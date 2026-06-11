Legislatura bonaerense: la disputa por IOMA bloqueó la ley de fondos municipales y el recambio libertario

La sesión especial por IOMA rompió todos los puentes en la Cámara de Diputados bonaerense. El enfrentamiento entre oficialismo y oposición hizo caer los acuerdos que se venían negociando y bloqueó dos definiciones clave: la modificación de la ley de fondos municipales y el recambio de autoridades promovido por La Libertad Avanza .

La tensión escaló después de la sesión especial impulsada por la oposición para debatir proyectos vinculados con la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) . Aunque el oficialismo rechazó habilitar el tratamiento, el costo político del episodio se trasladó al resto de la agenda parlamentaria.

El efecto inmediato fue el freno a la reforma del esquema de distribución de recursos para los municipios que se venía discutiendo. La iniciativa había registrado avances en las negociaciones previas, pero la falta de acuerdos posteriores terminó por empantanarla.

El proyecto establecía que el 30% de la primera cuota se distribuyera mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y fuera de libre disponibilidad, tal como reclamaban los intendentes . El resto de las cuotas continuaría, por ahora, bajo el mecanismo vigente.

Fondos municipales y una negociación que quedó en pausa

La ley actual dispone que el 70% de esos recursos se distribuya a través del CUD y que el otro 30% quede sujeto a la intervención de una comisión bicameral. La intención era introducir cambios para agilizar el acceso de los municipios a parte de esos fondos.

Sin embargo, el deterioro del vínculo entre el oficialismo y la oposición dejó sin margen las conversaciones. Ninguno de los sectores mostró disposición a avanzar en una negociación inmediata tras el choque por IOMA que terminó por desordenar una convivencia parlamentaria que, hasta ese momento, permitía acuerdos puntuales entre oficialismo y oposición.

diputados opositores conferencia de prensa ioma 35 La oposición forzó una sesión especial por IOMA.

El fracaso del debate sobre la obra social bonaerense no sólo clausuró esa discusión, sino que también condicionó iniciativas que parecían encaminadas. Así, la pulseada por IOMA excedió el tema sanitario y reconfiguró el clima político en la cámara baja. La reforma de los fondos municipales y el recambio libertario quedaron atrapados en una disputa que promete extenderse en las próximas semanas.

La libertad Avanza sigue sin recambio de autoridades

El otro acuerdo que quedó en suspenso fue el recambio impulsado por La Libertad Avanza en las autoridades de la Cámara. El peronismo decidió no aportar los votos necesarios para concretar el enroque previsto entre Juan Osaba (vicepresidente segundo) y Agustín Romo (jefe de bloque). A pesar de que en la última sesión se aprobó una modificación al reglamento para que cada bloque pudiera cambiar sus sillas, el peronismo no le prestó sus manos tras el cruce por IOMA.

sesion diputados 66.JPG Agustín Romo, jefe del bloque de La Libertad Avanza.

Si bien es cierto que LLA conseguía la mayoría necesaria para avanzar con el enroque, la bancada libertaria no aceptó que no fuera por consensos, como suelen aprobarse las autoridades. El nuevo escenario político frustró esa posibilidad y dejó congelada la redefinición interna que buscaba el espacio libertario.

Además, se realizaron bloques especiales en conmemoración del fusilamiento de José León Suárez, Ni Una Menos, un homenaje al Indio Solari y un apartado por el aniversario del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner.