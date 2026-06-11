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TEMPORADA DE ROSCA

Axel Kicillof pone un pie en el sur de Santa Fe con un encuentro con intendentes peronistas

El gobernador bonaerense participará por videoconferencia de una jornada política en Fighiera que reunirá a dirigentes y sectores productivos de la región.

Por Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof pone un pie en el sur de Santa Fe con un encuentro con intendentes peronistas

Axel Kicillof pone un pie en el sur de Santa Fe con un encuentro con intendentes peronistas

Axel Kicillof volverá a proyectar su figura sobre Santa Fe con una participación por videoconferencia en un encuentro del peronismo del sur provincial. La actividad reunirá a intendentes, presidentes comunales, dirigentes sindicales y representantes de sectores productivos para debatir una agenda común de desarrollo regional.

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La jornada "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro" se realizará este viernes, desde las 17, en el Complejo Salto del Pavón, en Fighiera, con la organización de referentes del justicialismo del sur provincial y el acompañamiento de organizaciones sindicales y actores vinculados a la producción.

El peronismo santafesino busca fortalecer su agenda regional

El presidente comunal de Fighiera, Rodi Stangoni, será el anfitrión del encuentro, que convocará a dirigentes de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros. También participarán empresarios, productores agropecuarios e instituciones comunitarias de la región.

Entre los asistentes estarán los intendentes de Villa Constitución, Jorge Berti, de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez; los presidentes comunales de Albarellos, Marcelo Paponi, de Bombal, Carlos Gabbi, de María Luisa, Andrés Calvo, de Pavón, José López, de Santa Teresa, José Giry, de Empalme Villa Constitución, Facundo Stizza, de Bustinza, Fabián Ballori, de Sanford, Marco Zaninovich, de Berabevú, Leonardo Bagmasco, de San Gregorio, Lisandro Travieso, y el presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, entre otros referentes del peronismo del sur santafesino.

Axel Kicillof cerrará la actividad por videoconferencia

Uno de los principales expositores será el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien compartirá experiencias de gestión vinculadas con la seguridad y el desarrollo territorial.

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Javier Alonso

Javier Alonso

El cierre político estará a cargo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que intervendrá mediante videoconferencia con un mensaje orientado al federalismo, el fortalecimiento del peronismo y la construcción de propuestas para el crecimiento del interior productivo.

La dinámica del encuentro incluirá comisiones de trabajo sobre seguridad, desarrollo social, producción, infraestructura, salud, turismo, educación, deporte, cultura y arraigo. Al finalizar la jornada, cada mesa elaborará conclusiones con el objetivo de construir una agenda compartida para el sur de Santa Fe y su proyección en el escenario nacional.

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