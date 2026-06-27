Las ocho mentiras de Manuel Adorni

"Para mí, es un placer enorme, un honor, una tamaña responsabilidad estar aquí en representación de la voz del presidente de la Nación, Javier Milei ". Así se presentó Manuel Adorni como vocero el 11 de diciembre de 2023, en su primera conferencia en la Casa Rosada. Dos años y pico más tarde, mentiras mediante, su palabra quedó completamente devaluada. Y este viernes terminó renunciando a la Jefatura de Gabinete, con una carta al Presidente en la que niega todas las acusaciones de corrupción .

Las contradicciones del exjefe de Gabinete no comenzaron en marzo, cuando la invitación oficial a participar en Nueva York de la comitiva presidencial a la esposa Bettina Angeletti fue la punta de un iceberg que chocó con el patrimonio de Adorni y derivó en tres investigaciones judiciales, una de las cuales ya fue cerrada. Desde hace casi cuatro meses, sus mentiras -de patas cortas- salieron a la luz a las pocas horas.

Adorni mintió en el Congreso. "Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", aseveró en su único informe de gestión, realizado el 26 de abril. La oposición parlamentaria comenzó a mover los engranajes para aprobar una moción de censura y forzar su salida del Gobierno .

En dos conferencias de prensa insistió en que lo que debía declarar "está todo declarado", mientras era asediado por cotidianas revelaciones sobre su nivel de vida, con viajes y la adquisición de propiedades, un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Embed - “Ahorramos en negro”: Adorni confirmó que presentó su DD.JJ. ENTREVISTA COMPLETA con José del Río Entrevista Manuel Adorni.

Sin embargo, luego envió tres declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción: su balance 2025 y las rectificativas del 2023 y 2024. En ellas incluyó una inversión en criptomonedas que hasta entonces no había informado.

“Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, dijo en una entrevista con La Nación+, en la que sostuvo que entre 2014 y 2015 había invertido 200 mil dólares en bitcoins y había obtenido una ganancia de 300 mil dólares. Prometió pagar la multa correspondiente por evasión.

2. En 2014 no sabía de criptomonedas

Fue traicionado por sí mismo y el archivo lo condena. A partir de su confesión televisiva, con la que buscó cambiar jurídicamente la figura de enriquecimiento ilícito por la de omisión maliciosa, que tiene una pena menor, aparecieron al menos tres fragmentos de participaciones de Adorni en streamings antiguos en los que admite su desconocimiento sobre el mundo cripto durante los años en lo que supuestamente amasó esa fortuna. Allí decía, incluso, que no le parecía una buena inversión.

"Lo que me parece del bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado. Las criptomonedas no sé si tomarlas como una inversión", afirmó en 2022 en un programa titulado "Carta fInanciera".

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ENCONTRÉ LA BALA DE PLATA



Una entrevista de Octubre de 2022 donde Adorni admite que no tiene Bitcoin y que no lo ve como una inversión



cv @arilijalad @nataliavolosin @nbg__ @halconada @rialjorge @ArrepentidosLLA pic.twitter.com/WV8ZCAVLkT — Sailor Satan (@SailorSatanArg) June 11, 2026

El legislador macrista Darío Nieto, que conoce el mundo cripto, afirmó: "Era imposible que alguien en 2013 pusiera doscientas lucas en Bitcoin. Hubiera sido noticia mundial”. El diputado Martín Lousteau sostiene la tesis de que Adorni adquirió la billetera virtual de un tercero (que está asociada a una IP informática y no a un documento de identidad) para tener documentación de esas operaciones y poder justificar ante la Justicia el dinero.

Por otra parte, la nueva declaración jurada 2023 de Adorni tiene inconsistencias con respecto a este tema. Consignó que había adquirido 3449 bitcoins en marzo de 2021 y los valuó en 619 mil pesos, pero en ese momento cada uno se vendía por 40 mil dólares.

3. La herencia del padre

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré... que nos encontramos con mi hermano en el departamento", sostuvo durante una entrevista en TV. Volvió a ser preso de sus propias palabras.

El mismo Adorni había tuiteado en octubre de 2018: "A los políticos, en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré de una hipoteca impaga desde 1996".

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En la rectificación de su declaración jurada, el diputado Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional, anotó este año unos $21 millones en concepto de "herencia", que luego especificó que se trató de la "la venta de un bien heredado" de su padre.

