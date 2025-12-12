El plan de Axel Kicillof para tocar la ¿nueva? canción

Le espera un camino con desafíos no menores, si bien cuenta con la ventaja de ser una de las pocas figuras del peronismo que sobrevivió a las elecciones de 2023 y -a medias- en las de 2025 ( dio un batacazo impactante en las legislativas locales , que había separado de las nacionales, pero Fuerza Patria perdió el 26 de octubre), gobierna la provincia que acumula el 38% del padrón electoral y tuvo un éxito relativo con sus gestos de autonomía de la expresidenta.

El punto más fuerte, con el que algunos consideran que Kicillof "se recibió de gobernador", fue cuando resolvió desdoblar los comicios bonaerenses. Fue un hecho inédito decidido, sostenido y coronado con victoria, que lo diferencia de sus antecesores, desde Felipe Solá a María Eugenia Vidal , pasando por Daniel Scioli , y le otorga plafón político para construir un proyecto con su propia impronta.

Sin embargo, la disputa por el liderazgo en el peronismo bonaerense sigue siendo uno de los escollos irresueltos más complejos que tiene por delante. La interna en su propio territorio es una espada de Damocles de cara a la pelea por la Presidencia, aunque en La Plata ya hay una estrategia para sortearla, no siempre compartida por todos los espacios.

El camino de Axel Kicillof hacia 2027

El gobernador piensa la etapa que se inicia en dos planos que se relacionan entre sí. Uno es el de la gestión de la provincia. Kicillof considera que esa es su “marca distintiva” y que fue determinante para ganar la elección bonaerense de este año y las anteriores. En un marco que vislumbra complejo por la crisis social y económica, sabe que, para mantenerla ordenada, deberá estar muy concentrado en ese foco. La obtención de la ley de endeudamiento fue clave para esa premisa, aunque ahora debe lidiar con el gobierno nacional por los avales.

En paralelo y sin desatender la gestión, comenzará a trabajar en la construcción de la “alternativa federal” que viene planteando. Cerca del gobernador consideran que los dos años que pasaron sirvieron para fortalecer su propio espacio y diferenciarse de otros sectores del peronismo para encarar la etapa que viene, de construcción nacional.

La ¿nueva? canción de Axel Kicillof

Pero esa nueva melodía de la que habló el gobernador y tanto enojó al kirchnerismo, no se verá tan clara, al menos por ahora. “Axel no va a salir a prometer cosas que no sabe si va a poder hacer, tampoco va a tener frases marketineras que capaz que garpan pero no son más que eso”, explica una fuente del entorno más cercano de Kicillof a Letra P ante la consulta por las propuestas.

kicillof grabois.jpg 5 de septiembre de 2023. En un acto con Juan Grabois, Axel Kicillof convoca al peronismo a "componer una nueva canción". Ya nada sería igual con CFK y las tropas más fieles de La Jefa.

La fuente considera que la presión por definiciones grandilocuentes “es una trampa” o bien un “plan de gobierno para ayer”, cuando “no se sabe cómo va a estar la situación en dos años”. Por eso, sostiene que parte “del plan” es la gestión de la provincia y la experiencia de Kicillof al frente del Ministerio de Economía de la Nación. “En 2015 tenía menos inflación con crecimiento y sin pérdida de empleo que Toto Caputo”, destaca.

Sus adversarios internos, en cambio, ven ahí una debilidad. Un dirigente kirchnerista marca que “no hay tanto que valorar en la gestión” y que Kicillof no le muestra nada nuevo al electorado. “No lee el tiempo; para una alternativa nacional no puede apalancarse en cómo están las cosas en la provincia, porque ni la salud ni la educación ni la seguridad funcionan bien”, considera la fuente.

Alguien de La Cámpora menciona algo similar. “Es lo menos novedoso que hay; le sirve o le gusta el statu quo y no tiene impronta reformista. Si la tuviera, estaría parado en un lugar mejor, pero no lo hace ni lo va a hacer”.

