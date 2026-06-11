Manuel Adorni presentó su declaración jurada: su patrimonio asciende a $944.575.052

Pasados 34 días desde que Javier Milei asegurara que Manuel Adorni tenía casi lista su declaración jurada , este miércoles por la noche el jefe de Gabinete la presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA): calculó su patrimonio 2025 en 944.575.052 pesos.

Por otra parte, como anticipó en la entrevista con La Nación+, el vocero presidencial rectificó los dos anteriores balances. Si no lo hubiera hecho, el incremento patrimonial desde que llegó a la Casa Rosada hubiera sido de 1448% , ya que en su primera presentación, para finales de 2023, había sumado un total de $61.018.251 .

En cambio, en base a su declaración jurada actualizada, el salto pasó a ser de apenas un 84%, debido a que ahora reportó que asumió como subsecretario con bienes por un total de 515.479.434 pesos.

¿Cómo explica Adorni el salto patrimonial, que se intuía al trascender su nivel de vida durante el año pasado, que incluyó un viaje en avión privado a Punta del Este y la adquisición familiar de dos inmuebles? En esta presentación, el vocero presidencial sumó ahorros en criptomonedas, un activo que no había declarado en sus anteriores balances enviados a la OA, que en TV admitió haber atesorado "en negro" junto a su esposa.

Adorni ahora computó inversiones en tres criptomonedas adquiridas entre 2021 y 2023. De esta forma, llegó a la Casa Rosada con $8.875.937 en Binance, $2.098.865 en Lemon y $861.584 en BTC.

En TV, este miércoles, el ministro coordinador dijo que entre 2013 y 2014 invirtió 200 mil dólares en Bitcoins y que obtuvo 300 mil dólares en ganancias.

Adorni 2025

Como contó Letra P, hasta ahora Adorni había declarado que tenía u$s 6220 en el exterior y u$s 42.500 en efectivo, tanto en su balance 2023 como en el de 2024. No había ahorrado ni un peso. Según un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado, a fines de 2025 el sueldo de un ministro era de $ 3.584.006, monto que estaba congelado desde la llegada de Milei al poder hasta este año.

En cambio, en su presentación de este miércoles, el vocero declaró que en 2025 atesoraba 388.961 dólares al comenzar el año y que, luego de la compra del departamento en Caballito, terminó con 209.961 dólares.

Apareció la casa del country

El experiodista llegó a la Casa Rosada con dos inmuebles: uno de 115 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño Parque Chacabuco, del cual tiene el 50% (comparte la titularidad con su esposa, Betina Angeletti) y otro en La Plata, cotizado en $14.106.298.

El primero es el que está en venta, con lo cual debería justificar parte de las hipotecas no bancarias que obtuvo para adquirir una casa en el country Indio Cuá Golf Country Club y el departamento donde vive, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

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Además de omitir los ahorros en criptomonedas, Adorni tampoco había consignado en su declaración 2024 la casa en Indio Cuá, aduciendo que estaba a nombre de su esposa, por lo que debería estar en su declaración, que se suma como anexo en la OA. Este miércoles no terminó de dejar en claro la titularidad. En su balance 2025, reporta que el 50% de esa propiedad es suyo, que la escrituró en noviembre de 2024 y valuó su parte en $156.926.249.

Como terminó siendo de público conocimiento, un año después compró el departamento en Caballito donde vive. Según la causa judicial, Adorni entregó 30.000 dólares de adelanto, con el compromiso de pagar otros 200.000 dólares a un año, sin intereses, a otras dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viega.

El 50% de ese inmueble lo valuó en $255.844.500 y, según consignó en su balance, lo adquirió con "ingresos propios y crédito".

Más deudas para Manuel Adorni

Entre 2023 y 2024, Adorni pasó de tener dos a cuatro deudas, todas en dólares, por un total de u$s 92.500, con cuatro acreedores: su madre, Silvia Pais; la contadora Victoria María José Cancio; la sucesión de Norma Zuccolo, una jubilada de 95 años que sería también una familiar, según publicó El Destape; y Graciela Isabel Molina.

Ahora, según su declaración jurada 2025, el ministro coordinador sumó cuatro nuevos deudores: a Leandro Miano le debe $46.312.500; mismo monto que le debe a Pablo Martín Feijoo, el amigo que, según Adorni, le consiguió el departamento de Caballito; a Beatriz Alicia Viegas y a Claudia Bibiana Sbabo les debe $71.250.000 a cada una. Son las dos jubiladas que fueron citadas a declarar ante el fiscal Pollicita por la venta del departamento en Caballito.