Pese a que da ganancias, Javier Milei sale a vender las acciones de Transener en manos de Enarsa

Tras haber embolsado u$s 706 millones por las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue; el gobierno de Javier Milei dio la orden de largada para la privatización de las acciones de Transener que están en poder de la estatal Enarsa y por las cuales espera recaudar entre u$s 200 y 220 millones.

Por medio de la resolución 2090/25, el ministro de Economía, Toto Caputo , habilitó el “concurso público nacional e internacional” destinado a rematar la mitad del paquete accionario de Citelec , la sociedad controlante de Transener, principal operadora del sistema nacional de transporte de energía eléctrica .

Con la venta del 50% de las acciones clase A de Citelec, la gestión libertaria pone en marcha la privatización de los activos de Enarsa, una medida que fue autorizada por la ley Bases y anunciada en reiteradas oportunidades durante los últimos 15 meses.

Para hacer más atractiva la subasta y evitar eventuales conflictos con futuros compradores, la conducción de Enarsa, encabezada por Tristán Socas , avanzó en un doble acuerdo con Pampa Energía , la empresa controlada por Marcelo Mindlin que actualmente posee el otro 50% de Citelec.

A cambio de la renuncia a derechos contractuales considerados clave para preservar su posición en la transportista eléctrica, el Gobierno le habilitó a Pampa Energía la posibilidad de presentarse como oferente en el proceso y, en caso de imponerse, quedarse con el control total de la sociedad controlante de Transener.

ENARSA Enarsa y sus asociadas en conflicto por el mantenimiento de las termoeléctricas

En los primeros días de diciembre, el grupo energético liderado por Mindlin declinó formalmente tanto del “derecho de primera preferencia”, que le permitía igualar la mejor oferta para quedarse con las acciones en juego, como del “derecho de acompañamiento”, que lo facultaba a exigir a las nuevas compradoras la adquisición de su participación accionaria si decidía salir de la empresa.

Aunque no lo haya explicitado públicamente, en el equipo económico de Caputo admiten que el desprendimiento de las acciones de Enarsa sería la antesala de una segunda operación vinculada con Transener que el Gobierno mantiene en carpeta.

Si la recaudación supera el piso de u$s 200 millones que manejan las estimaciones oficiales, Economía también avanzaría con la venta del 20% de las acciones clase B de Transener que se encuentran en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), según indicaron a Letra P fuentes del sector energético.

Una historia marcada por cambios de control

Desde su privatización a mediados de la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, Transener atravesó una serie de cambios de control que marcaron su historia societaria.

La concesión original quedó en manos de un consorcio integrado por la empresa inglesa National Grid y el grupo Pérez Companc. Tras la crisis económica de fines de 2001, Pampa Energía adquirió el 50% de Citelec que estaba en manos de la firma británica, mientras que Petrobras se quedó con el otro 50% al comprar la totalidad de los activos energéticos de Pecom, en una operación cercana a los u$s 1130 millones.

La petrolera brasileña mantuvo su participación hasta 2007, cuando fue obligada a desprenderse de esos activos. En esa instancia, ingresaron Enarsa y la firma local Electroingeniería, que por unos u$s 54 millones lograron quedarse con la mitad de Citelec y desplazaron al fondo privado Eton Park, que había avanzado en negociaciones preliminares con Petrobras.

transener enarsa 10 Javier Milei sale a vender las acciones de Transener

En 2016, el entonces ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, bloqueó el traspaso del 25% de Citelec que estaba en manos de Electroingeniería al Banco Macro, del grupo Brito, y dispuso que esa participación fuera adquirida por Enarsa, con el compromiso de una privatización posterior que nunca se concretó.

La subasta que ahora pusieron en marcha Milei y Caputo tiene agendada la presentación de ofertas para el 23 de marzo próximo. El pliego de bases y condiciones, cuyo contenido comenzó a circular en los últimos días, incluye tres puntos considerados centrales.

Por un lado, al igual que en la licitación por el dragado y balizamiento de la hidrovía, no podrán presentarse como oferentes empresas o agencias estatales de otros países, ni tampoco entes provinciales o municipales.

Además, se exigirá a los interesados acreditar un patrimonio neto no inferior a los u$s 500 millones, una condición que apunta a limitar la competencia a grandes jugadores del sector.

Finalmente, la empresa o grupo que adquiera el 50% de Citelec no podrá revender libremente esa participación durante un plazo de tres años. En caso de desprenderse de las acciones antes de ese período, deberá transferir al Estado el 50% de los ingresos obtenidos por la operación.

Transener vuelve a ganar con tarifas y alivio regulatorio

Luego de varios años de resultados negativos, Transener volvió a mostrar números en verde tras los aumentos tarifarios y la renegociación contractual impulsados por la gestión libertaria.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, los ingresos tarifarios de la compañía crecieron más de 250%. Tras la Revisión Tarifaria Integral aprobada en abril, la remuneración por operación y mantenimiento de la red nacional de transporte registra un doble ajuste mensual: un 4% destinado a financiar el plan de obras y una actualización automática de costos según los índices de inflación minorista y mayorista.

Transener estructura de la compañía

A esto se sumó, hace dos meses, la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de aceptar un reclamo presentado por la empresa y reducir las exigencias de inversión obligatoria de casi $540.000 millones a $401.000 millones.

De acuerdo con el último informe económico enviado a la Bolsa, entre enero y septiembre de este año la facturación consolidada de Transener alcanzó los $375.700 millones, lo que representa un incremento del 23,2% respecto de los $304.838 millones registrados en igual período de 2024.

En ese mismo lapso, el Ebitda —indicador que mide los beneficios antes de deducir gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— ascendió a $219.587 millones, un 66,4% más que los $131.968 millones del ejercicio anterior.

En cuanto a la ganancia neta consolidada, los números muestran un salto del 113%, al pasar de $59.757 millones en 2024 a $127.357 millones entre enero y septiembre de este año.