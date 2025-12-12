Maximiliano Pullaro, Valdés y Morales relegan a Cornejo y construyen una UCR 2026 no tan violeta

Leonel Chiarella fue elegido este viernes como nuevo presidente de la UCR, con el acuerdo de los gobernadores Maximiliano Pullaro , Juan Pablo Valdés , el respaldo de Gerardo Morales y Martín Lousteau . El mandatario mendocino Alfredo Cornejo , más alineado con la Casa Rosada comparado a sus correligionarios, se ausentó de la votación y Mendoza quedó sin representación en la mesa directiva del partido.

El plenario de delegados, reunido en la sede del Comité Nacional de la calle Alsina, consagró al intendente de Venado Tuerto con 81 votos. A los 36 años, Chiarella se convertirá en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo, cuando asuma el lunes formalmente el cargo que deja Lousteau.

La elección selló un acuerdo entre los mandatarios de Provincias Unidas , el exgobernador jujeño y el saliente presidente del partido. También confirmó la exclusión del mendocino, quien representaba una línea interna más cercana al gobierno nacional de Javier Milei . La UCR modelo 2026 será, entonces, menos violeta de lo que podría haber sido.

El plenario comenzó pasadas las 15.30 con 69 delegados presentes, superando los 52 necesarios para el cuórum. Pero a los pocos minutos se abrió un cuarto intermedio que se extendió hasta casi las 17, cuando finalmente se confirmó la designación.

La disposición en el salón de planta baja del edificio de Alsina mostró el mapa del acuerdo. En primera fila se ubicaron Pullaro, Gustavo Valdés —hermano y antecesor del actual gobernador correntino—, Juan Pablo Valdés , Morales, muy cerca de Lousteau, el bonaerense Maximiliano Abad y Daniel Angelici, quien controla el partido en la Ciudad de Buenos Aires . También estuvo presente Pablo Juliano, representante del sector de Facundo Manes .

WhatsApp Image 2025-12-12 at 6.32.20 PM

Cornejo había estado durante el mediodía por el Comité Nacional. Se lo vio en los pasillos junto a Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, otro de los intendentes que sonaba para ser electo, algunas horas antes de que comenzara el plenario. Pero el mandatario se retiró antes de la votación. Tampoco estuvo en la sede de Alsina el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, otro de los mandatarios radicales con acuerdos propios con la Casa Rosada.

El regreso de Morales y la exclusión mendocina

La elección marcó el regreso de Gerardo Morales como jugador relevante en la interna nacional del radicalismo. El exgobernador jujeño mantiene un control firme de los delegados de su provincia y su presencia en primera fila no fue protocolar: el extitular de la UCR fue parte central del armado que llevó a Chiarella a la presidencia.

En contraste, Mendoza quedó completamente excluida de la estructura de poder. La mesa directiva que acompañará a Chiarella no tiene ningún representante mendocino. La conforman Piera Fernández como secretaria general (cercana a Lousteau); Inés Brizuela y Doria (La Rioja) como vicepresidenta primera; Javier Bee Sellares (Córdoba) como vicepresidente segundo; y María Inés Zigarán (Jujuy) como vicepresidenta tercera, que fue ministra de Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1999579340313395654?s=20&partner=&hide_thread=false #Elecciones Chiarella, nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR: "El kirchnerismo es un ciclo que está acabado"



@Joseima pic.twitter.com/ZgAj12c7jc — LETRA P (@Letra_P) December 12, 2025

Los secretarios son Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (Ciudad de Buenos Aires).

"Vamos la UCR, carajo"

Tras ser proclamado, Chiarella se despachó con un "Vamos la UCR, carajo" ante el salón auditorio decorado con banderas rojas y blancas. "Vamos a dejar la vida por este partido", arengó. "Para algunos esto era agarrar una papa caliente. Para nosotros es el desafío más hermoso de nuestra vida política", agregó.

"Vivimos un momento en que la grieta solo beneficia a los que forman parte de la grieta. Lo que nosotros queremos es poder decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política", sostuvo, en línea con la estrategia de Provincias Unidas de no alinearse directamente con el gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leonelchiarella/status/1999581187053064549&partner=&hide_thread=false Quiero compartirles algo que me llena de orgullo: hoy me toca asumir como presidente de la @UCRNacional



Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente!



Gracias al gobernador Maxi Pullaro por el respaldo para… pic.twitter.com/K57CS1Byr2 — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) December 12, 2025

Como contó Letra P cuando anticipó que un intendente podría ser el elegido, Chiarella llegó a la municipalidad de Venado Tuerto en 2019, cuando tenía 30 años, y fue reelecto en 2023 con el 83% de los votos. Su vínculo político con Pullaro es estrecho: lo acompaña desde sus tiempos de estudiante en Rosario y comparte con el gobernador santafesino el discurso con mucho énfasis en el tema seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El jefe comunal inició su militancia a los 15 años y logró su primer cargo electivo en 2015, cuando asumió como concejal de Venado Tuerto. Es abogado, recibido en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, y en 2019 terminó con más de dos décadas de gobiernos justicialistas en su ciudad.

El radicalismo de la grieta

La elección de Chiarella busca cerrar un período marcado por las internas del radicalismo en torno a su posicionamiento frente al gobierno de Milei. Lousteau había adoptado una postura fuertemente opositora, lo que generó tensiones con gobernadores como Cornejo y el chaqueñoZdero, que mantienen acuerdos con la Casa Rosada en sus distritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1999572829084197285?s=20&partner=&hide_thread=false #UCR LEONEL CHIARELLA



Quién es el intendente de Pullaro que presidirá el Comité Nacional



https://t.co/h1aLAcvpva

@mauroaguilar3 pic.twitter.com/7MO3qrxGMj — LETRA P (@Letra_P) December 12, 2025

El acuerdo que puso a Chiarella en la presidencia busca posicionar al partido en una línea intermedia: no alineada con el mileísmo, pero tampoco en confrontación permanente. Es la estrategia que desplegaron Pullaro, Valdés y otros gobernadores radicales que lanzaron Provincias Unidas como espacio propio.

Cornejo, en tanto, había sido presidente del Comité Nacional entre 2017 y 2021. Rechazó asumir nuevamente la conducción del partido, aunque fuentes radicales confirmaron que le ofrecieron el cargo. "Ya me lo han propuesto, pero no, lo hemos descartado", declaró el mendocino el 1 de diciembre, 11 días antes del plenario que lo dejó afuera del nuevo mapa de poder del radicalismo.

El desafío de Chiarella será unificar un partido que llega debilitado al 2026, con menor representación parlamentaria tras la irrupción de La Libertad Avanza y con internas que se profundizaron durante la gestión de Lousteau. La ausencia de Cornejo en la votación y la exclusión de Mendoza de la mesa directiva muestran que esa unidad no será sencilla de construir.