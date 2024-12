Javier Milei en el poder (legislativo): motivos de sobra para festejar, pero con señales de alerta

Al Presidente no le faltaban razones para temerle al Parlamento. Pese a su alianza con el PRO , asumió con menos de un tercio de las bancas en ambos recintos, un capital que ni siquiera alcanza para sostener vetos. Además, los bloques de La Libertad Avanza (LLA) estaban abarrotados de inexpertos y no se podía esperar grandes martingalas.

El balance no es igual en las dos cámaras. Diputados finalizó con un oficialismo sólido y el PRO y la UCR como socios fijos. El intento de una alianza opositora para dominar la agenda avanzó pero no llegó a dañar. El Senado es otro cantar: cerró con dos meses de parálisis, bloques desarticulados y ausencia de líderes oficialistas capaces de explorar consensos. La disputa de egos entre Milei y Victoria Villarruel se convirtió en un problema grave para el oficialismo. A diferencia de sus antecesores, el Presidente no pudo avanzar con pliegos judiciales y diplomáticos en los primeros meses de su gobierno. No será fácil que lo consiga en un año electoral.