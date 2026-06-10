La obsesión de Manuel Adorni, evitar la figura de enriquecimiento ilícito en la causa judicial

Manuel Adorni tardó 34 días en presentar su declaración jurada 2025, desde que el presidente Javier Milei dijo que tenía "todo listo" para hacerlo. Fue después de tres meses de que su nivel de vida quedara bajo el escrutinio público y judicial. Mientras el balance patrimonial del jefe de Gabinete sigue dejando dudas, valida una presunción que circula en los pasillos de la Casa Rosada: es un documento más dirigido a la Justicia que a la sociedad, que también le reclama explicaciones.

La investigación al vocero presidencial, que comenzó cuando su esposa Bettina Angeletti subió al avión presidencial y se extendió al revelarse que el matrimonio Adorni había adquirido dos inmuebles, fue erosionado al gobierno libertario en el prime time televisivo, minuto a minuto. Cada nueva revelación patrimonial fue socavando la confianza pública depositada en una administración que, paradójicamente, arrancó el año con "la moral como política de Estado" como leitmotiv.

Con el respaldo de la secretaria general Karina Milei , El Jefe para su hermano y la jefa para Adorni, el funcionario logró surfear la crisis. Una pregunta se hizo cada vez más recurrente en el oficialismo: "¿Por qué no da un paso al costado?". Desde el propio gabinete que debe coordinar lo acusaron por lo bajo de estar lastimando al Gobierno, y siembran sospechas sobre las razones de la continuidad del funcionario. La más obvia: que evita enfrentar a la Justicia fuera del poder.

La carga emotiva que se le puso a la declaración jurada de Adorni, algo inédito hasta ahora en la historia de la política argentina, no sólo fue alimentada por Patricia Bullrich , cuando le reclamó que anticipara su presentación, sino que el propio entorno del vocero prometía que aclararía muchas de las dudas. ¿A quién se las despejaría?

Manuel Adorni le prende velas al tapón fiscal

En el mismo gobierno hay quienes señalan que Adorni no puede explicar el aumento patrimonial de una forma que salga airoso ante la opinión pública. "Está terminado, no importa lo que diga. Ya dejó de ser el candidato de Karina en la Ciudad (de Buenos Aires) y sigue siendo jefe de Gabinete porque lo bancan los Milei, pero no va a poder hacer nada más", analizó una fuente oficial, antes de que el vocero anunciara en la televisión que había presentado la declaración jurada.

Con esa misma lógica, otros ocupantes de despachos cercanos al de la Jefatura de Gabinete creen que Adorni sólo busca cambiar de figura legal en la pesquisa judicial. De esta forma, sostiene esta hipótesis ampliamente difundida, el funcionario intentaría pasar de ser acusado por enriquecimiento ilícito a enfrentar el cargo de omisión maliciosa. Mientras que por el primero el Código Penal prevé penas de dos a seis años de prisión, el segundo suele ser de ejecución condicional, al no superar tres años como máximo. Desde el primer momento, la defensa de Adorni intentó instalar la idea de una “inconsistencia administrativa o contable”.

"'Lo que tenés que demostrar es que el ahorro lo generaste antes de tu gestión pública'", repitió Adorni el consejo de su contador este miércoles por la noche, durante una entrevista con La Nación+, para evitar la figura de enriquecimiento ilícito. Por eso, el vocero busca dejar asentado que esos ahorros en negro datan de antes de que asumir en la función pública.

La inscripción en el régimen de Inocencia Fiscal del matrimonio Adorni avalaría esta teoría, según algunas fuentes. "No le importa lo que opine la gente, porque queda como culpable, pero sí necesita poner en orden sus papeles ante la Justicia", razonó un funcionario.

"Adorni se incorporó al Régimen Simplificado de Ganancias, que funciona como un 'tapón fiscal', por lo que no se puede ir para atrás y queda blindado ante un incremento patrimonial injustificado", explicó a Letra P un experto contable, ya que si el funcionario presenta y paga en término su declaración jurada, el fisco no puede verificar el IVA ni ganancias de los períodos fiscales no prescriptos por tres años. El argumento es que la medida busca otorgar previsibilidad a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

"Como declararía criptoactivos, que supuestamente tenía antes de asumir, es lo mismo que si declarara una caja fuerte en el exterior: se cae la figura de enriquecimiento ilícito y podría caberle la de incremento patrimonial injustificado en Ganancias. Pero como tiene el tapón fiscal por la ley de Inocencia Fiscal, no se lo podría sancionar", añadió un ex-ARCA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2064811703586427323&partner=&hide_thread=false Con Caputo sentado en primera fila, Pazo y Espert presentaron el proyecto de ley del Principio de Inocencia Fiscal



Este año, ambos adhirieron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias



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¿FIN?

Si bien el Jefe de Gabinete se encargó de dejar trascender que no se había inscripto para blanquear activos, queda como posibilidad abierta ante la opinión pública que, sabe el propio Adorni, ya lo condenó socialmente. La noticia volvió a golpear al resto del gobierno: en modo mancha venenosa, la revelación de que otros funcionarios también se anotaron en el régimen no hizo más que sembrar más sospechas. "Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto", defendieron en el Ministerio de Desregulación a Federico Sturzenegger, luego de que se encontrara su nombre en el listado.

La principal incógnita que queda es si la declaración jurada de Adorni, revelada estratégicamente en el arranque del Mundial, no vuelve a amplificar el escándalo, al punto de que pierda el respaldo interno gracias al cual sobrevivió hasta ahora en el Gobierno.