Javier Milei, frente a los límites de la luna de miel

La CGT y otras organizaciones sindicales movilizaron una multitud para protestar contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

El sentimiento de contar con atributos de superhéroe que le dejó a Javier Milei el triunfo en las elecciones legislativas y las dificultades que sigue mostrando la oposición para procesar la pelea por su liderazgo y su programa generó el espejismo de que el camino a 2027 sería a través de una campiña apacible.

Sin embargo, en estas últimas horas terminan el 2025 político, su segunda luna de miel y la ilusión de que la realidad nunca le mostraría un límite.

El futuro empieza a jugar sus cartas de a una y la potente protesta sindical de este jueves fue una demostración de eso.

El estilo de Milei, su ensimismamiento, su autoritarismo y su tendencia a la fantasía resultan una amenaza para sí mismo. A eso se suma la propensión de su gobierno a imponer sin negociar, lo que le impide advertir que de ese modo le corta las piernas a la revolución conservadora que pergeña .

"Podría pararme en el medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería ningún votante, ¿OK? Es algo increíble", dijo Donald Trump en el inicio de la campaña que lo llevaría por primera vez a la Casa Blanca, en 2016. Milei expone los mismos rasgos de megalomanía , como ayer nomás, al festejar que la represión de cada miércoles había servido para bañar a opositores que él, siempre enfundado en su mameluco de YPF, señala como sucios. Por si hace falta, hay que recordar que ese es el día de protesta jamás escuchada de los jubilados.

Captura de pantalla 2025-12-18 a la(s) 3.06.19p. m.

Presupuesto 2026: ¿éxito o fracaso?

Cruzado de la "batalla cultural" y la refundación de una Argentina que le pide bastante menos, el jefe de Estado "anarcocapitalista" –sic– impone, aprieta y compra, pero no negocia.

Así le ocurrió el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando el logro de la sanción del Presupuesto 2026 terminó en lo que el Gobierno sufrió como una derrota política. ¿Cómo entender, si no, la amenaza de veto que lanzó sobre su propio proyecto?

G8Y5dvgXUAAcPVS La Çámara de Diputados se puso áspera para Javier Milei.

Para suavizar el paso legislativo del presupuesto que debería convertir en ley eterna el mandato del equilibrio fiscal y marcar el hito del ajuste perpetuo, el oficialismo roció con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 66.500 millones de pesos a seis gobernadores aliados, los de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Comprar no es negociar.

Así, a pesar de haber impuesto el ardid reglamentario del voto por capítulo y no por artículo destinado a convertir en legisladores de identidad reservada a los que se atrevieran a derogar las leyes antiveto de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, el Gobierno percibe que fracasó. Con esas leyes –incumplidas– vigentes, el Presupuesto ni tiene superávit.

Con todo, una verdadera negociación habría permitido mantener el equilibrio fiscal a través de una revisión del 3,4% del PBI que se va en subsidios y gastos tributarios –algunos inexplicables–, pero la política del atropello se aferró a su lógica. Así, entre otras cosas, no hubo votos para eliminar el subsidio al gas por zona fría; el ajuste por movilidad en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares; el régimen de pensiones no contributivas y el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Por si eso fuera poco, la negociación que llevó adelante Martín Menem con el kirchnerismo para cubrir posiciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó masticando bronca a Cristian Ritondo, el amigo del PRO.

Captura de pantalla 2025-12-18 a la(s) 4.44.38p. m.

"Este bloque, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declarar inconstitucional (ese acuerdo). La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta cámara", disparó el amarillo, a quien LLA le echa en cara alguna picardía previa, a cuenta de balaceras por venir.

Es Milei contra Milei.

El sindicalismo despierta de su siesta

Mientras Patricia Bullrich fracasaba en apurar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado –intentaba que eso ocurriera el viernes posnavideño, pero recién pasaría el 10 de febrero–, la CGT, las CTA, los movimientos sociales, los peronismos y la izquierda llenaban el centro de Buenos Aires y de otras grandes ciudades en rechazo a una reforma laboral totalmente volcada contra los derechos de los trabajadores.

