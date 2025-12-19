Javier Milei, frente a los límites de la luna de miel

El estilo de Milei, su ensimismamiento, su autoritarismo y su tendencia a la fantasía resultan una amenaza para sí mismo. A eso se suma la propensión de su gobierno a imponer sin negociar, lo que le impide advertir que de ese modo le corta las piernas a la revolución conservadora que pergeña.
"Podría pararme en el medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería ningún votante, ¿OK? Es algo increíble", dijo Donald Trump en el inicio de la campaña que lo llevaría por primera vez a la Casa Blanca, en 2016. Milei expone los mismos rasgos de megalomanía, como ayer nomás, al festejar que la represión de cada miércoles había servido para bañar a opositores que él, siempre enfundado en su mameluco de YPF, señala como sucios. Por si hace falta, hay que recordar que ese es el día de protesta jamás escuchada de los jubilados.
Presupuesto 2026: ¿éxito o fracaso?
Cruzado de la "batalla cultural" y la refundación de una Argentina que le pide bastante menos, el jefe de Estado "anarcocapitalista" –sic– impone, aprieta y compra, pero no negocia.
Para suavizar el paso legislativo del presupuesto que debería convertir en ley eterna el mandato del equilibrio fiscal y marcar el hito del ajuste perpetuo, el oficialismo roció con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 66.500 millones de pesos a seis gobernadores aliados, los de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Comprar no es negociar.
Así, a pesar de haber impuesto el ardid reglamentario del voto por capítulo y no por artículo destinado a convertir en legisladores de identidad reservada a los que se atrevieran a derogar las leyes antiveto de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, el Gobierno percibe que fracasó. Con esas leyes –incumplidas– vigentes, el Presupuesto ni tiene superávit.
Con todo, una verdadera negociación habría permitido mantener el equilibrio fiscal a través de una revisión del 3,4% del PBI que se va en subsidios y gastos tributarios –algunos inexplicables–, pero la política del atropello se aferró a su lógica. Así, entre otras cosas, no hubo votos para eliminar el subsidio al gas por zona fría; el ajuste por movilidad en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares; el régimen de pensiones no contributivas y el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Por si eso fuera poco, la negociación que llevó adelante Martín Menem con el kirchnerismo para cubrir posiciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó masticando bronca a Cristian Ritondo, el amigo del PRO.
"Este bloque, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declarar inconstitucional (ese acuerdo). La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta cámara", disparó el amarillo, a quien LLA le echa en cara alguna picardía previa, a cuenta de balaceras por venir.
La nueva operadora del Gobierno en la cámara alta decía tener los sufragios para la aprobación en general del proyecto, pero el precedente de lo ocurrido en Diputados con el Presupuesto y el enojo del PRO la llevaron a abrir un cauto compás de espera, sobre todo por la imprevisibilidad del debate de los detalles. ¿Recalculando?
Si el tema hasta sacó de su letargo a la Confederación General de Twitter, que lanzó este jueves un plan de lucha y meneó la posibilidad de realizar un cuarto paro general, esta vez con concurso de los sindicatos del transporte, ¿qué asegura la fidelidad de senadores y luego diputados que se saben imprescindibles para el Gobierno?
Pero la política no es solamente un mercado. Tanto los gobernadores como los legisladores y hasta el sindicalismo que, a través de Gerardo Martínez, ocupó su silla hasta el penúltimo día del Consejo de Mayo, dependen del apoyo y el voto de la gente.
El Gobierno y la parte de la política que baila a su compás pueden actuar como si los argentinos no existieran, pero el enojo de una parte significativa de la población o su mera posibilidad pueden actuar como una pared frente al voluntarismo reaccionario de la extrema derecha.
¿La colisión se producirá en esta ocasión, a propósito de la reforma laboral predemocrática que entusiasma al Círculo Rojo? Según el Gobierno, no, pero madura bajo la superficie el descontento de mayorías que ya no encuentran qué gastos cortar para estirar los ingresos hasta más cerca de fin de mes.
Teléfono desde Bruselas, Javier Milei
El mundo, además, no es un espacio abierto para correr a gusto en todas las direcciones. Hasta los éxitos que el mileísmo celebra en su fanatismo por el libre comercio prêt-à-porter, industricida y destructor de empleo se revelan como fantasías.
Mientras el acuerdo marco con Estados Unidos espera el relleno del cuadro y, por lo que se sabe, se define sólo como una concesión argentina al mercantilismo puro y duro de Trump, el promocionado tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur parecía naufragar justo frente al puerto.
Como la gente existe en todos lados, el francés Emmanuel Macron y –¡WTF!– la amiga italiana Giorgia Meloni bloquearon el empuje de Alemania y España en pos de la aprobación del acuerdo.
Sus respectivas bases agrícolas, así como las de otros países, como Polonia y Hungría, se oponen enconadamente a competir con un bloque más productivo, queja que se expresó este jueves en manifestaciones, un tractorazo y graves disturbios en Bruselas, donde se realizó una cumbre de jefes de Gobierno.
Los europeos pretenden abrir el acuerdo y su cumbre casi que coincide con la que el Mercosur celebrará el sábado en Foz do Iguaçu, Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente pro tempore y hermano mayor del bloque, advirtió que el acuerdo, negociado durante más de 20 años, no se abre: se aprueba o se cae tal como está.
Después de haber dudado, Milei viajará, acaso para presionar en sentido contrario. Deberá hacerse fuerte: en Brasil no cayó bien que reposteara –luego, culposo, lo eliminó– un mapa de Sudamérica que muestra rascacielos y modernidad en los países de derecha y sólo favelas en los de izquierda.
"El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país. Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio", respondió Guilherme Boulos, secretario general del gobierno brasileño.
Vergonhoso o ataque do presidente da Argentina ao povo brasileiro. Parece mais uma alucinação de quem se aconselha com vozes do além para tentar governar um país. Milei é a cara da extrema-direita: estupidez e preconceito. pic.twitter.com/3BFBtJJwU1
Menos radical que Macron y otros líderes, Meloni trata de ganar tiempo, de hacer equilibrio y de evitar que todo colapse. Hay que esperar para saber si la presidenta de la Comisión Europea (CE, poder ejecutivo de la UE), Ursula von der Leyen, viaja a Foz do Iguaçu y, en tal caso, con qué margen de acción lo hace.
Sin embargo, basta para señalar que la realidad puede imponer límites incluso en los momentos menos pensados. Ni siquiera los papeles firmados son garantías.