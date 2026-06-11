Manuel Adorni anunció que en julio irá al Senado a explicar su patrimonio y Villarruel lo apuró en Twitter

Después de la presentación de su declaración jurada, con fondos que no había blanqueado, Manuel Adorni anunció que en julio brindará el informe de gestión en el Senado , luego de un pedido del PRO para definir una fecha. Victoria Villarruel no aceptó la propuesta y exigió que la exposición del jefe de Gabinete sea este mes.

Como explicó Letra P , si bien la Constitución Nacional obliga al ministro coordinador a asistir al menos una vez por mes a uno de los recintos, en el Senado no hay un informe de gestión desde hace un año. Los últimos dos informes fueron en Diputados, en noviembre y abril.

Ante un reclamo de Unión por la Patria (UP), Patricia Bullrich le envió hace 15 días una nota a Adorni para exigirle una fecha de exposición en el Senado. La respuesta recién llegó este jueves. "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", posteó Adorni en su cuenta de Twitter.

No confirmó una fecha, por lo que no se descarta que la reunión sea durante una jornada del mundial de fútbol, cuando la atención de la opinión pública decae, o en el receso invernal.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin.

La vicepresidenta quiere que Manuel Adorni hable antes

Ni bien recibió la confirmación de Adorni sobre su visita en julio, Villarruel contraatacó con un desafío: citó a una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque, para discutir cómo lograr que el funcionario platense asista a brindar el informe este mes.

"El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, Adorni no lo hace desde que asumió en noviembre del 25", destacó la vicepresidenta.

En ese encuentro se definirá el temario de la sesión del día siguiente, cuando podría ser incluido algún pedido de informes al jefe de Gabinete, si aún no definió anticipar la fecha de su informe. No hay muchos bloques que lo defiendan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2065157623411093750&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Mauricio Macri, también presiona

La confirmación de Adorni fue después de que el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, enviara una nota a Villarruel para exigir la visita del jefe de Gabinete. "Desde que asumió, nunca vino a dar explicaciones", reclamó el senador, que responde a las órdenes de Mauricio Macri.

En el Senado tiene un bloque de tres miembros (lo completan Andrea Cristina y Victoria Huala), mientras que en Diputados el PRO suma 12 bancas y puede garantizar el cuórum al resto de la oposición. La bancada amarilla en Diputados la preside Cristian Ritondo, cercano a Macri, pero con diálogo con Santiago Caputo. Cuando Adorni fue a Diputados el 29 de abril, el bloque amarillo y la UCR no preguntaron. Tal vez en el Senado Goerling Lara decida hacer consultas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065130192268321076&partner=&hide_thread=false Adorni finalmente presentó su declaración jurada ante la OA, 34 días después de que Milei dijera que estaba "casi lista"



Declaró un patrimonio de $944,5 millones y blanqueó ahorros en criptomonedas para justificar su nivel de vida pic.twitter.com/W6uOkoueGq — LETRA P (@Letra_P) June 11, 2026

Las respuestas de Adorni

La visita del jefe de gabinete debe cumplir el siguiente protocolo. Debe definir un día para asistir y ponerse a disposición para recibir un cuestionario por escrito. Es por eso que la fecha no puede demorarse mucho más. Una vez elegida, cada bloque hace consultas y el día de la sesión, como tarde, el jefe de Gabinete debe enviar las respuestas.

Durante su última visita a Diputados explicó su patrimonio en ese documento y luego amplió en su exposición ante el recinto, durante un discurso de una hora. Luego se sometió a un cuestionario de la oposición, pero el formato lo ayudó a salir ileso. Ocurre que los bloques realizan tandas de preguntas y Adorni puede eludir las consultas más complicadas.

Adorni intentó desalentar la embestida de Diputados con su compromiso de asistir al Senado, donde se lo esperaba en abril. No lo logró: hubo un pedido de sesión para el 23 de abril, con firma de casi toda la oposición. Este mecanismo es más complicado para el ministro coordinador, porque habilita preguntas y respuestas por cada representante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2065161325349658729&partner=&hide_thread=false MANUEL, A DAR LA CARA



Adorni le mintió en la cara a 257 diputados nacionales y a 47 millones de argentinos.



Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución.



Diversos bloques de la Cámara de Diputados presentamos un pedido de sesión especial. pic.twitter.com/riVdtcAcdJ — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 11, 2026

En el Senado, el jefe de Gabinete tuvo otra mala noticia. Patricia Bullrich, que le había pedido a Adorni anticipar la declaración jurada, dijo que la incorporación de dinero no declarado no es sólo un error. "Es una omisión ética”, sostuvo la senadora, quien el miércoles estará en la reunión de labor parlamentaria.