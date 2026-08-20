La conspiración de los muertos vivos de Javier Milei

Son como zombis: muertos vivos que cada tanto gozan de buena salud, salen de sus letargos y saltan a la escena pública armados hasta los dientes de material radioactivo para Javier Milei . Hombres bomba a medio morir de los que el Presidente no puede renegar porque fueron sus socios en una relación simbiótica de invención recíproca.

Como si algún estímulo los hubiese despertado, como les sucede a las criaturas que hivernan, jadeantes, en los rincones oscuros de la Nueva York desolada de la película Soy leyenda, esta semana los muertos vivos del reino libertario argentino salieron todos juntos de sus madrigueras y escribieron secuelas de la saga espeluznante de escándalos que el Gobierno ha lanzado con notable prolificidad -en agosto de 2005, el periodista militante Jony Viale , espantado por un pico de riesgo kuka, contó hasta entonces siete episodios que detonaron la narrativa oficial anticurros y concluyó: "Es mucho"-

En estas horas, por acción, omisión, asociación o carambola, Fernando Cerimedo , José Luis Espert , Diego Spagnuolo y Manuel Adorni pasean sus cuerpos en descomposición y arrastran sus pies, que dejan estelas de barro, en una coreografía que parece ensayada.

-Cerimedo, estratega clave de la campaña 2023 y fundador de La Derecha Diario, el medio nativo más militante de la nueva derecha extrema argentina, fue detenido este lunes en Bolivia bajo los cargos de tentativa de femicidio y enriquecimieto ilítico.

-Las desventuras del operador resucitaron a Diego Spagnuolo , el exabogado de Milei que, como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disparó la investigación sobre una presunta trama de sobornos a laboratorios que enlodó a la mismísima Karina Milei y a otras figuras de la más alta jerarquía mileísta. En su declaración, la víctima de la balacera boliviana, Nadia Beller , puso sobre la mesa aquel escándalo incandescente.

-Espert, el candidato a diputado nacional que en 2025 Milei tuvo que extirpar de la lista que encabezaba por las revelaciones de vínculos con Fred Machado, el Señor de los Cielos acusado de narco por la Justicia de Estados Unidos, eligió este miércoles para asomar su calva en las redes sociales para contarle al país que presentó en la Justicia un descargo para desacreditar las acusaciones que pesan en su contra.

Espert presentó ante la Justicia su descargo por la acusación de lavado de dinero en su contra: “El que lava esconde su nombre, el mío está en cada papel”



“Los documentos (la prueba) no militan ni operan” https://t.co/1GonSqCvWY — LETRA P (@Letra_P) August 19, 2026

-Adorni reapareció, con todo su lastre de escándalos inmobiliarios, turísticos y patrimoniales, por efecto de la cosanguinidad: su hermano, el diputado provincial bonaerense Francisco, ensayó una nueva pirueta en la rutina circense que viene haciendo para tratar de explicar lo que no consigue explicar sobre sus declaraciones juradas al presentar hace un mes -lo reveló La Nación este miércoles- un escrito ante el juez Daniel Rafecas, que lo investiga por presunto enriquecimieto ilícito: aseguró que puso un cero de más en el monto de una deuda bancaria que era de 13 millones de pesos, no de 130 millones. ¡Plop!

Mala semana para muertos vivos

Los walking dead de la ultraderecha nacional desfilaron por una pasarela de lo más inconveniente para el mandatario lanzado definitivamente a la reelección con deudas pesadas en materias centrales de su plataforma de promesas, como la pulverización de una inflación que iba a empezar con cero a mediados de este año y, en cambio, volvió a acelerar en julio y se resiste a abandonar la maldita meseta del 2%.

El momento delicado del Gobierno se refleja en las encuestas:

-Seis de cada diez personas consideran que el país atraviesa una crisis económica, según una encuesta de Proyección Consultores realizada en las primeras semanas de agosto que mostró, además, que más de la mitad de los hogares pidió dinero prestado el último mes para afrontar gastos cotidianos.

-Un estudio elaborado en conjunto entre las firmas Atlas Intel y Bloomberg a fines de julio ubicó el nivel de la aprobación del líder de La Libertad Avanza en 37,1% frente a una desaprobación del 62,4%, con un dato revelador: el rechazo se disparó al 76,9% entre jóvenes de 16 a 24 años, el universo etario que fue su principal bastión electoral en 2023.

-Según la última encuesta de QSocial, el 63% de las personas consultadas prefiere rechaza la reelección de Milei, mientras que apenas el 30% quiere que el Presidente se quede cuatro años más en la Casa Rosada.

Cría cuervos

El problema del Presidente es que no puede decir estos muertos vivos no son míos: son acechanzas autoinfligidas.

Cerimedo fue clave en la estrategia de comunicación, basada en la agitación del odio y las fake news, que lo convirtió en un fenómeno que quebró la polarización controlada que protagonizaban el peronismo y el macrismo en la corta era del bicoalicionismo que gobernó la Argentina del primer cuarto de los 2000. Milei lo defiende con la táctica del RT a las teorías conspirativas made in kichnerismo.

Spagnuolo era su abogado y habitué de las tertulias dominicales que organizaba el jefe de Estado en la quinta de Olivos.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei. ¡Selfie!

El Profe Espert era, a los ojos del Presidente, una persona decente, target de -y dale Juana con la matraca- conspiraciones K, a la que había reclutado desde la otra escudería de la ultraderecha argentina y había encaramado en la cima de la tropa electoral de las legislativas de su medio término. Encaprichado, le puso el cuerpo a la defensa de su "gladiador", incluso ante el fuego amigo unánime, hasta que el candidato se cayó por el propio peso de sus mentiras y debió convertirse en El Pelado que había que marcar para votar a El Colorado.

El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo.

Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición.

Fin. https://t.co/48RvwVoTVT — Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

Con la misma tozudez, sostuvo a Adorni cuando el entonces jefe de Gabinete y vocero muteado se había convertido en una mancha venenosa carísima para el Gobierno y para el propio presidente.

¿Qué hace Milei con sus muertos vivos?

¿Los pierde de vista?

¿Los deja librados a su suerte, rumiando broncas y despechos, en el llano árido del despoder?

¿Por qué cada tanto gozan de buena salud y salen de sus letargos para seguir arrancándole jirones de su vida política?