La oposición citó a una sesión para interpelar a Manuel Adorni y Mauricio Macri tiene los votos para echarlo

Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que representa a Mauricio Macri, decisivo para la sesión que pidió la oposición para interpelar a Manuel Adorni.

El futuro de Manuel Adorni se definirá en Diputados. La oposición pidió una sesión para el 23 de junio a las 14, con el objetivo de convocar a plenarios de comisiones y tratar seis proyectos que proponen interpelar al jefe de Gabinete. Sumadas, las fuerzas que firmaron la citación no reúnen cuórum, pero podrían alcanzarlo con la ayuda del PRO.

Más sencillo para la oposición sería abrir el recinto si se suman los seis radicales. En la noche del martes, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) publicó un comunicado en el que pidió la salida del vocero presidencial, Manuel Adorni , por reconocer que omitió información patrimonial en su última declaración jurada. "Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado", señaló el escrito.

Aun con un eventual aporte del radicalismo, seguiría siendo clave la posición del bloque amarillo. Si bien esa fuerza no adhirió al pedido de sesión, el consejo de PRO , que preside Mauricio Macri , emitió un comunicado con fuertes críticas a Adorni.

"Es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señaló la misiva.

Los opositores que quieren echar a Manuel Adorni

El socialista Esteban Paulón le respondió a Macri. "Te esperamos el 23, Cristian Ritondo", ironizó, en alusión al jefe del PRO en Diputados. Lo cierto es que, si la docena de bancas que controla están ocupadas, puede ser posible que se alcancen las 129 necesarias para el cuórum, con o sin radicales.

Esta mayoría, de producirse, permitiría allanar el camino para que el Congreso desplace a Adorni. Sería necesario dictaminar un pedido de interpelación en comisiones y aprobarlo en el recinto. Luego, la Constitución habilita a desplazar al jefe de Gabinete mediante una moción de censura, que requiere la mayoría de cada cámara. No hace falta un juicio político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2065161325349658729&partner=&hide_thread=false MANUEL, A DAR LA CARA



Adorni le mintió en la cara a 257 diputados nacionales y a 47 millones de argentinos.



Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución.



Diversos bloques de la Cámara de Diputados presentamos un pedido de sesión especial. pic.twitter.com/riVdtcAcdJ — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 11, 2026

El pedido de sesión tiene el respaldo de Unión por la Patria (UP), un sector de Provincias Unidas (PU), la Coalición Cívica, la izquierda y monobloquistas, como Marcela Pagano (exoficialista), el puntano Jorge Fernández y la cordobesa Natalia De la Sota.

Los votos decisivos

Córdoba será otra de las llaves para definir el futuro de Adorni. La citación la firmó el diputado Carlos Gutiérrez, leal a su colega Juan Schiaretti; pero no suscribieron Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, cercanos al gobernador Martín Llaryora. No se sumaron referentes de gobernadores, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que controla los votos de Gisela Scaglia y José Núñez, de PU.

Ignacio Torres (Chubut) tampoco aportó la firma de Jorge Ávila (PU). El Gobierno por ahora mantiene fuera de la sesión a los gobernadores aliados, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Aun sin ellos, si PU suma el plantel completo de Córdoba, la sesión podría tener cuórum con la ayuda de la docena de bancas del PRO. La citación tiene otros condimentos para asegurar que la presión recaiga sobre Macri. Sumó su firma Jorge Mukdise, de Santiago del Estero, una provincia que suele dejar bancas vacías en las sesiones pedidas por la oposición.

El gobernador Carlos Sadir (Jujuy), sumó la firma de sus dos diputados, Jorge Rizotti y María Inés Zigarán, ambos en PU. En las últimas sesiones pedidas por la oposición, el mandatario radical dejaba una banca vacía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065130192268321076&partner=&hide_thread=false Adorni finalmente presentó su declaración jurada ante la OA, 34 días después de que Milei dijera que estaba "casi lista"



Declaró un patrimonio de $944,5 millones y blanqueó ahorros en criptomonedas para justificar su nivel de vida pic.twitter.com/W6uOkoueGq — LETRA P (@Letra_P) June 11, 2026

Macri, decisivo

Los números de la sesión dan la pauta de que Macri tiene en sus manos el destino de Adorni. UP tiene 93 votos, otros cuatro suma el Frente de Izquierda y hay 13, como mínimo, que puede reunir PU con sus firmas. Agregada la dupla de la Coalición Cívica y los monobloquistas, las chances de llegar a 129 sólo existen con los 12 del PRO. Los seis radicales terminarían de marcarle la salida a Adorni.

En la oposición tienen expectativas de abrir el recinto por el desgaste del jefe de Gabinete. Esperan que los aliados del Gobierno eviten quedar escrachados. De hecho, cuando se votó un pedido de interpelación, que no prosperó, tuvo respaldo de algunos referentes de Catamarca, que responden a Jalil.

En esa oportunidad ayudó al Gobierno Jaldo, pero con la declaración jurada que presentó este martes, con dinero que no había blanqueado y omitió en sus presentaciones anteriores, dar la cara por el ministro coordinador tendrá otro costo. Un dato de este jueves es que no hubo voces oficialistas del Congreso que salieran a respaldarlo.