La construcción de la alternativa federal

En cualquier caso, al plan de gobierno de Kicillof “lo va a determinar el contexto”, si bien hay un camino trazado para andar. “Vamos a salir a buscar en cada provincia a las personas y las temáticas para hacer una propuesta potente para 2027. Necesitamos una propuesta ultra federal, más amplia que el peronismo, que esboce las problemáticas de cada lugar. No va más decir desde Buenos Aires cómo se solucionan las cosas”, explican en el palacio de gobierno platense. En ese marco, el kicillofismo no sólo saldrá a buscar referentes de la política, sino también económicos, empresariales, gremiales, sociales, educativos... Trabajarán en eso distintas figuras y el gobernador comenzará a visitar otras provincias.

Ese plan no tendrá vértigo. En la calle 6 de La Plata consideran que “no hay que apurarse” y que “no se puede estar en campaña dos años” porque esa situación “desgasta, te hace perder espontaneidad, te empezás a repetir y la gente no quiere que la estén taladrando ahora con el 2027”. “Hay que tener cuidado con el clima social”, señala una figura que trabaja en ese armado.

Parte de la oposición cree que ya es tarde para desacelerar. “Hace dos años que están hablando de que es presidenciable; le va a pasar como a (Horacio Rodríguez) Larreta, que dos años antes ya se creía presidente y llegó totalmente desgastado”, dice alguien del PRO que vio ese proceso de cerca.

No es construir kicillofismo

En el entorno de Kicillof, sin embargo, explican que el proyecto no es "ir a construir el kicillofismo en todo el país" e insisten con que se trata de diseñar un proyecto federal con muchos otros sectores. Aunque reconocen que es posible que el gobernador sea el candidato a presidente y “que muchos compañeros están trabajando para eso”, también señalan que su candidatura no es una condición sine qua non para el armado.

“Lo que viene no es la construcción del kicillofismo. Muchos creen que es Axel, pero no podemos supeditar el armado de un proyecto a un nombre. No es él o nada. Hay que armar y más adelante se verá. Lo seguro es que él va a ser parte de ese armado”, afirma un alfil del gobernador.

Cómo resolver la interna del peronismo en el pago (no tan) chico

Es difícil de pensar cómo el gobernador va a iniciar ese camino de construcción con la interna al rojo vivo en la provincia de Buenos Aires, enfrentado al kirchnerismo, especialmente a La Cámpora, a Máximo Kirchner y particularmente a Cristina Fernández de Kirchner.

Consultada acerca de cómo sobrellevará este tema en la etapa que viene, una persona con despacho contiguo al del gobernador afirma sin vueltas: “Ignorándolos. Ya no podemos hacer más nada”. No es lo que piensa toda la dirigencia rodea a Kicillof. Dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que lidera el mandatario, un grupo importante considera que debe ir más a fondo en esa pelea. Por eso empuja al gobernador a disputar la conducción del PJ bonaerense, que debe renovar sus autoridades, o a sacar a La Cámpora del gabinete.

Maximo Kirchner y Axel Kicillof bunker

Es algo que el mandatario bonaerense no va a hacer. Ese sector espera entonces que se diferencie lo máximo posible, pero no es el único que presiona: figuras de otros partidos también ponen como condición para sumarse al proyecto 2027 que CFK y La Cámpora estén afuera.

La pelea que importa: contra Javier Milei

Por ahora, Kicillof no abona a ese plan. “Vamos a hacer nuestro camino. Quien quiera venir, bienvenido, pero 2027 nos va a encontrar juntos, porque es la única manera de ganarle a Milei; no puede haber excluidos ni vetados”, dicen cerca del gobernador, aunque no descartan la posibilidad de que las diferencias se diriman en una interna.

Además, consideran que hay algunas peleas dentro del ámbito bonaerense que a Kicillof ya “le quedan chicas”. “No podemos perder más tiempo en eso. Ya nos fuimos de esa pelea, no la damos más, nos corrimos de ahí. No podemos seguir dirimiendo cosas de poca monta, porque eso favorece a Milei y nosotros tenemos que pelearnos con él”, afirman.