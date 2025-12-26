Diego Santilli y Lule Menem negocian de urgencia con los gobernadores para que no se caiga el Presupuesto

La negociación del Presupuesto 2026 sigue en un clima de suma tensión en el Senado , donde el equipo de Javier Milei desembarcó para negociar los votos que faltan. Diego Santilli (ministro del Interior), Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y el asesor Lule Menem arribaron al despacho de Patricia Bullrich para hacer los conteos finales.

Cómo explico Letra P , la aprobación en general está garantizada , pero no pasa lo mismo con tres artículos que refieren al financiamiento educativo: el 12, el 30 y el 35, que integran el capítulo 2. En caso de ser rechazado, el debate volvería a la Cámar ade Diputados, que debe elegir entre su versión aprobada hace una semana y la que haya quedado del Senado.

Los números están finos y una alternativa en la Casa Rosada es romper el peronismo, con aportes de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Si bien el oficialismo ganó 39 a 33 la votación que definió considerar el proyecto por capítulo, varios aliados no le garantizan el respaldo al artículo 30, que es el más polémico porque elimina la inversión mínima en educación, en ciencia, en escuelas técnicas y en defensa. El 12 condiciona el financiamiento universitario; y el 35 los aportes a colegios industriales.

Tanta es la urgencia, que Martín Menem se sumó a la reunión para evaluar un eventual retorno del proyecto a la cámara baja que preside. No hay certeza de cuándo se trataría, porque no está claro si habría cuórum la semana próxima.

Los artículos polémicos del Presupuesto

Los números para el capítulo 2 están finos. Por caso, entre los 39 que avalaron el plan de sesión, hay dos senadoras que no están de acuerdo con el recorte a educación: Flavia Royón (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba). Siete de los diez radicales acompañaron al Gobierno en la hoja de ruta, pero sólo cuatro respaldan el ajuste educativo: Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza); Silvana Schneider (Chaco) y Carolina Losada.

Santilli apuesta a una ola de abstenciones que le permita ganar el capítulo 2 con un bajo números de votos favorables. Por caso, busca que los radicales Daniel Kroneberger y Flavio Fama, que rechazaron la votación por capítulo, ayuden sin pulsar el botón rojo.

Pero la apuesta más grande del ministro del Interior es cooptar a los gobernadores que tienen dudas de ayudar: ofrece avales de deuda, aunque también hay negociaciones para mejorar la planilla de obras públicas y fondos previsionales.

Las gestiones, según fuentes oficialistas, dieron sus resultados. El chubutense Ignacio Torres podría aportar el voto de la senadora Edith Terenzi; y el neuquino Rolando Figuero, el de Julieta Corroza. A Sáenz le piden que Royón se abstenga; mientras que el correntino Carlos Espínola, socio de Vigo, es contado a favor por LLA. Jaldo colabora con la monobloquista Beatriz Ávila.

¿Ayuda el peronismo?

Las cuentas son peligrosas, o al menos obligan a Santilli a no llegar a la votación con dudas. El debate terminaría a las 22. La Libertad Avanza tiene 21 votos (con el cordobés Luis Juez); y suma además a tres del PRO y cuatro radicales. Son los 28 justos que tiene el interbloque peronista, que Bullrich buscará romper.

Con los números tan finos, Santilli les pide a Jaldo y Jalil dejar vacías las bancas de Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Zamora, exgobernador y flamante senador, podría colaborar junto a su compañera Esther Moreno. Estos cuatro senadores estuvieron entre los 33 que rechazaron el plan de labor. Si se apartan de la votación del capítulo 2, pueden ser decisivos.

Las gestiones del Gobierno seguirán hasta minutos antes de la votación, con el temor que se repita la derrota del miércoles pasado cuando, en una situación similar, el oficialismo vio caer el capítulo 11 del proyecto, que incluía las derogaciones de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Santilli y Lule no quieren que la historia se repita.