La nueva operadora del Gobierno en la cámara alta decía tener los sufragios para la aprobación en general del proyecto, pero el precedente de lo ocurrido en Diputados con el Presupuesto y el enojo del PRO la llevaron a abrir un cauto compás de espera, sobre todo por la imprevisibilidad del debate de los detalles. ¿Recalculando?

Captura de pantalla 2025-12-18 a la(s) 5.09.41p. m.

Si el tema hasta sacó de su letargo a la Confederación General de Twitter, que lanzó este jueves un plan de lucha y meneó la posibilidad de realizar un cuarto paro general, esta vez con concurso de los sindicatos del transporte, ¿qué asegura la fidelidad de senadores y luego diputados que se saben imprescindibles para el Gobierno?

Pero la política no es solamente un mercado. Tanto los gobernadores como los legisladores y hasta el sindicalismo que, a través de Gerardo Martínez, ocupó su silla hasta el penúltimo día del Consejo de Mayo, dependen del apoyo y el voto de la gente.

El Gobierno y la parte de la política que baila a su compás pueden actuar como si los argentinos no existieran, pero el enojo de una parte significativa de la población o su mera posibilidad pueden actuar como una pared frente al voluntarismo reaccionario de la extrema derecha.

¿La colisión se producirá en esta ocasión, a propósito de la reforma laboral predemocrática que entusiasma al Círculo Rojo? Según el Gobierno, no, pero madura bajo la superficie el descontento de mayorías que ya no encuentran qué gastos cortar para estirar los ingresos hasta más cerca de fin de mes.

Captura de pantalla 2025-12-18 a la(s) 3.55.16p. m.

Teléfono desde Bruselas, Javier Milei

El mundo, además, no es un espacio abierto para correr a gusto en todas las direcciones. Hasta los éxitos que el mileísmo celebra en su fanatismo por el libre comercio prêt-à-porter, industricida y destructor de empleo se revelan como fantasías.

Mientras el acuerdo marco con Estados Unidos espera el relleno del cuadro y, por lo que se sabe, se define sólo como una concesión argentina al mercantilismo puro y duro de Trump, el promocionado tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur parecía naufragar justo frente al puerto.

Como la gente existe en todos lados, el francés Emmanuel Macron y –¡WTF!– la amiga italiana Giorgia Meloni bloquearon el empuje de Alemania y España en pos de la aprobación del acuerdo.

Captura de pantalla 2025-12-18 a la(s) 4.04.29p. m.

Sus respectivas bases agrícolas, así como las de otros países, como Polonia y Hungría, se oponen enconadamente a competir con un bloque más productivo, queja que se expresó este jueves en manifestaciones, un tractorazo y graves disturbios en Bruselas, donde se realizó una cumbre de jefes de Gobierno.

Los europeos pretenden abrir el acuerdo y su cumbre casi que coincide con la que el Mercosur celebrará el sábado en Foz do Iguaçu, Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente pro tempore y hermano mayor del bloque, advirtió que el acuerdo, negociado durante más de 20 años, no se abre: se aprueba o se cae tal como está.

Después de haber dudado, Milei viajará, acaso para presionar en sentido contrario. Deberá hacerse fuerte: en Brasil no cayó bien que reposteara –luego, culposo, lo eliminó– un mapa de Sudamérica que muestra rascacielos y modernidad en los países de derecha y sólo favelas en los de izquierda.

G8TPTUzW4AAbILA El mapa del desarrollo sudamericano, según Javier Milei. El posteo duró poco.

"El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio", respondió Guilherme Boulos, secretario general del gobierno brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuilhermeBoulos/status/2000952075644244106?s=20&partner=&hide_thread=false Vergonhoso o ataque do presidente da Argentina ao povo brasileiro. Parece mais uma alucinação de quem se aconselha com vozes do além para tentar governar um país. Milei é a cara da extrema-direita: estupidez e preconceito. pic.twitter.com/3BFBtJJwU1 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 16, 2025

Menos radical que Macron y otros líderes, Meloni trata de ganar tiempo, de hacer equilibrio y de evitar que todo colapse. Hay que esperar para saber si la presidenta de la Comisión Europea (CE, poder ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen, viaja a Foz do Iguaçu y, en tal caso, con qué margen de acción lo hace.

Sin embargo, basta para señalar que la realidad puede imponer límites incluso en los momentos menos pensados. Ni siquiera los papeles firmados son garantías.