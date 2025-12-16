LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Sin nombrar al PJ ni a CFK, los seis gobernadores peronistas armaron una foto montados en el federalismo

Se reunieron en la Ciudad para ratificar su postura opositora. Agenda contra el modelo libertario de Javier Milei. Kicillof, en el centro y con viaje a Formosa.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Con el objetivo de “rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión”, gobernadores, junto a figuras de Diputados y del Senado se comprometieron a “impulsar y sostener una agenda política e institucional” para “propiciar el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”.

Reunión de gobernadores y algo más

Del encuentro participaron los riojanos Sergio Casas, Gabriela Pedrali, Silvia Aguirre, María Florencia López y Jesús Rejal; los santiagueños Jorge Mukdise, José Gómez y Gerardo Zamora; y los pampeanos Abelardo Ferrán, Varinia Marín, Ariel Rauschenberger y Daniel Bensusan.

Luis Basterra, Graciela de la Rosa acompañaron a Insfrán desde Formosa y Agustín Tita llegó al encuentro desde Tierra del Fuego. Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino, Huguito Moyano, Hugo Yasky y Jorge Taiana, representaron a la provincia de Buenos Aires, en la reunión que también puso a Kicillof en un lugar destacado.

Gobernadores PJ ampliada
Gobernadores, diputados y senadores reunidos en la Casa de La Pampa.

El gobernador bonaerense, uno de los protagonistas de la tarde, partió a Formosa a una gira que parece abrir las puertas a 2027. Parado desde la oposición más dura, el equipo del mandatario fue uno de los que primero distribuyó las imágenes del encuentro y también el que más representantes sentó a la mesa. "El objetivo es seguir fortaleciendo el poder de los gobernadores y no seguir achicándonos sobre nosotros mismos", dicen desde La Plata, explicando los movimientos del bonaerense.

La foto también se destaca por la ausencia de representantes alineados con el kirchnerismo, que durante la campaña para la interna del PJ acusó a los gobernadores por no apoyar explícitamente la candidatura de CFK. En rigor, ninguno lo hizo y Quintela, puntualmente, intentó enfrentar a la exmandataria hasta que la falta de avales lo dejó afuera de la carrera. Después, también es cierto, todos se alinearon. Al menos públicamente.

El federalismo, según el peronismo

En el documento aprobado en la tarde del martes, los gobernadores repitieron algunos de los conceptos que explican la postura que asumieron ni bien La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. Aseguran que las provincias tuvieron que “hacerse cargo del retiro de la Nación” y “asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables”. Y, además, denuncian incumplimientos, deudas, el fin de la obra pública y el recorte en el envío de partidas que fueron dejando a las administraciones locales cada vez con menos recursos.

El texto reprocha que “desde la puesta en vigencia de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%” y agrega que “cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación”.

“Hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”, señalaron en referencia al proyecto del ejecutivo que propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades y que impactaría en los montos finales para el reparto.

Contra Javier Milei

Sosteniendo la posición opositora que adoptaron desde el comienzo de la gestión libertaria, aunque sin demasiadas precisiones más allá de la postura bloquista, los mandatarios afirman que serán “parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto”.

“Por el contrario, rechazaremos todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores”, agregaron.

Convencidos de que “otra Argentina es posible”, en la reunión se vovió a trabajar en una agenda marcada por “la producción, el trabajo, la educación, la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos básicos”.

“La pertenencia doctrinaria (que el texto evita exponer), el mandato popular y la responsabilidad institucional resumen nuestra identidad para proponer este desafío”, cierra el comunicado.

