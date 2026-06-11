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CASTA PROPIA

Juan Pedro Aleart se sumó en Rosario al festival libertario de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias

El concejal pidió ser parte del programa que permite flexibilizar las declaraciones juradas. Se sumó a Adorni, Espert & Cía. Único caso de LLA en Santa Fe.

Letra P | Manuel Parola
Por Manuel Parola
Juan Pedro Aleart se sumó en Rosario al festival libertario de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias

Juan Pedro Aleart se sumó en Rosario al festival libertario de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias

El concejal libertario rosarino Juan Pedro Aleart no quiso quedarse afuera del festival de adhesiones al Régimen de Ganancias Simplificadas y solicitó adherirse al beneficio. El experiodista se sumó a la iniciativa el mismo día que fue noticia la inscripción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con cuestionamientos sobre su patrimonio, al igual que otros funcionarios de La Libertad Avanza.

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Ramiro Porchietti

Según pudo investigar Letra P, Aleart es el único de los referentes libertarios de Santa Fe con alto perfil que realizó el trámite, que permite omitir determinadas explicaciones y detalles en las declaraciones juradas presentadas cada año al Estado.

JUAN PEDRO ALEART
El concejal de Rosario, Juan Pedro Aleart, es el único funcionario de La Libertad Avanza en Santa Fe que adhirió al Régimen de Ganancias Simplificadas.

El concejal de Rosario, Juan Pedro Aleart, es el único funcionario de La Libertad Avanza en Santa Fe que adhirió al Régimen de Ganancias Simplificadas.

Juan Pedro Aleart y el régimen simplificado

Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indican que el edil ingresó al programa este miércoles, el mismo día que se dio a conocer que una extensa lista de figuras oficialistas, tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores, adhirieron al Régimen de Ganancias Simplificadas.

La adhesión al régimen simplificado de ganancias no supone necesariamente la regularización de activos no declarados por los adherentes, sino que ARCA no pedirá explicaciones por el depósito de ahorros que permanecían por fuera de los circuitos formales.

No obstante, es una forma de formalización de fondos que no está vedada a la dirigencia política, como ocurrió en los blanqueos de capitales lanzados en ocasiones anteriores.

El objetivo de la medida es atraer dólares al circuito formal para seguir sumando a las reservas del Banco Central.

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En abril de este año, el experiodista y actual concejal señaló a sus colegas y al Estado por “esconder los sueldos de la política” (en el marco de un proyecto que buscaba publicar los salarios de los concejales rosarinos) y cerró su posteo en las redes sociales con una sentencia: “La plata no es de la política. Es de los rosarinos”.

La Libertad Avanza y las adhesiones al plan de ARCA

Aleart se suma a la lista de funcionarios públicos afiliados al partido de Javier Milei y figuras relacionadas con el oficialismo que se incorporaron al Régimen de Ganancias Simplificadas.

El pasado lunes por la noche comenzó a circular que Adorni, de quien se esperaba desde hacía semanas la actualización de su declaración jurada, su esposa (Bettina Angeletti) y su asesora (Aimé Vázquez) habían adherido.

El listado incluye además al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al titular de ARCA, Andrés Vázquez; al senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, y al comunicador y director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría.

El exdiputado José Luis Espert, quien fue denunciado por tener relaciones con redes internacionales de narcotráfico, y el exjefe de ARCA Juan Pazo fueron los responsables de presentar el proyecto de ley del régimen en 2025. Ambos adhirieron a su propia creación.

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