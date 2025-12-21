Carlos Falco y Martín Baintrub: "La oposición a Javier Milei no está contando cómo sigue la película". Fotos: Pablo Cuarterolo.

Martín Baintrub y Carlos Falco trabajan en campañas políticas desde hace más de tres décadas y analizan el protagonismo de Javier Milei desde una perspectiva que pone a la oposición en compás de espera. De cara a la discusión 2027 , no avizoran un emergente demasiado claro y advierten sobre la necesidad de un relato alternativo al libertario.

Arquitectos, docentes y socios en Persuasión , la consultora con la que asesoran a gobiernos y candidatos de la Argentina y el continente, creen que la construcción de una alternativa a La Libertad Avanza depende de la aparición de un líder con la capacidad de transmitir la idea de futuro que Milei logra expresar en cada una de sus campañas.

En diálogo con Letra P , aseguran que la Casa Rosada maneja la agenda y anticipan que el éxito del fracaso de la gestión es lo que terminará definiendo el futuro del Presidente. En síntesis, si Milei pierde, perderá por Milei, pero todavía hace falta encontrar alguien que pueda ganarle .

Carlos Falco- El que instala la agenda, gana, y el Gobierno tiene recursos para hacerlo. Milei tiene un montón de temas para hacerlo trastabillar, pero alguien tiene que instalarlos en la opinión pública. Pasó con el debate sobre las universidades o el Garrahan. La oposición debe organizarse, porque si trastabilla el Gobierno y no está preparada, no pasa nada. Ahora, responder quién es el abanderado de ese juego es mucho más difícil.

Martín Baintrub- Enrique Zuleta Puceiro dice que rara vez gana la oposición. En general, pierde el oficialismo. Es muy difícil que alguien que gobierna bien sea derrotado. Milei va por la mitad del mandato, hay que ver qué pasa en estos dos años que vienen.

-¿Qué le falta a la oposición?

MB- Está súper desunida. La oposición más fuerte es el peronismo y no logra que Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner jueguen en el mismo equipo. El radicalismo, ni hablar: hay con peluca, semipeluca y sin peluca. Al PRO ya se lo morfó Milei. Hoy no hay un frente que pueda consolidar el descontento de la gente, que no está tan claro qué tan grande es.

CF- La gente consume en formato de historia y la oposición no está contando cómo sigue la película. La gente lo capta enseguida. Tiene mucho que ver con la esperanza. Milei vende eso. Del otro lado tenés temas sueltos y personajes desarticulados que no te cuentan cómo sigue la historia.

-¿Cómo se hace para contar esa película?

MB- Para construir una alternativa necesitás tres cosas: un liderazgo, una idea en sintonía con las necesidades de la gente y la credibilidad de que ese líder y esas ideas se van a poder llevar a cabo. Cuando se juntan esas tres cosas, que hasta ahora no se ven, tenés que sumarle capacidad para comunicar. Es lo que tuvo Milei en sus campañas.

-¿En ese orden? ¿Tiene que aparecer un líder necesariamente?

MB- Podría invertirse el orden y que aparezca una idea primero y un líder que genere credibilidad. Hoy claramente no veo un líder.

La discusión 2027

-¿La oposición puede pensar una estrategia ganadora sin esperar que el oficialismo se equivoque?

MB- Si la gente estuviese convencida de que todo está funcionando muy bien, ¿por qué elegiría a otro? Los electorados eligen a la oposición cuando dicen "este prometió un montón de cosas, me quedé sin laburo, no puedo llegar a fin de mes, los servicios públicos están carísimos".

CF- Además, ¿quién encarna esa alternativa? Hay muchas personas espantadas por lo que pasó antes. Kicillof te dice que prefiere un poquito de inflación antes de que la gente se muera de hambre en la calle y la gente escucha que va a volver la inflación. Así se complica.

-¿Cómo se rompe esa dinámica?

MB- La oposición tiene que encontrar su propuesta sintética y aggiornar muchas cosas. Por ejemplo, la generación de empleo no es un tema para Milei: la oposición podría plantearlo como un eje de campaña. Después tiene que aggiornar los discursos clásicos del progresismo. Hay problemas de inseguridad muy grandes en el Gran Buenos Aires. Para ser competitivo, hay que tener una propuesta de seguridad que no sea el garantismo absoluto. Si no, te van a ganar Patricia Bullrich o José Luis Espert pidiendo bala.

