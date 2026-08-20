De Jair Bolsonaro y Javier Milei a Rodrigo Paz y la cárcel: el método y los caminos de Cerimedo

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia bajo cargos de tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito supone, como diría Javier Milei , una suerte de principio de revelación sobre los caminos de la extrema derecha: un submundo de violencia, manipulación informativa y electoral, difusión de fake news de contenido golpista, flujo oscuro de dinero público y, sobre todo, una red de contactos para extender esa mancha a todo el continente .

El personaje ha funcionado como una pieza clave de una red transnacional de operadores, medios, tecnología política y desinformación que ayudó a construir el ecosistema de las nuevas derechas latinoamericanas.

"Hemos encontrado algunos montos de dinero" El fiscal departamental de La Paz, Bolivia, Carlos Torrez, informó que "se ha abierto una investigación por enriquecimiento ilícito" a Fernando Cerimedo y afirmó que "se allanaron dos viviendas" tras la declaración de Nadia Beller. pic.twitter.com/8vRNPfo7oT

Viejo gambeteador de sospechas pesadas, Cerimedo corre el riesgo de culminar sus andanzas continentales en Bolivia tras el ataque a tiros que sufrió Nadia Beller , una abogada y exmilitante de izquierda reconvertida en derechista recalcitrante, quien fue su pareja.

Beller, de 33 años, estaba parada el lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra cuando fue abordada por dos sicarios vestidos como repartidores, uno de los cuales le pegó tres tiros. Según dijo luego la mujer, evitó que la remataran en el suelo al simular estar muerta.

Horas después, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) arrestaron a Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a volar a Buenos Aires . Ingresó en prisión preventiva por riesgo de fuga, estado que la Fiscalía pidió extender por 180 días.

El momento del ataque a balazos contra Nadia Beller, captado por cámaras de seguridad.

La caída de quien fuera el estratega digital –perdón por el eufemismo– de Milei en 2023 afecta severamente al presidente Rodrigo Paz, de quien era asesor y hombre de confianza.

Bolivia fue, hasta ahora, la última parada de Fernando Cerimedo. ¿Será la última?

Un ventarrón, de Bolivia a la Argentina

Desde su lugar de internación, Beller prendió el ventilador e hizo que la correntada soplara fuerte en Bolivia y también en Argentina.

Nadia Beller, la mujer atacada a balazos que denunció a Cerimedo como instigador.

Afirmó estar embarazada de cuatro meses y le atribuyó la paternidad a Cerimedo.

Denunció episodios de violencia de género que quedaron reflejados en chats cuya veracidad aún debe determinarse.

Acusó directamente a su expareja por el atentado contra su vida, le atribuyó manejos impropios de plata –había "mucho dinero" en el departamento que compartieron, dijo– y afirmó haber conversado con él sobre su pertenencia a la CIA.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, publicó en Facebook una foto que muestra una enorme cantidad de dinero presuntamente guardada en la vivienda que compartieron y una placa que reconoce al argentino como "asesor personal" del presidente Rodrigo Paz.

Sobre la causa ANDIS por presunto desvío de fondos destinados a la atención de personas con discapacidad, señaló en una entrevista con El Destape Radio: "Cuando cuestioné la moral de ella como corrupta, él [Cerimedo] me dijo que ella fue la que denunció y filtró los audios y que la corrupta era la hermana de Javier Milei. Y también sobre Javier Milei le escuché muchas veces (…) cuestionar hechos de corrupción y que se caía y que no había forma de salvarlo, pero no sé sobre qué caso concreto".

"Ella" es Natalia Basil, esposa del consultor cuando estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y quien revistaba como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, a la que renunció en noviembre de 2024.

Natalia Basil, exdirectora de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS.

De hecho, el propio Cerimedo declaró en esa causa, que inexplicablemente –o todo lo contrario– no va ni para atrás ni para adelante, que él en persona le había advertido sobre las irregularidades al Presidente y a la ministra Sandra Pettovello.

No sorprende que el consultor haya sido rápidamente eyectado del círculo de la confianza mileísta, que el rol que pretendió ocupar haya sido cumplido por alguien bastante más inteligente como Santiago Caputo y que desde mediados de 2024 no tenga registrados ingresos a la Casa Rosada. Sin embargo, para el Gobierno es una desgracia que se vuelva a hablar del "tres por ciento para Karina" en tiempo tiempo de zozobra económica y de gestión, debilidad creciente en las encuestas y campaña electoral lanzada.

La última fake

Acaso consustanciada con la inclinación a la difusión de fake news de su defendido, la abogada de Cerimedo en Bolivia, Margarita Arce, declaró en Radio Rivadavia que lo de Beller fue un "autoatentado".

Añadió que entre ambos no hubo una relación sino un simple "coqueteo", que en consecuencia el consultor no es el padre de ningún bebé por nacer y que las denuncias de la mujer son pura política interna.

"Fernando es cercano al presidente Paz", confirmó, a la vez que señaló que la víctima "es una mujer articuladora de Evo Morales y quiere desarticular al actual gobierno", dijo. La realidad es que fue alguna vez candidata del MAS, pero que hace ya años se convirtió en una detractora implacable del líder de la izquierda.

Más prudente ante el escándalo que se le alza en el horizonte, el mandatario derechista del país hermano salió a repudiar la violencia que está "llegando a extremos insospechados", expresó su solidaridad con la mujer atacada y prometió justicia.

