Maximiliano Pullaro y el día después de Provincias Unidas

A Maximiliano Pullaro le gusta el boxeo. Luego del cross que lo tumbó el 26-O, se levantó y volvió a encontrar motivaciones para encarar nuevas disputas. Tras sellar el bloque de Provincias Unidas en Diputados, el gobernador de Santa Fe ahora va por el Senado y busca tener una injerencia central en las elecciones de la UCR .

Pullaro, como contó Letra P , viajó a Buenos Aires este miércoles para delinear sobre la hora el bloque del frente federal en la cámara baja: 18 integrantes más otros cuatro en interbloque. No es una mala cosecha, más aún si se tiene en cuenta que tiene la chance abierta de ser la tercera minoría -por sobre el PRO y la UCR- y de conquistar la vicepresidencia tercera, cargo para el que suena el cordobés Ignacio García Aresca .

Sin embargo, el santafesino quiere más y este jueves, en ronda con medios en Rosario , blanqueó que en unos días el grupo llegará a “alrededor de 25 legisladores”. No dio pistas sobre negociaciones abiertas, pero su entorno reafirma los dichos del mandatario radical y asegura: “Hay dos o tres que están en bolas y están hablando para estar con Provincias Unidas”.

A la par de lo que sucede en Diputados, Pullaro y los gobernadores trabajan para armar un bloque federal en la otra cámara. Como adelantó Letra P en exclusiva, Pullaro, el jujeño Carlos Sadir , el chubutense Ignacio Torres , el correntino Gustavo Valdés y su sucesor, Juan Pablo Valdés , se reunieron con senadores dispuestos, o al menos interesados, en formar parte de la empresa. En la Casa Gris ya hablan de unas 15 voluntades. Suena a mucho, pero la avanzada está en marcha.

Pullaro tiene relaciones disímiles con los dos representantes de su espacio en Santa Fe . Es correligionario y goza de ascendencia sobre Eduardo Galaretto , un sanlorencino de extremo perfil bajo que dio el presente en el cónclave con mandatarios regionales. En cambio, tiene un vínculo zigzagueante con Carolina Losada , a quien venció en las PASO de 2023. Ella integra el Consejo de Mayo y tiene una relación estrecha con el presidente Javier Milei , por lo que –a priori– sonaría raro verla con la casaca de Provincias Unidas.

El fighter de Santa Fe

A la par de la rosca del Congreso, Pullaro abrió otro frente. Como demostró desde que asumió la gobernación, el gobernador radical es un fighter de la política. Pelea con los sindicatos, con la Corte de Suprema, con la oposición. “Hace uso de su capital político, no tiene problemas en dilapidarlo en parte”, define uno de los funcionarios de su gabinete.

En ese camino, el oriundo de Hughes va por la presidencia del Comité Nacional de la UCR, tema que debe resolverse el próximo viernes 12. No la quiere para sí, aunque desearía que fuera el correntino Valdés quien reemplazara a Martín Lousteau.

El problema es que Valdés “no se siente con ganas”, según le confió a Letra P uno de los dirigentes que sigue de cerca la rosca del radicalismo. Entonces, ¿cómo mueve el partido centenario? ¿Le entrega la conducción al mendocino Alfredo Cornejo, que mostró alguna que otra intención?

Una pata en la UCR

Pullaro pretende que, con Valdés fuera de competencia, sea Provincias Unidas quien ponga la presidencia para que el partido responda a la agenda de los gobernadores. “Veremos quién”, carbura un pullarista paladar negro. "Provincias Unidas va a poner el presidente en 2027", suena de fondo la promesa de campaña.

La relación de Pullaro y Valdés está sólida, pese a que el correntino decidió que su diputado Diógenes González se integrara al bloque de la UCR. “Va a votar con Provincias Unidas”, afirman en Santa Fe, pese a no tenerlo dentro del bloque. Horas después del anuncio de la nueva conformación de la cámara baja, los gobernadores compartieron mitines con la CGT y legisladores. “A ellos les pesa más el sello. El nuestro es más pragmático”, resume un dirigente de la UCR santafesina diferenciando a Pullaro con el correntino.

Con esa hoja de ruta, Pullaro celebra “jugar en otro plano”. Podría, si quisiese, construir como un líder opositor no peronista, pero insiste que no es parte de su plan. “Yo me voy a concentrar en Santa Fe”, avisa, aunque considera que valió la pena la movida para fortalecer Provincias Unidas en el Congreso. “Valió la pena el esfuerzo de jugar. Me maté”, le señaló a Letra P.