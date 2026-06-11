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MUNDIAL NO TAPA ESCÁNDALO

El efecto declaración jurada: Manuel Adorni desplazó a Javier Milei en las redes sociales

El jefe de Gabinete tuvo más menciones que el Presidente en la conversación digital. “Inocencia fiscal”, lo más comentado. Los datos de Ad Hoc.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
El efecto declaración jurada: Manuel Adorni desplazó a Javier Milei en las redes sociales

El efecto declaración jurada: Manuel Adorni desplazó a Javier Milei en las redes sociales

Antes de que Manuel Adorni presentara su declaración jurada, el jefe de Gabinete ya concentraba buena parte de las conversaciones en las redes sociales a tal punto que, durante varias horas, acumuló más menciones que el propio Javier Milei, según un relevamiento de Ad Hoc.

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Sebastián Iñurrieta

El pico de repercusión se produjo luego de que Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), este miércoles a las 22:16, y se sumara al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por la Casa Rosada.

De acuerdo con el monitoreo de conversaciones digitales, la presentación del vocero generó un salto en las menciones que lo ubicó por encima del Presidente, un fenómeno poco habitual en el ecosistema libertario, donde Milei suele ser el centro de la escena.

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Manuel Adorni, en los picos de las interacciones en redes

El gráfico que difundió la consultora muestra que con cada uno de los episodios que tuvieron a Adorni como protagonista durante los últimos meses se tradujo en picos de conversación en las redes sociales.

Desde que estalló el escándalo Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, su nombre se instaló en las redes sociales cada vez que aparecía una novedad judicial o política. "Deslomarse", fue su pico en menciones cuando el vocero justificó el viaje de su esposa Bettina Angeletti junto a la comitiva presidencial a Estados Unidos a principios de marzo.

En un Gobierno donde la comunicación es una herramienta de gestión y el posicionamiento digital funciona como termómetro de poder, el volumen de menciones se convirtió en otro indicador de la gravitación que alcanzó uno de los funcionarios más cercanos a Karina Milei.

Este miércoles, los términos "inocencia fiscal" y "criptomonedas" estuvieron entre los temas más comentados por los usuarios de Twitter: desde memes hasta sentimientos de enojo. En declaraciones a La Nación+, Adorni aseguró que durante años acumuló ahorros no declarados y afirmó que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas.

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El futuro de Manuel Adorni en el gabinete

Como contó Pablo Lapuente en Letra P, la presentación de la declaración jurada representa para el gobierno quizás la última oportunidad para frenar el escándalo. Las explicaciones del vocero no llegaron a conformar a los integrantes de la mesa política, quienes creen que su defensa estuvo más centrada en resguardar su futuro y el de su familia en términos judiciales, que en limpiar la mancha que salpica y desgasta la imagen del propio Presidente.

Hasta el mediodía de este jueves, nadie de la mesa política había salido a defender al vocero. Por el contrario, la senadora Patricia Bullrich volvió a cargar contra el funcionario: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, fustigó.

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