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ASTILLAS DE UN MISMO PALO

Tres días antes de que Manuel Adorni presentara su declaración, su hermano rectificó por segunda vez la suya

El diputado Francisco Adorni había corregido su balance en mayo, cuando agregó $21 millones de una herencia. Este lunes volvió a cambiar el valor de sus bienes.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Los hermanos Macana: Francisco Adorni y Manuel Adorni se turnan para disparar malas noticias contra el gobierno de Javier Milei.

Los hermanos Macana: Francisco Adorni y Manuel Adorni se turnan para disparar malas noticias contra el gobierno de Javier Milei.

Por segunda vez en menos de un mes, el diputado bonaerense Francisco Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Fue tres días antes de que su hermano Manuel Adorni presentara su balance patrimonial, en el que incluyó ahorros en bitcoins para justificar su nivel de vida, mientras la Justicia lo invetiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Sebastián Iñurrieta

Los bienes del hermano del jefe de Gabinete también estaban bajo la lupa del fiscal federal Guillermo Marijuán, por lo que el diputado de la provincia de Buenos Aires modificó la presentación que había realizado a principios de año, al dejar su cargo en el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del Ministerio de Defensa, tras asumir su banca.

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La declaración jurada que presentó esta semana Francisco Adorni.

La declaración jurada que presentó esta semana Francisco Adorni.

Como Letra P contó en su momento, en aquella oportunidad Adorni reportó $21 millones de una herencia que no había sido informada en su declaración jurada original, enviada a la OA en enero. También corrigió otro dato clave, génesis de la denuncia en su contra realizada por la diputada Marcela Pagano: según la primera presentación, había cancelado el 53% de un crédito hipotecario del Banco Provincia en un año; su deuda había pasado de $130 millones a apenas $60 millones.

Al igual que en la segunda rectificación, presentada este lunes, el diputado modificó esos valores y sumó deuda: ahora dice que al comienzo del año le debía al banco $45 millones y el 31 diciembre, unos 57 millones de pesos.

La nueva declaración de Francisco Adorni

¿Qué cambió Adorni en su segunda rectificación? Principalmente declaró un menor patrimonio. Esta semana calculó que sus bienes suman un total de $89.894.610 mientras que en mayo informó un patrimonio de $102.750.000.

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Los bienes que Francisco Adorni había informado en mayo.

Los bienes que Francisco Adorni había informado en mayo.

Lo explica por una menor valuación del 50% de su casa en City Bell, que pasó de valer $67.500.000 a 52.600.000 pesos. Como novedad agregó cinco cajas de ahorro, cuando antes sólo había declarado dinero en efectivo, en las que tiene repartidos poco más de 2 millones de pesos.

También sumó un breve texto en el apartado de Observaciones. "El saldo del crédito UVA se calcula en función de las cuotas pagas y la amortización", afirma. Y ensaya una explicación a la aparición de la "herencia" cuando el padre de los Adorni falleció en 2002, según contó el propio jefe de Gabinete en Twitter en 2018: "El monto anotado en la solapa de 'otros bienes' corresponde a la venta de un bien heredado de mi padre".

Los hermanos sean unidos: Manuel Adorni también afirmó este jueves en TV que rectificaría sus declaraciones juradas, para incluir 500 mil dólares, de los cuales U$S 300 mil dice haber ganado con bitcoins tras invertir 200 mil en esa moneda digital.

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