Desde Olivos, Javier Milei mandó a Diego Santilli, Santiago Caputo y Lule Menem a ayudar a Patricia Bullrich

Javier Milei y Karina Milei, durante el tratamiento en la Cámara de Diputados.

Mientras monitorea desde la Quinta de Olivos el desarrollo del debate del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal , el presidente Javier Milei le ordenó a algunos de los integrantes de su mesa chica ayudar a la senadora Patricia Bullrich a conseguir este mismo viernes la sanción definitiva de los proyectos.

Durante buena parte de la jornada, fuentes que están al tanto del clima político dentro de la residencia presidencial como de los movimientos al interior de la Casa Rosada , se mostraron optimistas a la hora de conseguir la aprobación definitiva de ambos proyectos enviados por el Ejecutivo.

Si bien la cúpula libertaria reconoce que las negociaciones van a contrarreloj, y en medio de frenéticas charlas con la oposición dialoguista, la euforia oficial se cimenta en que el jefe de Estado envió en las primeras horas de la mañana a una delegación en ayuda de Bullrich.

De hecho, este viernes se instalaron en el despacho de la jefa del bloque de La Libertad Avanza el ministro de Interior, Diego Santilli , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el operador de Karina Milei , el secretario Lule Menem .

Además de estas figuras, también está siguiendo el tema a la distancia el asesor Santiago Caputo . El estratega libertario se quedó junto a su equipo en el Salón Martín Fierro, del primer piso de la Casa Rosada, en tanto que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , también se quedó en la sede administrativa del gobierno, aunque con una agenda abocada a la gestión.

javier-milei-en-una-de-sus-visitas-al-congreso-XCCOH23BMFH4RLF4P7D36YXLKE Javier Milei, durante la apertura de sesiones ordinarias.

Javier Milei le envió ayuda a Patricia Bullrich

La presidenta de la bancada violeta en la cámara alta pone a prueba en esta sesión buena parte de la confianza que le depositó Milei, cuando la sacó del Ministerio de Seguridad para entronizarla como su principal espada legislativa en el Senado.

Por eso, Bullrich intentará con la ayuda de los demás integrantes de la mesa chica presidencial aprobar este viernes a última hora el Presupuesto sin cambios (después de que en Diputados no lograra pasar la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario). De lograrlo, la senadora evitará que el proyecto regrese a su cámara de origen, lo que dilataría aún más las negociaciones y pondría el riesgo la sanción definitiva durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Patricia Bullrich Senado 2 Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza.

Las expectativas en Balcarce 50 están puestas en conseguir un triunfo con los números justos, más allá que es casi una certeza que una porción relevante de la Unión Cívica Radical rechazará uno de los artículos del Presupuesto, el número 30, que elimina ciertas obligaciones del Ejecutivo a las inversiones en educación pública, ciencia y tecnología.

Los llamados a las provincias y los aliados para reforzar el voto

En el oficialismo reconocen que están en contacto con distintos gobernadores dialoguistas y líderes de partidos provinciales para conseguir el número necesario para aprobar la previsión presupuestaria sin necesidad de modificaciones.

En La Libertad Avanza cree que, más allá de los 21 votos propios, contarán con las voluntades del interbloque peronista, que controlan los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). A otra integrante del justicialismo, la jujeña Carolina Moisés también, prácticamente, la toman como propia.

Si este viernes el Presidente logra la sanción definitiva del Presupuesto, le encomendará a esta misma mesa política iniciar las negociaciones para aprobar en el periodo de sesiones ordinarias la reforma laboral, los pliegos para la Corte Suprema y la modificación de la ley de glaciares.