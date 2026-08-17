Javier Milei pierde terreno entre los jóvenes y el desencanto pone en peligro su reelección

Javier Milei llegó a la Presidencia, en buena medida, gracias al fuerte respaldo que cosechó entre los jóvenes, un electorado que hoy se siente decepcionado, según distintas encuestas . El deterioro de la situación económica, el desempleo y las deudas que afectan a ese grupo etario -de entre 16 y 24 años- aparecen entre los factores que explican el cambio de humor. Si ese desencanto se consolida, la pérdida de apoyo podría poner en riesgo la reelección del Presidente.

Un estudio elaborado en conjunto entre las firmas Atlas Intel y Bloomberg a fines de julio en base a 1120 casos ubicó el nivel de la aprobación del líder de La Libertad Avanza en 37,1% frente a una desaprobación del 62,4% .

Uno de los datos más llamativos es que ese rechazo se disparó entre jóvenes de 16 a 24 años: el 76,9% ya le da la espalda a ese outsider que supo cautivar su atención en las elecciones de 2023. Es decir, ocho de cada diez ya le dan la espalda. En tanto, entre las personas de 25 a 34 años, la imagen negativa de Milei alcanza el 71,9% , un dato que enciende las alarmas de la administración libertaria, que ya trabaja en la estrategia para seguir gobernando después de 2027. El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que el 53% del padrón electoral tiene menos de 39 años.

Un estudio del Instituto Universitario CIAS elaborado entre mayo y junio en diferentes barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) da cuenta de la fuerte caída de Milei está ligada al deterioro de la situación económica: el 75% de los jóvenes percibe "la economía empeoró" en los último 12 meses y apenas el 8% dice que "está mejor" que un año atrás. Además, el 60% declara que, en lo que va de 2026, en su hogar tuvo que reducir el consumo o su gasto en distintos rubros corrientes.

Además, el relevamiento confirma también lo que viene contando el periodista Esteban Rafele en Letra P : la crisis golpea al electorado que llevó a Milei a la Casa Rosada . El 57% de los jóvenes encuestados por el CIAS afirma que en su hogar debieron pedir plata prestada o tomar un crédito para enfrentar gastos cotidianos (excluyendo compra de materiales o electrodomésticos).

Otro punto de la encuesta en los barrios populares señala que la modalidad predominante es el endeudamiento a través de canales “informales” (68% con familiares o amigos, 39% con prestamistas del barrio), mientras que el canal “formal” es algo menos frecuente (21% con apps o billeteras virtuales y 18% con tarjetas de crédito).

En cuanto al posicionamiento político de los jóvenes pobres, el 67% respondió que votaría al peronismo y el 25% dijo que elegiría a La Libertad Avanza si las elecciones fueran hoy. Más atrás, aparecen la izquierda, con el 6%, y el PRO, con apenas el 2%.

El 58% de quienes votaron por Milei en 2023 volvería a elegir a La Libertad Avanza, un 16% se inclinaría hacia el peronismo y un 20% no sabe a quién votará, no votará o lo haría en blanco; el 3% optaría por la izquierda y el restante 3% lo haría por el PRO, según el informe. Es decir, el 42% de los jóvenes que hace tres años acompañaban a Milei ahora le da la espalda y analiza cambiar su voto en los próximos comicios.

Es la economía, Javier Milei

La consultora Managment & Fit también dio cuenta del desencanto del electorado joven hacia Milei: la desaprobación del Presidente entre los menores de 40 años llega al 57,3% y es aun mayor entre las mujeres, donde alcanza el 60,9%. De esta manera, este sondeo evidencia que la brecha generacional que alguna vez favoreció al oficialismo comienza a diluirse a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

El principal motivo detrás de esta pérdida de apoyo está relacionado con el malestar económico, que aparece mencionado de manera transversal en las respuestas de las 2600 personas que fueron entrevistadas para la encuesta. El aumento de los precios y las tarifas aparece en la cima del ranking de los problemas del país con el 22,4%, seguido por la corrupción (17,9%), la desocupación (17,6%) y la pobreza (16,2%).

Ante este escenario, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los dirigentes opositores mejor posicionados frente a Milei, prepara una actividad para el sábado 22 de agosto en San Martín, donde lanzará la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. El objetivo, además de ampliar su base electoral, será conquistar a esos jóvenes hoy desilusionados con líder libertario.

Javier Milei, la soberanía y la juventud

Por su parte, un trabajo de Zuban Córdoba muestra que solo el 38% de los jóvenes respalda actualmente la gestión de Milei, frente al 48% o 50% que alcanzaba ese apoyo antes de las elecciones de 2025. “En los últimos tres meses hay un aumento bastante considerable de la negatividad y el rechazo en el segmento de jóvenes varones mayores de 25 años. Todavía en los menores de 25 años persiste una suerte de apoyo al gobierno, pero cada vez menor”, sostuvo el director de la consultora, Gustavo Córdoba, en declaraciones radiales. No obstante, antes de las elecciones legislativas del año pasado, ese apoyo estaba en casi un 50%, lo que hace de esto una “caída significativa” en su imagen.

La consultora también preguntó si la cuestión de la soberanía podría convertirse en un factor determinante para las elecciones del próximo año y el 68% respondió que sí. De hecho, la marcha en contra de la modificación de la ley de tierras, que finalmente el Gobierno decidió archivar, reunió a miles de jóvenes frente al Congreso para defender la soberanía nacional.

El retroceso de Milei entre la juventud representa uno de los principales desafíos para el Gobierno de cara a los próximos meses. Si el Presidente quiere gobernar por cuatro años más en 2027, deberá recuperar la confianza de ese electorado, que fue clave para su llegada al poder. Habrá que ver si logra volver a interpelar a las nuevas generaciones.