entrerriano anunció un acuerdo con UPCN por 12 mil recategorizaciones. Ven en este anuncio un contrapeso de un año en el que no hubo aumentos en paritarias, que se reabrirán en febrero cuando esperan poder anunciar incrementos salariales.