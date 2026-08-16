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Encuesta: seis de cada diez personas ven una crisis económica y más de la mitad de los hogares se endeudó

Un relevamiento de Proyección Consultores retrata el humor económico de agosto, marcado por la desconfianza y el ahogo financiero de las familias.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Encuesta: seis de cada diez personas ven una crisis económica y más de la mitad de los hogares se endeudó

Encuesta: seis de cada diez personas ven una crisis económica y más de la mitad de los hogares se endeudó

Seis de cada diez personas consideran que el país atraviesa una crisis económica, según una encuesta de Proyección Consultores realizada en las primeras semanas de agosto. El relevamiento mostró además que más de la mitad de los hogares pidió dinero prestado el último mes para afrontar gastos cotidianos.

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Letra P | María Martha San Martín
María Martha San Martín

El 60% calificó la situación económica del país como "una crisis", mientras que el 33,2% consideró que "atraviesa dificultades" pero no llega a ese punto y apenas el 6,7% la definió como "normal o estable". Sobre la responsabilidad, el 48,3% señaló al oficialismo como principal responsable de la situación económica actual, frente a un 38,9% que apuntó contra la gestión anterior.

Deuda en los hogares

Entre los hogares que debieron recurrir a algún tipo de financiamiento, el 19,5% pidió dinero a familiares o amigos, el 10,2% utilizó la tarjeta de crédito con el pago mínimo o en cuotas, otro 10,2% recurrió a un préstamo bancario, el 9,9% usó las cuotas de Mercado Pago y el 9,2% acudió a una entidad financiera. El 41,1% restante afirmó que no tuvo necesidad de pedir dinero prestado en el último mes.

El dato sintoniza con lo que vienen mostrando diferentes estudios en los últimos días. Letra P publicó un relevamiento sobre el endeudamiento juvenil que muestra que 864.000 jóvenes menores de 30 años se encuentran en situación de morosidad irrecuperable, con una deuda promedio de $ 814.000 por persona. Esa cifra creció 85% en el último año, en paralelo con una tasa de desempleo juvenil que ronda el 15% y duplica el promedio nacional.

Malhumor económico

El humor económico general también retrocede: el 68,3% dijo que su situación familiar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, y el 60,2% tiene una expectativa negativa sobre cómo estará esa situación dentro de seis meses. El Índice de Perspectiva Económica (IPE), que elabora Proyección Consultores a partir de la situación pasada y futura, se ubicó en agosto en 2,09 puntos, dentro de la zona de estancamiento y más cerca del pesimismo que de la estabilidad.

Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo.

La imagen del gobierno nacional también se resiente: el 53,3% calificó de manera negativa la gestión del presidente Javier Milei y el 61,6% consideró que sus políticas tuvieron un impacto negativo en su vida cotidiana. El 52,4% opinó además que el Poder Ejecutivo tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país, mientras que el Índice de Confianza Pública se ubicó en 2,04 puntos, en zona de confianza moderada pero con tendencia a la baja.

Consultados sobre quién tiene mayor capacidad para mejorar la economía, el 37,5% eligió al gobierno actual, el 32,0% se inclinó por la oposición y el 30,5% no supo qué responder.

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