4. De quién es la casa de Indio Cuá

"Lo que yo tenga que declarar está declarado y en tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar", sostuvo Adorni el 25 de marzo, al ser consultado por la casa en el country que entonces se le atribuía a su esposa.

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De esta forma, el ministro coordinador eludió la responsabilidad de no haber anotado esa propiedad en el balance de la OA que ya era público. Sin embargo, en La Nación+ ya avisaba que el inmueble lo comparte con su esposa Angeletti, en partes iguales. El matrimonio escrituró en noviembre de 2024, por lo cual debería haber figurado en la declaración jurada de Adorni que se conoció el año pasado. Mucho después la incluyó en su balance rectificado, por lo que es otra omisión contable.

5. Quien pagó el viaje a Punta del Este

Mientras Adorni estaba respondiendo por el viaje a Nueva York de su esposa, el 10 de marzo, el periodista Eduardo Feinmann lo descolocó al mencionarle el vuelo privado a Uruguay, donde la familia Adorni pasó el fin de semana de carnaval. "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Bueno, fui a la casa de un amigo, parte me lo costeó un amigo", atinó a admitir.

El amigo del exvocero, se supo enseguida, era Marcelo Grandío, un periodista que, a través de una productora, estaba en la pantalla de Canal 7, que estaba bajo el área de administración del entonces secretario de Prensa y Comunicación, Adorni.

adorni avión privado Pepé, pepé, pepé. Manuel Adorni aborda el vuelo privado que lo llevó al carnaval de Punta del Este.

El mismo Adorni afirmó: "Es lo que conté de un primer momento, ese viaje lo paga Marcelo Grandío a la compañía y yo le pago a Marcelo Grandío mi parte proporcional".

¿Qué pasó en el medio? Agustín Issin, piloto y broker de viajes, declaró como testigo ante el juez Ariel Lijo que el amigo de Adorni había reservado y pagado el vuelo a Alpha Centauri.

6. Se tomó vacaciones

"No tengo ninguna inconsistencia y en un año y medio es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes", se defendió Adorni el 15 de marzo, para justificar el viaje a Punta del Este.

Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita, que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, acreditó que la familia Adorni pagó 8774 dólares en efectivo para recibir el 2025 en un all inclusive en Aruba. Días después, por Twitter, el funcionario ironizó con las versiones que indicaban que se encontraba en el exterior: "Dijeron que estaba en Miami, luego en Canadá, después en Punta Cana y ahora me matan en Cariló. Fin", tuiteó el 8 de enero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1877006465392632099&partner=&hide_thread=false Dijeron que estaba en Miami, luego en Canadá, después en Punta Cana y ahora me matan en Cariló. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 8, 2025

Además, en junio de 2024, la familia Adorni pasó cinco noches en el Llao Llao de Bariloche, un hotel cinco estrellas, y gastó $9.104.769.

7. Fue candidato testimonial

En mayo de 2025, en una entrevista, Letra P le preguntó a Adorni si asumiría la banca a legislador porteño por la que se candidateaba. "Sí, asumiré el 10 de diciembre. Mi candidatura no es testimonial. Estoy escribiendo mi renuncia para ese día", respondió.

Semanas más tarde, reprodujo un fragmento de un programa radial en el que un periodista, que estaban presente, daba la primicia de que no asumiría la banca. "Fake news", le espetó al cronista.

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En noviembre, cuando ya estaba confirmado que seguiría en el Gobierno, le explicó a Luis Majul: "Una candidatura testimonial es un fraude al electorado. Pero la testimonial es aquella en la que te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a a asumir".

8. El primero en no cumplir el decreto antifamiliares

“Las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares, solamente estarán afectadas para tareas que hacen la condición jurídica de servicio público", prometió Adorni el 13 de agosto de 2024, al anunciar un decreto que regulaba el uso de la flora aérea oficial.

Siguió el entonces vocero: “De esta forma, no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública”.

El 14 de marzo, en una entrevista a la revista Forbes, para justificar la presencia de su esposa en el avión presidencial, adujo que "fue una invitada del Presidente".

El entorno del exjefe de Gabinete intentó instalar la versión de que otros familiares viajaron a Nueva York, además de Angeletti. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información realizado por Letra P, la Secretaría General de la Presidente respondió que la esposa de Adorni fue la única persona no funcionaria que subió al avión presidencial.