El basurero de Vaca Muerta: por qué la fortuna del suegro de Nicole Neumann quedó bajo la lupa

Claudio Urcera se podía dar el lujo de andar en las sombras y lejos de los flashes, gambeteando cualquier declaración pública y evitando discursos públicos. Ese parecía ser su territorio predilecto para extender sus tentáculos en los negocios del petróleo y la energía en Vaca Muerta , Neuquén , Río Negro y Mendoza .

Pero algo cambió desde que es el suegro de la modelo Nicole Neumann . Forzado a hacerse visible, eligió la exposición como estrategia. Un poco de farándula no viene mal para seguir multiplicando rentabilidad, aceitando conexiones políticas y diversificando el rubro de sus apuestas.

Urcera es, entre otras cosas, el basurero de Vaca Muerta . Como cara visible de la empresa Inarsa , acopia en su planta de Añelo una suculenta porción del barro tóxico generado en los últimos años.

La movida para alcanzarlo incluyó un sugestivo pacto con una empresa complicada judicial y financieramente, Comarsa , y la intervención de Leticia Esteves como secretaria de Ambiente del gobernador de Neuquén Rolando Figueroa .

Urcera nació en San Antonio Oeste hace 60 años y está casado con María Cecilia Roza , contadora especializada en finanzas, por lo tanto engranaje clave de las múltiples operaciones de las firmas. Su padre Ernesto, "Catito", fue intendente radical de San Antonio en los '80 y más tarde interventor de Hipasam , la minera de Sierra Grande que cerró con el menemismo.

1986: a la izquierda del presidente Raúl Alfonsín, el padre de Claudio Urcera, "Catito", entonces intendente de San Antonio Oeste.

Ahora que es un personaje público que excede la Patagonia, Claudio Urcera luce acaramelado con su familia y besuquero con su nieto Cruz, hijo de Manuel Urcera, piloto del Turismo Carretera, campeón en 2022, y pareja de Nicole Neumann.

Los medios del espectáculo se dan una panzada cuando relatan que Urcera le regaló a la pareja de moda un lote de 900 mil dólares en Nordelta. Mientras tanto, teje relaciones con gobiernos y sindicatos, en un recorrido donde se mechan financiación de campañas electorales, fondos bajo la lupa, vínculos vidriosos y hasta roces con personajes del narcotráfico.

Petróleo, energía y otros negocios en Neuquén

Urcera pisa fuerte en la Cámara de Empresas de la Industria Petrolera y Afines. El desarrollo de Vaca Muerta le trajo otros negocios, como el saneamiento ambiental.

Además del emporio del petróleo, tiene intereses en negocios energéticos y en logística. Posee hoteles de lujo, traslados aéreos, miles de hectáreas para producción agropecuaria, participación en el cemento y la minería. Se lo relaciona con el secado de las arenas extraídas del río Paraná que se trasladan a la Cuenca Neuquina.

En la cartera de Urcera figura su participación empresarial en Compañía TSB S.A., con bases operativas en Neuquén, Añelo, Mendoza Norte, Malargüe, Catriel, Rincón de los Sauces y El Portón.

La planta de Comarsa en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, en septiembre de 2024. FOTO: Lucas Castillo/La Izquierda Diario.

TSB también firmó el año pasado un acuerdo con el gobierno de Figueroa para el “entrenamiento laboral de jóvenes”. Hay puentes permanentes con el intendente de la capital Mariano Gaido. Y todas esas partes a su vez tiran líneas con el sindicato petrolero de Marcelo Rucci, para honrar el legado de Guillermo “El Caballo” Pereyra, quien fue el que más aceitó esas relaciones.

De acuerdo a documentación oficial, Urcera ocupó la presidencia de Gran Valle Negocios S.A. y de De León S.A. Integra Rental S.A. y Aura Servicios S.A. Su nombre se asocia a firmas como TN Cuyana, VDN, Cementos del Sur, Oil Sinergia y Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén.

Patagonia y más allá: la bendición del Proyecto Andes

TSB empezó a convertirse en jugadora de grandes ligas tras la asunción del gobierno de Javier Milei, con el desprendimiento de áreas maduras de YPF. Esas puertas multimillonarias se abrieron en 2024 y 2025. El Proyecto Andes fue una bendición.

Recibió la cesión de áreas en Río Negro y en Mendoza. Como contó Francisco Aristi en Letra P, fue uno de los beneficiados por la cesión de participación de YPF en varias áreas del sur de la provincia cuyana a la unión transitoria integrada por Quintana E&P Argentina, Quintana Energy Investments, Gas Storage and Midstream Services y Compañía TSB S.A.

Les quedaron las áreas de Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, El Portón y Confluencia Sur.

Daniel Urcera y Nicole Neumann llevaron al empresario Clauido Urcera y su pareja, María Cecilia Roza, a un contacto con los medios del espectáculo al que no tenían costumbre.

Los pasos de la familia Urcera engordan la leyenda hasta llegar a sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante, y que complicó la carrera política de José Luis Espert y de la diputada rionegrina Lorena Villaverde. Un posible contacto entre empresarios surge por la pareja de Villaverde, el exbasquetbolista Claudio Ciccarelli, primo de Machado. Machado se desplegó en San Antonio Oeste, la localidad de donde es originario Urcera.

Por otro lado, el vínculo del basurero de Vaca Muerta con el automovilismo a partir del protagonismo de su hijo, le permite obrar como “coordinador” de competencias en provincias y ciudades donde aceita relaciones, como ocurrió en Neuquén y Viedma.

Medio ambiente: suspensión de una causa emblemática

En 2023 la Confederación Mapuche de Neuquén cuestionó los daños ambientales vinculados a la gestión de residuos petroleros a través de Comarsa. El imperio de Urcera tiene facilidades para llegar al poder y consigue una mirada comprensiva por parte de la Justicia. El mes pasado quedó en suspenso esa causa paradigmática por contaminación ambiental.

El juez de garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los imputados en el marco del proceso que empezó en 2020. Juan Manuel Luis, que aparece como propietario de Comarsa, queda forzado a retirar los residuos tóxicos y a abonar una suma de dinero.

Una causa ambiental emblemática por la basura de Vaca Muerta quedó suspendida: metió la cola la empresa de Claudio Urcera, Inarsa.

Los residuos, abandonados por lo menos desde 2018, los recibe ahora Inarasa, una empresa de Urcera, en Añelo. No son tratados, simplemente se depositan contaminados en la planta de disposición final de Inarsa. Son al menos 210 mil metros cúbicos de basura.

Ese acuerdo contó con aval de la Secretaría de Ambiente de Neuquén. "Estamos resolviendo problemas, no haciendo circo", remarcó en su momento la ministra Estéves.

Con todo, Comarsa tiene embargadas sus cuentas y entonces la firma de Urcera le financia el costo de las toneladas de residuos que acopia, medido en unos ocho millones de dólares. Se extiende en algunos círculos la sospecha de que es un modo de adquirir la empresa.