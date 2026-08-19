Reapareció José Luis Espert: presentó su descargo por el caso Machado y negó haber lavado dinero

El economista y exdiputado José Luis Espert reapareció este miércoles en redes sociales e informó que presentó ante la Justicia un descargo de 141 páginas para responder la imputación en la causa vinculada a Federico “Fred” Machado . A través de un hilo en Twitter, negó haber lavado dinero y aseguró que respaldó su defensa con documentos, correos electrónicos, testimonios y constancias bancarias.

“Hoy presenté ante la Justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean”, escribió Espert.

Según explicó, la acusación se centra en el pago de un contrato de consultoría que, de acuerdo con su versión, fue firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino. Espert sostuvo que el documento todavía puede verificarse en línea y remarcó que su formalización ante el Colegio de Escribanos contradice la hipótesis de una operación simulada: “Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, indicó.

El exlegislador -elegido en 2025 por el presidente Javier Milei para encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires - también afirmó que el dinero ingresó en un único giro a una cuenta bancaria a su nombre y que su identidad figuró en la referencia de la transferencia. Como parte de su defensa, señaló que la gestación del acuerdo quedó registrada en correos de 2019 incorporados al expediente mediante una extracción forense y una certificación notarial. Según su planteo, esos registros son anteriores al pago investigado. “El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, aseguró.

FIN Las caídas en desgracia de Adorni y de Espert tienen muchas puntos en común, pero hay siete diferencias principales entre tantas similitudes https://t.co/KUD66EqnRk @sinurrieta pic.twitter.com/VFL8XAqXCR

Espert aseguró, además, que tres testigos ya declararon sobre el contrato y que sus testimonios respaldaron su versión. “¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? CERO. Ni uno”, afirmó. En ese marco, rechazó que en 2019 pudiera conocer antecedentes que, según sostuvo, todavía no eran públicos ni habían derivado en alertas conocidas sobre su contratante.

Sobre ese punto, indicó que Machado era investigado en secreto por Estados Unidos desde 2016, pero que esa situación recién tomó estado público en abril de 2021. “¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía NADIE?”, planteó, y agregó: “Yo no tengo la bola de cristal”.

Espert presentó ante la Justicia su descargo por la acusación de lavado de dinero en su contra: “El que lava esconde su nombre, el mío está en cada papel”



“Los documentos (la prueba) no militan ni operan” https://t.co/1GonSqCvWY — LETRA P (@Letra_P) August 19, 2026

El economista también respondió a los señalamientos sobre un supuesto incremento patrimonial. Afirmó que antes del contrato tenía una casa y un auto y que conserva esos mismos bienes. Según su exposición, dos tercios del aumento atribuido corresponden a inflación y cambios en las valuaciones fiscales. También defendió la compra de un vehículo en una concesionaria oficial, con factura, transferencia bancaria y certificación registral.

La renuncia a la candidatura y el respaldo de Javier Milei

La causa tuvo un fuerte impacto político en 2025, cuando Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde encabezaba la lista de La Libertad Avanza. Su salida ocurrió en medio de la controversia por su relación con Machado y de los cuestionamientos de la oposición sobre el origen del pago investigado.

En su hilo de Twitter, el economista reivindicó aquella decisión como parte de su estrategia para enfrentar las acusaciones. “Nunca pedí privilegios y menos como político”, sostuvo. También recordó que pidió licencia sin goce de sueldo hasta finalizar su mandato como diputado nacional para, según sus palabras, “defenderme sin fueros”.

Como contó Letra P, el presidente Milei mantuvo su respaldo público a Espert durante la crisis que provocó su salida de la candidatura de LLA y volvió a defenderlo posteriormente. Ese acompañamiento político se sostuvo pese al costo que tuvo el caso para el oficialismo y a la decisión del economista de apartarse de la competencia electoral.

ANUARIO 2025 Espert: de los medios a la política, sin escalas



Panelismo, libros, butaca en el Congreso y bendición de Milei



La mancha narco que condena al Profe



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El argumento de José Luis Espert sobre el supuesto lavado

Uno de los ejes centrales del descargo apunta al destino del dinero. Espert sostuvo que ningún monto regresó a Machado y que los fondos permanecieron en una cuenta a su nombre, con los impuestos correspondientes pagados. “Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago”, afirmó.

También cuestionó la lógica que, a su entender, sostiene la imputación y aseguró que la operación quedó respaldada por un contrato, correos electrónicos, testigos y registros bancarios. “¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”, ironizó al rechazar que hubiera diseñado una maniobra sofisticada que, al mismo tiempo, dejara rastros fácilmente identificables.

El exdiputado profundizó ese argumento al plantear que Machado, por el volumen de dinero que manejaba, no habría necesitado utilizar a un economista conocido y candidato presidencial para mover 200 mil dólares a través de una cuenta identificada. “Una vía tan evidente y trazable sería el peor plan de lavado de la historia”, aseguró.

“Todo lavado tiene un beneficiario: o el dueño recupera su plata ‘limpia’, o uno disfraza plata propia. Acá no pasó ni una cosa ni la otra”, sostuvo Espert, antes de concluir con otra de las definiciones centrales de su defensa: “Un delito sin objeto probado y sin beneficiario no es un delito difícil de probar: es un delito que NO OCURRIÓ”.

Finalmente, el economista afirmó que, cuando conoció quién era realmente la persona que lo había contratado, hizo pública la situación en una entrevista radial, rectificó sus declaraciones impositivas y pagó antes de recibir un reclamo fiscal. “La verdad está escrita en los documentos. Y los documentos no militan ni operan”, cerró.