Encuesta: el 63% rechaza la reelección de Javier Milei, pero el peronismo no logra imponerse

El camino del presidente Javier Milei hacia la reelección aparece, a poco más de un año de los comicios de 2027, atravesado por un fuerte rechazo social. Según la última encuesta de QSocial , el 63% de los consultados prefiere que no continúe en el poder, mientras que apenas el 30% quiere que el líder de La Libertad Avanza se quede cuatro años más en la Casa Rosada.

El dato del estudio, elaborado entre el 8 y 31 de julio en base a 1550 casos de todo el país, expone el principal desafío para el oficialismo: transformar el respaldo que obtuvo Milei en 2023 en una mayoría suficiente para sostener el proyecto libertario que le permita acceder a un segundo mandato.

No obstante, el rechazo a la continuidad de Milei no se traduce automáticamente en un respaldo al peronismo . De hecho, cuando en la encuesta se pregunta cuál de los dos escenarios sería peor para el país, las opiniones aparecen divididas: el 43% considera que sería peor una victoria de Milei, mientras que el 42% señala como peor un triunfo del peronismo. El 15% restante no sabe o no responde. Esta paridad muestra que el peronismo todavía carga con un nivel de desaprobación tan importante como la que tiene el Gobierno.

El sondeo también muestra que La Libertad Avanza aparece al frente con el 27% de intención de voto, apenas dos puntos por encima del peronismo, que alcanza el 25% . En un escenario fragmentado, el oficialismo conserva así una ventaja estrecha, aunque lejos de configurar una mayoría. Asimismo, las respuestas reflejan un mapa político abierto y con un 13% de electores que todavía no sabe a quién votaría. Más atrás aparecen el kirchnerismo que alcanza el 12% , la izquierda, con 7% , el PRO, con 6% , y la UCR, con 2% .

Los números de la encuesta toman otra dimensión si se tiene en cuenta que peronismo y kirchnerismo podrían confluir en una misma boleta de cara a 2027. En ese caso, los 25 puntos del peronismo y los 12 del kirchnerismo sumarían 37% de intención de voto potencial. Sólo así podría superar a La Libertad Avanza, aunque esa opción aparece bastante difícil teniendo en cuenta las dificultades del peronismo para confluir en una sola alternativa electoral.

Como contó Letra P, la semana pasada Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron para acordar una defensa cerrada de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que el oficialismo quiere echar por tierra en el Congreso. Pese a ese acercamiento, cada uno de los actores de la interna siguen trabajando por separado en sus estrategias electorales rumbo a 227.

En cuento al liderazgo de la oposición, el gobernador bonaerense, que pasea su proyecto presidencial por el país, aparece mencionado en primer puesto con el 32% y supera por nueve puntos a la expresidenta Cristina Kirchner, que reúne el 23%. Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman queda bastante más atrás, con el 6%, mientras que el excandidato presidencial Sergio Massa y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti arañan el 2%.

La imagen de los principales dirigentes

El gobernador bonaerense no solo aparece como el principal referente de la oposición sino que también encabeza el ranking de imagen entre los dirigentes medidos por la encuesta. El mandatario provincial reúne 32% de imagen positiva, por encima de Bregman, que tiene 31%; CFK llega a 29% y Milei, a 27%. Más atrás aparecen la senadora Patricia Bullrich, con 25%, Massa, con 21%, y el líder del PRO, Mauricio Macri, con 19%. Sin embargo, ninguno de los dirigentes consigue un diferencial favorable, en un escenario marcado por altos niveles de rechazo.

Con estos datos, el desafío de Kicillof será convertir esa ventaja relativa en liderazgo político y electoral, en un espacio donde Cristina conserva un peso significativo y donde Massa también busca recuperar protagonismo. De hecho, como contó José Maldonado en este medio, el tigrense se mueve para instalarse como presidenciable 2027 y el primer paso fue el rol protagónico que tuvo la semana pasada en la cumbre "secreta" del peronismo.