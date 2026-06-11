Axel Kicillof le pidió a la Corte una cautelar por los $2,3 billones que Milei le debe a la Provincia

El gobernador Axel Kicillof dio por terminada la conciliación con el gobierno de Javier Milei ante la Corte Suprema y pidió al máximo tribunal que avance con una medida cautelar por los $2,3 billones que ANSES le debe a la caja jubilatoria bonaerense, luego de que Nación incumpliera por tercera vez su compromiso de presentar una propuesta de pago.

El desenlace de la audiencia del pasado miércoles terminó de sellar una decisión que en La Plata venían madurando. El Gobierno nacional se había comprometido, en el encuentro del 21 de abril pasado a llegar con una propuesta concreta de adelantos. No la llevó y alegó que necesitaba completar "una serie de trabajos técnicos", la misma excusa que había ensayado en la primera audiencia, en marzo, cuando la ANSES argumentó no contar con información suficiente para calcular los montos adeudados.

"El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos", afirmó Kicillof a la salida del tribunal. "En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", completó.

El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar. Así… pic.twitter.com/U6aWNh3gHM

La cautelar que pedirá la Provincia apunta a que la Corte ordene al Estado nacional el pago efectivo de los fondos mientras continúa el litigio de fondo. Los $2,3 billones reclamados corresponden a las transferencias que la ANSES debe girar mensualmente a las jurisdicciones que conservan sus propias cajas jubilatorias y que el Gobierno nacional interrumpió mediante el DNU 280/2024.

Acuerdos de las provincias

Diez de las 13 provincias con cajas jubilatorias propias ya recibieron transferencias de Nación, pero Buenos Aires sigue fuera de ese esquema. "Si bien a algunas jurisdicciones ya les han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias", disparó el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2064875265482981462?s=20&partner=&hide_thread=false Kicillof vs. Máximo Kirchner: el diálogo entre ambos por la organización del funeral del Indio fue solo un paréntesis en una relación que sigue rota



El reclamo por la visita a CFK, vigente



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Por la Provincia estuvieron presentes en el tribunal el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

Los caminos de la Corte Suprema

El reclamo previsional es uno de los ocho que la Provincia mantiene ante el máximo tribunal. En total, las demandas contra el gobierno de Javier Milei superan los $15 billones, cifra que representa un tercio del presupuesto provincial. Kicillof fue más allá y amplió el número: contabilizando transferencias interrumpidas y caída en la recaudación, el pasivo total supera los $22 billones, el equivalente a la mitad del presupuesto anual bonaerense.

La Corte Suprema deberá resolver ahora si admite la cautelar. Si lo hace, el gobierno nacional quedaría obligado a transferir fondos por orden judicial mientras el litigio de fondo sigue su curso.