La red Twitter ardió con las respuestas al presidente.

Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Como Presidente y Gobierno, estamos profundamente consternados por lo que está ocurriendo y estamos solicitando la colaboración de todos los niveles,… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) August 19, 2026

El método Cerimedo (parte I)

El especialista en redes y troles fue fundamental en la campaña de Milei en 2023.

Deslenguado, nunca supo guardar la reserva que exigía el carácter de sus servicios, reñidos con la ética más elemental.

"Desde el entorno de Milei admiten que utilizan granjas con miles de troles y bots para posicionar al economista y otras figuras de su espacio, como también para difundir sus ideas y propuestas. '¿Por qué vamos a mentirle? Es mejor que la gente sepa quién crea y usa troles o cómo se hacen y que entienda las reglas del juego’, remarcó uno de sus puntales de la avanzada electrónica, Fernando Cerimedo, a La Nación", escribió Hugo Alconada Mon ya en mayo de 2023.

Tal vez esa extroversión lo eyectó del entorno presidencial y explique su paso de la adulación al enfrentamiento con la secretaria general de la Presidencia. Ácida tuitera, Victoria Villarruel se encargó este miércoles de meter el dedo en esa llaga.

Las andanzas de Cerimedo registran en nuestro país un antecedente curioso: una condena de 2016 a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Según determinó la Justicia, el hombre había vendido dos veces en 2012, con apenas tres meses de diferencia, el mismo departamento en Mar del Plata.

Vocación por las operaciones inmobiliarias blue y grandes carradas de berretocracia: otras dos marcas en el orillo del ADN ultra.

El método Cerimedo (parte II)

Las tareas realizadas en la campaña de Milei y, aun antes, para Jair Bolsonaro fueron hitos que Cerimedo destacó en su CV para extender sus negocios en la región. Así fue como llegó a Bolivia.

En 2021 había fundado La Derecha Diario, un pozo ciego de odio y fake news. "Quiero ser el (Héctor) Magnetto de la derecha", le dijo, otra vez lenguaraz, a Noticias en octubre del año siguiente.

Según resumió Chequeado, de ese putrílago salieron perlas como la calumnia de que C5N había informado sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner antes de que ocurriera; falacias sobre los contenidos de la Educación Sexual Integral; "noticias" sobre un presunto fraude contra Bolsonaro padre en 2022; deepfakes sobre Luiz Inácio Lula da Silva, Joe Biden y hasta Juan José Campanella, y "desmentidas" pseudocientíficas del cambio climático, entre otras.

La cuenta de Twitter de La Derecha Diario, que hasta el cierre de esta nota no había informado a sus lectores sobre la detención del fundador del medio, es la segunda más reposteada por Milei.

En plan de expansión, en agosto de 2024 Cerimedo le vendió el 50% de ese medio al extremista español Javier Negre, titular del grupo Estado de Alarma y próximo al partido Vox.

El extremista español Javier Negre y Fernando Cerimedo.

El País retrató al comprador en una nota reciente que cuenta su mudanza a Washington y las relaciones que, tras invertir en la Argentina de Milei, ahora cultiva en el entorno de Donald Trump.

"En persona, Javier Negre tiene dos versiones. O no te mira a los ojos y responde con monosílabos o te dedica toda su atención y energía. Si le interesas, puede hablarte durante horas como si hubieran pulsado un botón en su nuca y por su boca brotara un torrente de palabras. Este reportaje le interesa. A sus 41 años, este malagueño, antiguo periodista de El Mundo y hoy responsable de una constelación de medios acusados de difundir bulos y demagogia de ultraderecha, es tachado por muchos de farsante. Él quiere demostrar lo contrario. Quiere probar que en el Washington de Donald Trump lo toman en serio", dijo.

Alerta, alerta que camina…

Excursiones aparte por España y Estados Unidos, el recorrido de Cerimedo y sus asociados por la Patria Grande ultra es variado. De Argentina a Bolivia, pasando por Chile, donde operó contra el último proyecto de reforma constitucional, y México, donde Claudia Sheinbaum lo acusó de haber promovido las manifestaciones violentas de la "Generación Z", sus andanzas quedarían sin una referencia clave si no se mencionara la escala en Brasil, donde comenzó todo.

El tuitero de extrema derecha y subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica, Ezequiel Acuña; Fernando Cerimedo, Eduardo Bolsonaro y el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira, alias "John Doe".

La Policía Federal de ese país acusó a Cerimedo en el marco de su investigación sobre el intento de golpe bolsonarista de enero de 2023, que comenzó con la difusión de fake news sobre un fraude inexistente contra Jair Bolsonaro, continuó con llamamientos –incluidos los del propio consultor– a manifestaciones frente a cuarteles militares y que culminó en el asalto a la Explanada de los Tres Poderes en Brasilia.

La PF lo señaló como parte del núcleo de desinformación intencional montado por el bolsonarismo y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes llegó a disponer el bloqueo de sus cuentas en las redes sociales. Sin embargo, el centro de la imputación –la difusión de un documento falso sobre supuestas irregularidades en las urnas electrónicas– no pudo ser probado como intencional y Cerimedo zafó en la causa que terminó en una pena de cárcel e inhabilitación para el exmandatario.

La Derecha Diario, como Milei, milita ahora por Flávio Bolsonaro.

Al final, el Presidente tenía razón: el principio de revelación sí que funciona.