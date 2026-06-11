Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
PULSEADA MILLONARIA

Axel Kicillof le pidió a la Corte una cautelar por los $2,3 billones que Milei le debe a la Provincia

Tras el tercer incumplimiento de la Nación, el gobernador reclamó al máximo tribunal que ordene a la Anses pagar fondos jubilatorios.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof, tras la audiencia en la Corte Suprema&nbsp;

Axel Kicillof, tras la audiencia en la Corte Suprema 

El gobernador Axel Kicillof dio por terminada la conciliación con el gobierno de Javier Milei ante la Corte Suprema y pidió al máximo tribunal que avance con una medida cautelar por los $2,3 billones que ANSES le debe a la caja jubilatoria bonaerense, luego de que Nación incumpliera por tercera vez su compromiso de presentar una propuesta de pago.

Notas Relacionadas
La Corte Suprema avaló reclamo de Sergio Ziliotto por fondos ATN y exigió respuesta al Gobierno nacional
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La Corte Suprema avaló un reclamo de Ziliotto por los ATN y le exige respuestas al Gobierno

Por  Letra P | Periodismo Político

El desenlace de la audiencia del pasado miércoles terminó de sellar una decisión que en La Plata venían madurando. El Gobierno nacional se había comprometido, en el encuentro del 21 de abril pasado a llegar con una propuesta concreta de adelantos. No la llevó y alegó que necesitaba completar "una serie de trabajos técnicos", la misma excusa que había ensayado en la primera audiencia, en marzo, cuando la ANSES argumentó no contar con información suficiente para calcular los montos adeudados.

El reclamo de Buenos Aires

"El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos", afirmó Kicillof a la salida del tribunal. "En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2064789250831507932?s=20&partner=&hide_thread=false

La cautelar que pedirá la Provincia apunta a que la Corte ordene al Estado nacional el pago efectivo de los fondos mientras continúa el litigio de fondo. Los $2,3 billones reclamados corresponden a las transferencias que la ANSES debe girar mensualmente a las jurisdicciones que conservan sus propias cajas jubilatorias y que el Gobierno nacional interrumpió mediante el DNU 280/2024.

Acuerdos de las provincias

Diez de las 13 provincias con cajas jubilatorias propias ya recibieron transferencias de Nación, pero Buenos Aires sigue fuera de ese esquema. "Si bien a algunas jurisdicciones ya les han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias", disparó el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2064875265482981462?s=20&partner=&hide_thread=false

Por la Provincia estuvieron presentes en el tribunal el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.

Los caminos de la Corte Suprema

El reclamo previsional es uno de los ocho que la Provincia mantiene ante el máximo tribunal. En total, las demandas contra el gobierno de Javier Milei superan los $15 billones, cifra que representa un tercio del presupuesto provincial. Kicillof fue más allá y amplió el número: contabilizando transferencias interrumpidas y caída en la recaudación, el pasivo total supera los $22 billones, el equivalente a la mitad del presupuesto anual bonaerense.

La Corte Suprema deberá resolver ahora si admite la cautelar. Si lo hace, el gobierno nacional quedaría obligado a transferir fondos por orden judicial mientras el litigio de fondo sigue su curso.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof, el ministro Pablo López y el Asesor General Santiago Pérez Teruel salen de la Corte Suprema después de la audiencia por los fondos previsionales  
PULSEADA MILLONARIA

La Corte emplazó a la Nación a presentar una propuesta por la deuda previsional con Kicillof

El gobernador consideró un avance lo resuelto por el tribunal. Reclama $2,2 billones. El 10 de junio será la próxima audiencia. Antes, ANSES debe elevar un esquema de cobertura.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. 
LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

La Corte Suprema intimó al TSJ de Santa Cruz para definir el conflicto de poderes que desvela a Vidal

Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz reclamaron el envío urgente de la causa por la ampliación del máximo tribunal provincial que impulsó el gobernador.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, durante su paso por Santa Fe. 
A UN AÑO DEL FALLO

Kirchner lleva a Paraná el debate del peronismo por la economía con el lema "Cristina Libre" de fondo

Por  Exequiel Flesler
Con su motosierra, Javier Milei empujó a las universidades al límite de su supervivencia
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Las universidades, sin opción: era el pacto o la vida

Por  Juan Rezzano
Franco Bartolacci, al frente de la marcha de las universidades. El presidente del CIN acordó con el gobierno.
HABÍA PLATA

Milei abrió la billetera, acordó con las universidades y pausó un conflicto autoinfligido

Por  Juan Pablo Gavazza
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
CASTA PROPIA

Con Adorni al frente, empezó el festival libertario de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias

Por  Pablo Lapuente