El armado de los gobernadores

-Ustedes hicieron muchas campañas en las provincias. ¿Cómo ven a los gobernadores?

MB- Llevamos treinta y pico de años haciendo campañas. Trabajamos en Corrientes y Gustavo Valdés tuvo ocho años de equilibrio fiscal y superávit, hizo obras por todos lados. Fue un gobierno muy desarrollista. El problema es que no hay un espacio potente para ese tipo de expresiones. Maximiliano Pullaro también es un ejemplo.

CF- Provincias Unidas parece una idea fantástica que expone un federalismo muy potente. Pueden exhibir una forma de vivir dentro de las provincias con cierto progreso. Ahora, no pudieron exhibirse con la potencia que yo entiendo que tienen. Decidieron mal el tiempo y la forma. Fue un traspié tras otro.

-¿Por qué?

MB- Porque la solución es frentista, amplia, generosa, donde se puedan juntar distintos liderazgos.

CF- Provincias Unidas es un planteo frentista, pero no estaba el kirchnerismo o el peronismo tradicional. Sólo estaba el peronismo cordobés. Siempre en tercios es complejo. El que queda en el medio, pierde.

MB- Un armado 2027, en términos ideales, tendría que ser un frente anti-Milei, con otro nombre, donde estén todos. Si no, es realmente muy difícil. Milei en sus primeros dos años de gobierno no se erosionó: salió fortalecido. Hoy tiene muchos más senadores, más diputados, ganó la elección de medio término, pintó de violeta la mitad del país. Te queda año y medio para enfrentarlo.

-¿Qué sectores no representados por Milei podría representar un potencial espacio opositor?

MB- Los trabajadores sindicalizados cuyos derechos están a punto de ser afectados. Los que aspiran a tener un trabajo formal: hay un montón de gente que vio en Milei una oportunidad y hoy sigue muy atada a condiciones de trabajo precarias. El progresismo, la gente que no discrimina, que cree que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

-Los derechos pesan. ¿Y la economía?

MB- Si el año que viene no aparece un shock de ventas y de consumo, es muy probable que tengas un universo interesante para trabajar. La clase media baja, comerciante y no comerciante, tuvo una modificación muy importante del gasto familiar. Eso generó un nivel de insatisfacción importante que por ahora en algunos se atenúa por la expectativa de "estoy pagando ahora el precio para poder mañana vivir mejor".

Los partidos y la calle

-¿Cuánto puede durar el argumento del esfuerzo o la ayuda de Donald Trump para sostener la expectativa en el Gobierno?

MB- Si derrama en beneficios para la gente común, puede durar mucho. Si no derrama nada, es probable que la gente diga "ya está".

CF- Milei pierde por Milei, pero si sos opositor tenés que tener un caballo preparado para salir a correr.

-¿Qué es más importante en una campaña? ¿El partido, la marca o el candidato?

MB- Hoy casi nadie se reconoce radical o peronista o socialista. En una encuesta, la gran mayoría se considera independiente. La tradición peronista ayuda mucho y la estructura peronista ni te cuento, pero es una época donde prevalecen las personas a las marcas partidarias. Por eso insisto con la aparición de un líder.

-¿Lo que pasa en la calle sigue siendo importante?

MB- En las movilizaciones por las universidades, los jubilados y el Garrahan la calle fue muy importante. Hoy es necesario pensar en la amplitud. La marcha es la pecera, hay que ver cómo dotar a esas convocatorias de un sentido amplio. Quiénes van, quiénes son los voceros, a quién subís al escenario.

CF- El mundo digital es muy importante hoy, pero el espacio público también existe. Hay movidas publicitarias que hay que tener dentro de la estrategia. Siempre hay dos mundos dialogando: el que se olvide de uno, desperdicia una oportunidad.

-¿Un hipotético fracaso de Milei puede derivar en otro Milei, en otro outsider?

CF- No perder la esperanza también se alimenta de la idea de algo nuevo, que además siempre es atractiva en campaña. Sin embargo, tiene que haber una estructura que te banque desde atrás. Cuando dicen que lo de Milei fue sólo mediático, no lo creo.

MB- Mucha gente que hace consultoría política piensa que después de una opción antisistema viene una alternativa muy anclada en el sistema. Miran la historia y ven que después de Carlos Menem vino Fernando de la Rúa. Siguiendo esa lógica, ahora vendría algo relacionado con la política tradicional, pero si existió Milei, puede aparecer otro. No lo estoy viendo.