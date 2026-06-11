La declaración jurada de Manuel Adorni define su futuro en el gabinete y abre la discusión por su reemplazo

A diferencia de sus últimas intervenciones públicas, la presentación patrimonial de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, seguida por una entrevista en La Nación+ , fue diseñada minuciosamente por un equipo de abogados y contadores de confianza del jefe de Gabinete. En esta ocasión, la mesa política de la Casa Rosada quedó al margen de la estrategia, motivo por el cual los funcionarios evitaron asegurar que todo se desarrollará según lo previsto.

Las primeras interpretaciones del documento presentado por el vocero y su posterior aparición en el programa de José del Río no alcanzaron para disipar las dudas, ni siquiera dentro del propio universo libertario. Algunos referentes del oficialismo eligieron guardar silencio, otros ensayaron elogios medidos y unos pocos empezaron a formular una pregunta que hasta hace poco parecía impensada: "¿Tenemos un plan B?".

La pregunta revive una vieja disputa en la cúpula libertaria sobre quién podría reemplazar al ministro coordinador si, ya sea en el corto o en el mediano plazo, decidiera dejar el cargo para concentrarse de lleno en su defensa judicial. Los nombres para esa tarea son escasos y, una y otra vez, remiten a los mismos dirigentes: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , una de las funcionarias de mayor confianza de los Milei; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , acaso el más interesado en escalar posiciones en el organigrama; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien no suele dar un paso sin antes consultar a Karina Milei .

Dos fuentes de peso, con despacho cotidiano en Balcarce 50 pero alineadas con sectores internos distintos, confirmaron a Letra P el clima de creciente inquietud. "Manuel estuvo sólido en la entrevista, pero la mesa política no tuvo nada que ver ni con lo que dijo ni con la documentación que presentó", señaló una de ellas. La otra fue más crítica: "La estrategia la diseñó con sus abogados. Pensó en clave judicial, en su futuro personal, y no en el político. Fue un error".

Ambos dirigentes hicieron referencia a las inconsistencias entre la exposición que Adorni realizó en el Congreso, donde aseguró que no había ocultado información patrimonial, y su reciente entrevista, en la que aludió a Bitcoin y a la existencia de "ahorros en negro".

En ese contexto, algunos sectores del oficialismo creen detectar movimientos de Karina Milei para empezar a resolver una pregunta que gana espacio puertas adentro: quién asumiría el lugar de Adorni si el funcionario terminara alejándose del Gobierno. Con esa lectura, varios dirigentes observaron con atención la cena que la secretaria general de la Presidencia compartió el lunes con Pettovello, Menem y referentes libertarios en un restaurante de Villa Urquiza.

Ese día, más temprano, la hermana del jefe de Estado también organizó un encuentro para lanzar formalmente la escuela de formación política en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo como protagonista a otra figura 100% karinista como lo es la legisladora Pilar Ramírez. En ninguno de los dos encuentros estuvo Adorni, lo que alimentó algunas especulaciones respecto al tanteo de una reestructuración del poder libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2064146901683798096&partner=&hide_thread=false LANZAMIENTO ESCUELA DE DIRIGENTES



Junto a @KarinaMileiOk hicimos realidad la escuela de formación para referentes de @LLA_CABA.



Soñamos con una Ciudad reformista, que avance al mismo ritmo que la Nación. Nos estamos preparando para hacer CABA grande otra vez. pic.twitter.com/ywfXHNFbdo — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) June 9, 2026

La incomodidad en los pasillos del poder libertario

La incomodidad del gabinete no sólo fue respecto a las explicaciones que el funcionario dio en la televisión, sino también sobre los propios trámites ante la Oficina Anticorrupción. Muchos ministros, secretarios de primera línea y asesores se enteraron de la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, con las que Adorni buscó morigerar algunos detalles en la presentación de su patrimonio, a través de los medios de comunicación.

Lo mismo sucedió con la declaración jurada. Es que, en la cúpula libertaria admiten que los esfuerzos del jefe de los ministros estuvo concentrado en salvaguardar su futuro y el de su familia en términos judiciales y no la ignominia pública que desgasta al propio Presidente. Si bien en los despachos violetas descartan que la oposición logre avanzar con un pedido de moción de censura en el Congreso, hay dudas sobre lo que sucederá en los tribunales de Comodoro Py.

Este malestar trasciende la mesa política y los principales despachos del poder. De hecho, este mismo miércoles, horas antes de la presentación de los documentos ante la Oficina Anticorrupción, el nombre de Adorni ya era tema de conversación entre trabajadores de la Casa Rosada, algunos de los cuales quieren verlo fuera de la gestión no tanto por su causa judicial sino, más bien, por responsabilizarlo por el ajuste en sus condiciones laborales.

mesa política Manuel Adorni y la mesa política de la Casa Rosada.

Karina Milei, garante del sostén del jefe de Gabinete

Al cierre de esta nota, ninguno de los integrantes de la mesa política que comparte espacio con Adorni había salido a respaldarlo en las redes sociales. Incluso, entre algunos dirigentes se percibía cierta inquietud ante la posibilidad de que, en algún momento, llegara una orden de Karina Milei para cerrar filas en defensa del vocero.

Habrá que ver si este mediodía, cuando vuelva a reunirse la mesa política de la Casa Rosada, estos temas regresan a la discusión. Por ahora, nadie parece dispuesto a plantearlos abiertamente delante de la secretaria general de la Presidencia, principal sostén político y garante de Adorni. En definitiva, sólo una decisión de Karina Milei o un eventual avance de la Justicia podrían poner en marcha un plan B.